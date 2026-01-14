Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές

Η ηλεκτροπαραγωγή απορρόφησε πάνω από το 70% της συνολικής ζήτησης, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, το φυσικό αέριο παραμένει κρίσιμος πυλώνας για την επάρκεια και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Την ίδια στιγμή, η εικόνα των εισαγωγών δείχνει μεταβολή στη σύνθεση των προμηθειών, με το LNG να αναδεικνύεται στην κυρίαρχη πηγή έναντι του αγωγού αερίου.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο Δεκεμβρίου «Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου» του Green Tank, το LNG κατέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές το 2025, φτάνοντας τις 32.7 TWh και ξεπερνώντας το ρωσικό αέριο, το οποίο διαμορφώθηκε στις 27.6 TWh. Τον Δεκέμβριο η συνολική κατανάλωση ανήλθε στις 7.71 TWh, αυξημένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με την ηλεκτροπαραγωγή να παραμένει ο βασικός μοχλός της ζήτησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, ο Δεκέμβριος σηματοδότησε απότομη επιτάχυνση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, καθώς η συνολική εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 40.2% σε σχέση με τον Νοέμβριο, φτάνοντας στις 7.71 TWh. Πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη μηνιαία κατανάλωση του έτους, μετά τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο.

Και οι τρεις τομείς χρήσης αερίου —ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία και δίκτυα— κατέγραψαν αύξηση σε μηνιαία βάση. Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής παρέμεινε πρώτος σε κατανάλωση, με 5.12 TWh και άνοδο 37.2% (+1.4 TWh). Ακολούθησαν τα δίκτυα, με ζήτηση 1.8 TWh και ισχυρή αύξηση 78.9% (+800 GWh), ενώ η βιομηχανία κατέγραψε κατανάλωση 776 GWh, αυξημένη κατά 2.9% (+22 GWh) σε σχέση με τον Νοέμβριο. Και στους τρεις τομείς, ο Δεκέμβριος συγκαταλέγεται στους τρεις μήνες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση εντός του 2025.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η συνολική εγχώρια ζήτηση αερίου αυξήθηκε κατά 8.1% (+581 GWh). Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψε η βιομηχανία (+13.5% ή +92 GWh), ακολουθούμενη από την ηλεκτροπαραγωγή (+10.8% ή +501 GWh). Αντίθετα, ο τομέας των δικτύων εμφάνισε οριακή μείωση (-0.7% ή -12 GWh).

Αθροιστικά σε επίπεδο έτους, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου το 2025 ανήλθε στις 70.2 TWh, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η προηγούμενη υψηλότερη ετήσια επίδοση είχε σημειωθεί το 2021, με κατανάλωση 69.96 TWh.

Το ρεκόρ της συνολικής ζήτησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία κατέγραψε επίσης ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τις 49.3 TWh, αυξημένες κατά 8.5% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο του φυσικού αερίου στο ηλεκτρικό σύστημα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα δίκτυα, με κατανάλωση 13.06 TWh, σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη ιστορικά επίδοση μετά το 2021 και αύξηση 11.3% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, η βιομηχανία παρέμεινε ο τομέας με τη χαμηλότερη κατανάλωση, στις 7.8 TWh, καταγράφοντας μείωση 13.5% σε σχέση με το 2024. Σε μηνιαία βάση, η βιομηχανική χρήση αερίου κινήθηκε χαμηλότερα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Σε όρους κατανομής, το 2025 ολοκληρώθηκε με την ηλεκτροπαραγωγή να απορροφά το 70.3% της συνολικής κατανάλωσης, ακολουθούμενη από τα δίκτυα με 18.6% και τη βιομηχανία με 11.1%. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές φυσικού αερίου ενισχύθηκαν αισθητά σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 8.6 TWh, επίπεδο σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως χώρα κατανάλωσης αλλά και ως κόμβος διαμετακόμισης για την ευρύτερη περιοχή.

Πάντως με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εθελοντικής μείωσης κατανάλωσης φυσικού αερίου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση. Ενώ 11 κράτη-μέλη κατέγραψαν μείωση της ζήτησης, η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε, κατατάσσοντας τη χώρα στην ένατη θέση μεταξύ των κρατών με τη μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η εικόνα αυτή αντανακλά αφενός τον αυξημένο ρόλο του αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και αφετέρου τη λειτουργία της Ελλάδας ως κόμβου τροφοδοσίας και διαμετακόμισης στην ευρύτερη περιοχή.