Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές

Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές
Άννα Διανά
Τετάρτη, 14/01/2026 - 08:11

Το 2025 εξελίχθηκε σε χρονιά–ορόσημο για την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, καθώς η κατανάλωση κατέγραψε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τις 70.2 TWh.

Η ηλεκτροπαραγωγή απορρόφησε πάνω από το 70% της συνολικής ζήτησης, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, το φυσικό αέριο παραμένει κρίσιμος πυλώνας για την επάρκεια και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Την ίδια στιγμή, η εικόνα των εισαγωγών δείχνει μεταβολή στη σύνθεση των προμηθειών, με το LNG να αναδεικνύεται στην κυρίαρχη πηγή έναντι του αγωγού αερίου.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο Δεκεμβρίου «Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου» του Green Tank, το LNG κατέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές το 2025, φτάνοντας τις 32.7 TWh και ξεπερνώντας το ρωσικό αέριο, το οποίο διαμορφώθηκε στις 27.6 TWh. Τον Δεκέμβριο η συνολική κατανάλωση ανήλθε στις 7.71 TWh, αυξημένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με την ηλεκτροπαραγωγή να παραμένει ο βασικός μοχλός της ζήτησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, ο Δεκέμβριος σηματοδότησε απότομη επιτάχυνση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, καθώς η συνολική εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 40.2% σε σχέση με τον Νοέμβριο, φτάνοντας στις 7.71 TWh. Πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη μηνιαία κατανάλωση του έτους, μετά τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο.

Και οι τρεις τομείς χρήσης αερίου —ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία και δίκτυα— κατέγραψαν αύξηση σε μηνιαία βάση. Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής παρέμεινε πρώτος σε κατανάλωση, με 5.12 TWh και άνοδο 37.2% (+1.4 TWh). Ακολούθησαν τα δίκτυα, με ζήτηση 1.8 TWh και ισχυρή αύξηση 78.9% (+800 GWh), ενώ η βιομηχανία κατέγραψε κατανάλωση 776 GWh, αυξημένη κατά 2.9% (+22 GWh) σε σχέση με τον Νοέμβριο. Και στους τρεις τομείς, ο Δεκέμβριος συγκαταλέγεται στους τρεις μήνες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση εντός του 2025.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η συνολική εγχώρια ζήτηση αερίου αυξήθηκε κατά 8.1% (+581 GWh). Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψε η βιομηχανία (+13.5% ή +92 GWh), ακολουθούμενη από την ηλεκτροπαραγωγή (+10.8% ή +501 GWh). Αντίθετα, ο τομέας των δικτύων εμφάνισε οριακή μείωση (-0.7% ή -12 GWh).

Αθροιστικά σε επίπεδο έτους, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου το 2025 ανήλθε στις 70.2 TWh, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η προηγούμενη υψηλότερη ετήσια επίδοση είχε σημειωθεί το 2021, με κατανάλωση 69.96 TWh.

Το ρεκόρ της συνολικής ζήτησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία κατέγραψε επίσης ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τις 49.3 TWh, αυξημένες κατά 8.5% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο του φυσικού αερίου στο ηλεκτρικό σύστημα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα δίκτυα, με κατανάλωση 13.06 TWh, σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη ιστορικά επίδοση μετά το 2021 και αύξηση 11.3% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, η βιομηχανία παρέμεινε ο τομέας με τη χαμηλότερη κατανάλωση, στις 7.8 TWh, καταγράφοντας μείωση 13.5% σε σχέση με το 2024. Σε μηνιαία βάση, η βιομηχανική χρήση αερίου κινήθηκε χαμηλότερα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Σε όρους κατανομής, το 2025 ολοκληρώθηκε με την ηλεκτροπαραγωγή να απορροφά το 70.3% της συνολικής κατανάλωσης, ακολουθούμενη από τα δίκτυα με 18.6% και τη βιομηχανία με 11.1%. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές φυσικού αερίου ενισχύθηκαν αισθητά σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 8.6 TWh, επίπεδο σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως χώρα κατανάλωσης αλλά και ως κόμβος διαμετακόμισης για την ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές φυσικού αερίου ενισχύθηκαν αισθητά σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 8.6 TWh, επίπεδο σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως χώρα κατανάλωσης αλλά και ως κόμβος διαμετακόμισης για την ευρύτερη περιοχή.

Πάντως με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εθελοντικής μείωσης κατανάλωσης φυσικού αερίου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση. Ενώ 11 κράτη-μέλη κατέγραψαν μείωση της ζήτησης, η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε, κατατάσσοντας τη χώρα στην ένατη θέση μεταξύ των κρατών με τη μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η εικόνα αυτή αντανακλά αφενός τον αυξημένο ρόλο του αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και αφετέρου τη λειτουργία της Ελλάδας ως κόμβου τροφοδοσίας και διαμετακόμισης στην ευρύτερη περιοχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas 13 Ιανουαρίου 2026
Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν 15 Ιανουαρίου 2026
Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ

Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ

«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas