ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά

Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
Amel Majanovic on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 06:41

Ο αερισμός τον χειμώνα πρέπει να γίνεται σύντομα αλλά αποτελεσματικά. Στόχος δεν είναι να κρυώσει το σπίτι, αλλά να ανανεωθεί ο εσωτερικός αέρας.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κρατούν τα σπίτια τους όσο το δυνατόν πιο «σφραγισμένα» για να μη χάνεται η θερμότητα.

Αυτή η πρακτική ωστόσο δεν είναι πάντα ωφέλιμη. Ένα σπίτι που παραμένει συνεχώς κλειστό μπορεί να αποκτήσει προβλήματα όπως αυξημένη υγρασία, στάσιμο αέρα και συσσώρευση αλλεργιογόνων.

Οι ειδικοί στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των παραθύρων για λίγα λεπτά καθημερινά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον αερισμό του σπιτιού και την ποιότητα του αέρα.

Μείωση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα

Όταν ένα σπίτι παραμένει κλειστό για πολλές ώρες, ιδιαίτερα τη νύχτα ή σε σπίτια με πολλά άτομα, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) αυξάνονται φυσιολογικά. Τα υψηλά επίπεδα CO₂ μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, πονοκεφάλους και κακή ποιότητα ύπνου, ενώ κάνουν τον αέρα να φαίνεται βαρύς και αποπνικτικός.

Σύμφωνα με τον τεχνικό HVAC Josh Mitchell, ακόμη και λίγα λεπτά αερισμού μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Σε σπίτια που παραμένουν κλειστά για αρκετές ημέρες, τα επίπεδα CO₂ μπορεί να αυξηθούν σημαντικά, αλλά το άνοιγμα δύο αντικριστών παραθύρων για πέντε έως δέκα λεπτά αρκεί για να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Καλύτερη ποιότητα αέρα στο σπίτι

Ο στάσιμος αέρας στο εσωτερικό ενός σπιτιού μπορεί να συγκεντρώνει αλλεργιογόνα, σκόνη, χημικές ουσίες από καθαριστικά προϊόντα και οσμές από το μαγείρεμα ή τα κατοικίδια. Παρότι οι καθαριστές αέρα βοηθούν, δεν απομακρύνουν όλους τους ρύπους.

Ο φρέσκος αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον συμβάλλει στην απομάκρυνση αυτών των ουσιών και βοηθά στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος. Πολλοί άνθρωποι με αλλεργίες αναφέρουν ότι νιώθουν λιγότερη συμφόρηση και λιγότερους πονοκεφάλους όταν αερίζουν τακτικά το σπίτι τους.

Μείωση της υγρασίας

Η υγρασία στο σπίτι αυξάνεται τον χειμώνα από καθημερινές δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα, το ντους και ακόμη και την αναπνοή. Όταν ο υγρός αέρας δεν μπορεί να διαφύγει, συμπυκνώνεται σε κρύες επιφάνειες, όπως τα παράθυρα και οι τοίχοι, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας.

Το άνοιγμα των παραθύρων βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας υγρασίας και επιτρέπει στον αέρα να στεγνώσει. Επιπλέον, ο ξηρός αέρας θερμαίνεται πιο εύκολα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει και στη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Πόσο συχνά πρέπει να αερίζετε το σπίτι

Οι ειδικοί προτείνουν σύντομο αλλά αποτελεσματικό αερισμό. Συνήθως, πέντε έως δέκα λεπτά δύο φορές την ημέρα είναι αρκετά για τα περισσότερα σπίτια. Το άνοιγμα παραθύρων σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού δημιουργεί διαμπερή αερισμό και βοηθά να απομακρυνθεί πιο γρήγορα ο παλιός αέρας.

Ωστόσο, το άνοιγμα των παραθύρων δεν συνιστάται όταν η εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή ή όταν επικρατούν ακραία χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση συστημάτων μηχανικού αερισμού ή εξαερισμού μπορεί να αποτελέσει καλύτερη λύση για την ανανέωση του αέρα στο σπίτι.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 06:41

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων 09 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα

Π. Κόκκαλης: Αυστηροποίηση των προτύπων για την ποιότητα του αέρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κόκκαλης: Αυστηροποίηση των προτύπων για την ποιότητα του αέρα

Οικονομία στη θέρμανση και στο ρεύμα χωρίς κόστος - Οι 14 προτάσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οικονομία στη θέρμανση και στο ρεύμα χωρίς κόστος - Οι 14 προτάσεις