Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά

Ο αερισμός τον χειμώνα πρέπει να γίνεται σύντομα αλλά αποτελεσματικά. Στόχος δεν είναι να κρυώσει το σπίτι, αλλά να ανανεωθεί ο εσωτερικός αέρας.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κρατούν τα σπίτια τους όσο το δυνατόν πιο «σφραγισμένα» για να μη χάνεται η θερμότητα.

Αυτή η πρακτική ωστόσο δεν είναι πάντα ωφέλιμη. Ένα σπίτι που παραμένει συνεχώς κλειστό μπορεί να αποκτήσει προβλήματα όπως αυξημένη υγρασία, στάσιμο αέρα και συσσώρευση αλλεργιογόνων.

Οι ειδικοί στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των παραθύρων για λίγα λεπτά καθημερινά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον αερισμό του σπιτιού και την ποιότητα του αέρα.

Μείωση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα

Όταν ένα σπίτι παραμένει κλειστό για πολλές ώρες, ιδιαίτερα τη νύχτα ή σε σπίτια με πολλά άτομα, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) αυξάνονται φυσιολογικά. Τα υψηλά επίπεδα CO₂ μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, πονοκεφάλους και κακή ποιότητα ύπνου, ενώ κάνουν τον αέρα να φαίνεται βαρύς και αποπνικτικός.

Σύμφωνα με τον τεχνικό HVAC Josh Mitchell, ακόμη και λίγα λεπτά αερισμού μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Σε σπίτια που παραμένουν κλειστά για αρκετές ημέρες, τα επίπεδα CO₂ μπορεί να αυξηθούν σημαντικά, αλλά το άνοιγμα δύο αντικριστών παραθύρων για πέντε έως δέκα λεπτά αρκεί για να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Καλύτερη ποιότητα αέρα στο σπίτι

Ο στάσιμος αέρας στο εσωτερικό ενός σπιτιού μπορεί να συγκεντρώνει αλλεργιογόνα, σκόνη, χημικές ουσίες από καθαριστικά προϊόντα και οσμές από το μαγείρεμα ή τα κατοικίδια. Παρότι οι καθαριστές αέρα βοηθούν, δεν απομακρύνουν όλους τους ρύπους.

Ο φρέσκος αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον συμβάλλει στην απομάκρυνση αυτών των ουσιών και βοηθά στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος. Πολλοί άνθρωποι με αλλεργίες αναφέρουν ότι νιώθουν λιγότερη συμφόρηση και λιγότερους πονοκεφάλους όταν αερίζουν τακτικά το σπίτι τους.

Μείωση της υγρασίας

Η υγρασία στο σπίτι αυξάνεται τον χειμώνα από καθημερινές δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα, το ντους και ακόμη και την αναπνοή. Όταν ο υγρός αέρας δεν μπορεί να διαφύγει, συμπυκνώνεται σε κρύες επιφάνειες, όπως τα παράθυρα και οι τοίχοι, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας.

Το άνοιγμα των παραθύρων βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας υγρασίας και επιτρέπει στον αέρα να στεγνώσει. Επιπλέον, ο ξηρός αέρας θερμαίνεται πιο εύκολα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει και στη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Πόσο συχνά πρέπει να αερίζετε το σπίτι

Οι ειδικοί προτείνουν σύντομο αλλά αποτελεσματικό αερισμό. Συνήθως, πέντε έως δέκα λεπτά δύο φορές την ημέρα είναι αρκετά για τα περισσότερα σπίτια. Το άνοιγμα παραθύρων σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού δημιουργεί διαμπερή αερισμό και βοηθά να απομακρυνθεί πιο γρήγορα ο παλιός αέρας.

Ωστόσο, το άνοιγμα των παραθύρων δεν συνιστάται όταν η εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή ή όταν επικρατούν ακραία χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση συστημάτων μηχανικού αερισμού ή εξαερισμού μπορεί να αποτελέσει καλύτερη λύση για την ανανέωση του αέρα στο σπίτι.

Πηγή: marthastewart.com