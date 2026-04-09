Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού

Το κλιματιστικό πιθανότατα προσθέτει περισσότερα έξοδα στον λογαριασμό ρεύματος από οποιαδήποτε άλλη συσκευή στο σπίτι σας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, τα κλιματιστικά καταναλώνουν περίπου το 6% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στις ΗΠΑ - ένα ετήσιο κόστος περίπου 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους ιδιοκτήτες σπιτιών.

Η χρήστης του TikTok, mrs_cantbebothered, ανακάλυψε ότι ξόδευε περισσότερα στους λογαριασμούς ρεύματος, επειδή η κεντρική μονάδα του κλιματιστικού της ήταν βρώμικη και λειτουργούσε λιγότερο αποδοτικά.

Εάν έχετε κι εσείς κεντρικό σύστημα με εξωτερική μονάδα, αυτό το απλό λάθος μπορεί να σας κοστίσει εκατοντάδες δολάρια μέσα στο καλοκαίρι.

{https://www.tiktok.com/@mrs_cantbebothered/video/7109522180152626475?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}

Στο βίντεό της, η Kileyk εξήγησε ότι χρειάστηκε να καθαρίσει τη μονάδα της και ισχυρίστηκε πως ο λογαριασμός της μειώθηκε κατά σχεδόν 50% μετά τη συντήρηση.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τρία απλά βήματα:

Πρώτα σβήνετε τη μονάδα για να εργαστείτε με ασφάλεια κι έπειτα καθαρίζετε τη σκόνη και τη βρωμιά γύρω από τη μονάδα του AC.

Με ένα ειδικό εργαλείο (βούρτσα καθαρισμού πτερυγίων συμπυκνωτή) καθαρίζετε προσεκτικά τα πτερύγια και αφαιρείτε προσεκτικά τη συσσωρευμένη βρωμιά.

Εφαρμόζετε αφρό καθαρισμού στα πτερύγια στο εσωτερικό της μονάδας και ξεπλένετε με νερό για να αφαιρεθεί περισσότερη βρωμιά, αποφεύγοντας χημικά που δεν προορίζονται για κλιματιστικά.

Τέλος, αφαιρείτε τυχόν κλαδιά, φύλλα ή άλλα σκουπιδάκια που έχουν διαπεράσει τις λεπίδες του ανεμιστήρα και περιορίζουν τη ροή του αέρα, μειώνοντας την αποδοτικότητα.

Μετά τον καθαρισμό, η μονάδα θα είναι σχεδόν σαν καινούργια!

Σημειώνεται πως το EnergySaver, η καταναλωτική υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, συνιστά τον καθαρισμό του κλιματιστικού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και των φίλτρων κάθε δύο μήνες κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Πηγή: The Sun