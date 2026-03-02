Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά

Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
Jisun Han on Unsplash
Newsroom
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 07:10

Η ενέργεια σε standby mode μπορεί να μοιάζει αμελητέα σε κάθε μεμονωμένο νοικοκυριό, όμως σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια συσκευή έχει κλείσει πλήρως. Πολλές ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα σε κατάσταση αναμονής και, παρότι η επιμέρους κατανάλωση είναι μικρή, το συνολικό κόστος μπορεί να γίνει αισθητό σε βάθος χρόνου.

Σήμερα είναι δύσκολο να βρει κανείς συσκευή που να απενεργοποιείται τελείως. Ακόμη κι όταν τη «σβήνουμε», ορισμένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές στο παρασκήνιο.

Η ενέργεια που καταναλώνεται σε standby mode - γνωστή και ως ενέργεια «φάντασμα» - τροφοδοτεί, μεταξύ άλλων, τα ρολόγια στους φούρνους μικροκυμάτων, τις ενδείξεις θερμοκρασίας στα ψυγεία, ενώ επιτρέπει σε τηλεοράσεις και άλλες συσκευές να ενεργοποιούνται άμεσα μέσω τηλεχειριστηρίου. Στην πράξη, πολλές συσκευές παραμένουν διαρκώς συνδεδεμένες και «σε ετοιμότητα».

Όταν μιλάμε για οικιακές συσκευές, στο μυαλό μας έρχονται συνήθως φρυγανιέρες, πλυντήρια ή στεγνωτήρια. Στα σύγχρονα νοικοκυριά, όμως, τηλεοράσεις, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών, αλλά και συστήματα ήχου και εικόνας αποτελούν εξίσου σημαντικές πηγές κατανάλωσης. Παράλληλα, ακόμη και οι πιο «παραδοσιακές» συσκευές διαθέτουν πλέον ηλεκτρονικά κυκλώματα που απαιτούν συνεχή τροφοδοσία.

appl.JPG

Αποκωδικοποιητές καλωδιακής τηλεόρασης

Συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας σε κατάσταση αναμονής. Συνεχίζουν να ενημερώνουν οδηγούς προγράμματος και λογισμικό, ενώ οι εσωτερικοί δίσκοι λειτουργούν αδιάκοπα. Ένας αποκωδικοποιητής που μένει ανενεργός περίπου 20 ώρες ημερησίως μπορεί να καταναλώνει πάνω από 100 kWh τον χρόνο, επιβαρύνοντας αισθητά τον λογαριασμό ρεύματος - ιδίως σε σπίτια με περισσότερες από μία συσκευές.

Τηλεοράσεις

Καταναλώνουν ενέργεια σε αναμονή ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα με το τηλεχειριστήριο. Τα νεότερα μοντέλα είναι σαφώς πιο αποδοτικά, όμως οι παλαιότερες συσκευές μπορεί να κοστίζουν αρκετά ευρώ ετησίως μόνο και μόνο για να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Κονσόλες παιχνιδιών

Συχνά παραμένουν σε λειτουργία «άμεσης ενεργοποίησης», καταναλώνοντας ρεύμα συνεχώς. Η επιλογή ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση.

Υπολογιστές

Σε κατάσταση αναμονής περιμένουν ένα πάτημα πλήκτρου ή μια κίνηση του ποντικιού, διατηρώντας ενεργή τη μνήμη. Αν δεν απενεργοποιούνται πλήρως για μεγάλα διαστήματα, η ετήσια κατανάλωση αυξάνεται αισθητά.

Συσκευές ήχου και εικόνας

Soundbars, ενισχυτές και συστήματα home cinema καταναλώνουν ρεύμα για ρολόγια, ενδείξεις και αισθητήρες τηλεχειρισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παλιός ή αχρησιμοποίητος εξοπλισμός παραμένει συνδεδεμένος για χρόνια, απορροφώντας ενέργεια χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Παραδοσιακές συσκευές

Πλυντήρια, στεγνωτήρια και φούρνοι μικροκυμάτων καταναλώνουν συνήθως λιγότερη ενέργεια σε αναμονή. Ωστόσο, όταν το μικρό αυτό φορτίο πολλαπλασιάζεται επί πολλές συσκευές και πολλές ώρες, το συνολικό κόστος αυξάνεται.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Μικρές αλλαγές στην καθημερινή χρήση αρκούν για να περιοριστεί η σπατάλη, να μειωθεί ο λογαριασμός ρεύματος και να ενισχυθεί συνολικά η εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Κατά την αντικατάσταση παλαιών μοντέλων, προτιμήστε συσκευές με υψηλή ενεργειακή κλάση.
  • Αποσύνδεση από την πρίζα. Ο πιο απλός τρόπος για να μηδενιστεί η κατανάλωση είναι η αποσύνδεση συσκευών που χρησιμοποιούνται σπάνια, όπως τηλεοράσεις σε ξενώνες, φορτιστές χωρίς συνδεδεμένη συσκευή ή εποχικός εξοπλισμός.
  • Χρήση πολύπριζων με διακόπτη. Επιτρέπουν την ταυτόχρονη πλήρη διακοπή ρεύματος σε ομάδες συσκευών, χωρίς την ανάγκη συνεχούς αποσύνδεσης καλωδίων.
  • Παρακολούθηση κατανάλωσης. Ένας μετρητής ενέργειας μπορεί να δείξει πόσο ρεύμα καταναλώνει μια συσκευή, είτε είναι ενεργή είτε σε αναμονή, βοηθώντας στον εντοπισμό των μεγαλύτερων «ενεργειακών διαρροών».

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 07:10

