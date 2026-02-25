ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο

Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 14:18

Η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική εταιρεία nvisionist συμμετέχει με περίπτερο στην 8η διεθνή έκθεση Verde.Tec, που θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026 στο MEC Παιανίας. Σε μια διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τις βιώσιμες υποδομές, η nvisionist θα παρουσιάσει το παγκοσμίως καινοτόμο σύστημα πυρανίχνευσης nvFirePro.

Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται πλέον στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη απέναντι στην κλιματική κρίση, με τα mega-fires να εξελίσσονται σε διαρκή απειλή για φυσικά οικοσυστήματα, υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Σε αυτό το περιβάλλον, η έγκαιρη ανίχνευση μετατρέπεται σε στρατηγικό σύμμαχο της πολιτικής προστασίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Η Verde.Tec συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίες εταιρείες, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργώντας ως κόμβος διαλόγου και συνεργασίας γύρω από τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της nvisionist αναδεικνύει τον ρόλο της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας στην πρόληψη φυσικών καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα συστήματα επιτήρησης.

Φέτος, η nvisionist θα παρουσιάσει στο ειδικά διαμορφωμένο της περίπτερο (Stand A16a) στους επισκέπτες της Verde.Tec το nvFirePro, μια ελληνική τεχνολογία αιχμής με διεθνή προσανατολισμό, σχεδιασμένη να ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το nvFirePro είναι ένα πλήρως αυτόνομο, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά σύστημα πυρανίχνευσης που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Edge AI και Computer Vision για να εντοπίζει εστίες πυρκαγιάς ακριβώς τη στιγμή που εκδηλώνονται, σε αστικό, ημιαστικό και δασικό περιβάλλον. Μέσω θερμικών και οπτικών αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και αλγορίθμων ανάλυσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να αποστέλλει ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, μεταφέροντας γεωγραφικό στίγμα και ζωντανή εικόνα στο αρμόδιο κέντρο ελέγχου (NOC) και ταυτόχρονα σε περισσότερα από 100 κέντρα ενημέρωσης.

Logo_nvisionist_11.png

Σχεδιασμένο για αδιάλειπτη λειτουργία 24/7/365, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς υποδομές, το nvFirePro εξασφαλίζει πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω συνδυασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφεδρικών συστημάτων, ενώ υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (5G, 4G και δορυφορικά) για συνεχή μετάδοση δεδομένων. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα απογείωσης drone για άμεση εναέρια εποπτεία του συμβάντος, ενισχύοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρχών.

Πρόκειται για μία made-in-Greece παγκόσμια πρωτοπορία που αναπτύχθηκε με στόχο τη δραστική μείωση του χρόνου αντίδρασης απέναντι σε ένα φαινόμενο που, υπό την πίεση της κλιματικής κρίσης, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη Μεσόγειο και τον ευρωπαϊκό Νότο. Το nvFirePro μετατρέπει τα πρώτα 60 κρίσιμα δευτερόλεπτα σε επιχειρησιακό και στρατηγικό πλεονέκτημα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τις αρχές, περιορίζοντας τα ψευδή σήματα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικών οικοσυστημάτων πριν η καταστροφή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η έγκαιρη ειδοποίηση περιορίζει δραστικά το κόστος καταστολής, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενισχύει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στη διαχείριση κρίσεων.

Με ενεργή και δυναμική παρουσία σε τρεις ηπείρους και περισσότερες από 30 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, η nvisionist έχει εδραιώσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο των τεχνολογιών AI και dual-use, ως ΑΙ-Native DeepTech εταιρεία, ενώ τις λύσεις της εμπιστεύονται δεκάδες πελάτες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων διεθνείς τεχνολογικοί και ενεργειακοί κολοσσοί. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει παγκοσμίως καινοτόμες AI λύσεις που συνδυάζουν Μηχανική Όραση, Μηχανική Μάθηση και real-time λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ασφαλών, βιώσιμων και τεχνολογικά προηγμένων υποδομών. Στη Verde.Tec 2026, η nvisionist προσκαλεί Δήμους, Περιφέρειες, φορείς Πολιτικής Προστασίας και επενδυτές πράσινων υποδομών να γνωρίσουν από κοντά πώς το AI μπορεί να μετατρέψει την πρόληψη σε επιχειρησιακή υπεροχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις 25 Φεβρουαρίου 2026
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ 25 Φεβρουαρίου 2026
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»

Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»

Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου

ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026

ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα