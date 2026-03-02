Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά

Η ενέργεια σε standby mode μπορεί να μοιάζει αμελητέα σε κάθε μεμονωμένο νοικοκυριό, όμως σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια συσκευή έχει κλείσει πλήρως. Πολλές ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα σε κατάσταση αναμονής και, παρότι η επιμέρους κατανάλωση είναι μικρή, το συνολικό κόστος μπορεί να γίνει αισθητό σε βάθος χρόνου.

Σήμερα είναι δύσκολο να βρει κανείς συσκευή που να απενεργοποιείται τελείως. Ακόμη κι όταν τη «σβήνουμε», ορισμένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές στο παρασκήνιο.

Η ενέργεια που καταναλώνεται σε standby mode - γνωστή και ως ενέργεια «φάντασμα» - τροφοδοτεί, μεταξύ άλλων, τα ρολόγια στους φούρνους μικροκυμάτων, τις ενδείξεις θερμοκρασίας στα ψυγεία, ενώ επιτρέπει σε τηλεοράσεις και άλλες συσκευές να ενεργοποιούνται άμεσα μέσω τηλεχειριστηρίου. Στην πράξη, πολλές συσκευές παραμένουν διαρκώς συνδεδεμένες και «σε ετοιμότητα».

Όταν μιλάμε για οικιακές συσκευές, στο μυαλό μας έρχονται συνήθως φρυγανιέρες, πλυντήρια ή στεγνωτήρια. Στα σύγχρονα νοικοκυριά, όμως, τηλεοράσεις, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών, αλλά και συστήματα ήχου και εικόνας αποτελούν εξίσου σημαντικές πηγές κατανάλωσης. Παράλληλα, ακόμη και οι πιο «παραδοσιακές» συσκευές διαθέτουν πλέον ηλεκτρονικά κυκλώματα που απαιτούν συνεχή τροφοδοσία.

Αποκωδικοποιητές καλωδιακής τηλεόρασης

Συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας σε κατάσταση αναμονής. Συνεχίζουν να ενημερώνουν οδηγούς προγράμματος και λογισμικό, ενώ οι εσωτερικοί δίσκοι λειτουργούν αδιάκοπα. Ένας αποκωδικοποιητής που μένει ανενεργός περίπου 20 ώρες ημερησίως μπορεί να καταναλώνει πάνω από 100 kWh τον χρόνο, επιβαρύνοντας αισθητά τον λογαριασμό ρεύματος - ιδίως σε σπίτια με περισσότερες από μία συσκευές.

Τηλεοράσεις

Καταναλώνουν ενέργεια σε αναμονή ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα με το τηλεχειριστήριο. Τα νεότερα μοντέλα είναι σαφώς πιο αποδοτικά, όμως οι παλαιότερες συσκευές μπορεί να κοστίζουν αρκετά ευρώ ετησίως μόνο και μόνο για να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Κονσόλες παιχνιδιών

Συχνά παραμένουν σε λειτουργία «άμεσης ενεργοποίησης», καταναλώνοντας ρεύμα συνεχώς. Η επιλογή ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση.

Υπολογιστές

Σε κατάσταση αναμονής περιμένουν ένα πάτημα πλήκτρου ή μια κίνηση του ποντικιού, διατηρώντας ενεργή τη μνήμη. Αν δεν απενεργοποιούνται πλήρως για μεγάλα διαστήματα, η ετήσια κατανάλωση αυξάνεται αισθητά.

Συσκευές ήχου και εικόνας

Soundbars, ενισχυτές και συστήματα home cinema καταναλώνουν ρεύμα για ρολόγια, ενδείξεις και αισθητήρες τηλεχειρισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παλιός ή αχρησιμοποίητος εξοπλισμός παραμένει συνδεδεμένος για χρόνια, απορροφώντας ενέργεια χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Παραδοσιακές συσκευές

Πλυντήρια, στεγνωτήρια και φούρνοι μικροκυμάτων καταναλώνουν συνήθως λιγότερη ενέργεια σε αναμονή. Ωστόσο, όταν το μικρό αυτό φορτίο πολλαπλασιάζεται επί πολλές συσκευές και πολλές ώρες, το συνολικό κόστος αυξάνεται.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Μικρές αλλαγές στην καθημερινή χρήση αρκούν για να περιοριστεί η σπατάλη, να μειωθεί ο λογαριασμός ρεύματος και να ενισχυθεί συνολικά η εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών . Κατά την αντικατάσταση παλαιών μοντέλων, προτιμήστε συσκευές με υψηλή ενεργειακή κλάση.

. Κατά την αντικατάσταση παλαιών μοντέλων, προτιμήστε συσκευές με υψηλή ενεργειακή κλάση. Αποσύνδεση από την πρίζα . Ο πιο απλός τρόπος για να μηδενιστεί η κατανάλωση είναι η αποσύνδεση συσκευών που χρησιμοποιούνται σπάνια, όπως τηλεοράσεις σε ξενώνες, φορτιστές χωρίς συνδεδεμένη συσκευή ή εποχικός εξοπλισμός.

. Ο πιο απλός τρόπος για να μηδενιστεί η κατανάλωση είναι η αποσύνδεση συσκευών που χρησιμοποιούνται σπάνια, όπως τηλεοράσεις σε ξενώνες, φορτιστές χωρίς συνδεδεμένη συσκευή ή εποχικός εξοπλισμός. Χρήση πολύπριζων με διακόπτη . Επιτρέπουν την ταυτόχρονη πλήρη διακοπή ρεύματος σε ομάδες συσκευών, χωρίς την ανάγκη συνεχούς αποσύνδεσης καλωδίων.

. Επιτρέπουν την ταυτόχρονη πλήρη διακοπή ρεύματος σε ομάδες συσκευών, χωρίς την ανάγκη συνεχούς αποσύνδεσης καλωδίων. Παρακολούθηση κατανάλωσης. Ένας μετρητής ενέργειας μπορεί να δείξει πόσο ρεύμα καταναλώνει μια συσκευή, είτε είναι ενεργή είτε σε αναμονή, βοηθώντας στον εντοπισμό των μεγαλύτερων «ενεργειακών διαρροών».

Πηγή: familyhandyman.com