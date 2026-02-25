ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»

Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 10:50

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα Workshop 1 του ΜΕC Παιανίας

Πόσο επίκαιρη παραμένει η συζήτηση για το κλίμα και την ενέργεια; Ποια είναι η θέση και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας; Ποια η σχέση της κλιματικής κρίσης με τα ακραία φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές; Ποια η σημασία της αιολικής ενέργειας; Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τα αιoλικά πάρκα;

Στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, συζητούν στην εσπερίδα που οργανώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec με θέμα: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα».

AGENDA

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

Maya Perera | Policy Officer for Climate and Energy, European Environmental Bureau
An overview of climate status and the needs for the energy policies

Παρουσιάσεις – Συζήτηση

Αλέξανδρος Κουλίδης | Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc in Computational Mechanics (Fluid Dynamics) ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ, Στέλεχος ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ
Ο Κλιματικός Νόμος και οι υποχρεώσεις των εθνικών κυβερνήσεων – Ο κλιματικός νόμος ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος

Αντώνης Κούκουζας | Επιπυραγός, Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)
Η δασοπροστασία στο περιβάλλον της κλιματικής κρίσης – Ο προστατευτικός ρόλος των δασοτεχνικών έργων και των αναδασώσεων που εκτελούν τα αιολικά πάρκα

Νίκος Μάντζαρης | Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής και Συνιδρυτής του Green Tank
Η ενεργειακή & κλιματική πολιτική της Ελλάδας: δεδομένα και επιλογές για το μέλλον

Ανδρέας Βλαμάκης | Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Ανάπτυξης έργων ΕΝΤΕΚΑ
Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή: ναι, συμβαίνει — ανησυχητικά δεδομένα, δύσκολες αλλά υπαρκτές προοπτικές

Παναγιώτης Παπασταματίου | Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ
Σύνοψη – Συμπεράσματα: Ο ρόλος της αιολικής ενέργειας στην προστασία του κλίματος

Πληροφορίες για την 8η Διεθνή Έκθεση Verde.tec μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

