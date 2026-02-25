Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο

Η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική εταιρεία nvisionist συμμετέχει με περίπτερο στην 8 η διεθνή έκθεση Verde.Tec , που θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026 στο MEC Παιανίας . Σε μια διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τις βιώσιμες υποδομές, η nvisionist θα παρουσιάσει το παγκοσμίως καινοτόμο σύστημα πυρανίχνευσης nvFirePro .

Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται πλέον στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη απέναντι στην κλιματική κρίση, με τα mega-fires να εξελίσσονται σε διαρκή απειλή για φυσικά οικοσυστήματα, υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Σε αυτό το περιβάλλον, η έγκαιρη ανίχνευση μετατρέπεται σε στρατηγικό σύμμαχο της πολιτικής προστασίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Η Verde.Tec συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίες εταιρείες, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργώντας ως κόμβος διαλόγου και συνεργασίας γύρω από τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της nvisionist αναδεικνύει τον ρόλο της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας στην πρόληψη φυσικών καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα συστήματα επιτήρησης.

Φέτος, η nvisionist θα παρουσιάσει στο ειδικά διαμορφωμένο της περίπτερο (Stand A16a) στους επισκέπτες της Verde.Tec το nvFirePro, μια ελληνική τεχνολογία αιχμής με διεθνή προσανατολισμό, σχεδιασμένη να ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το nvFirePro είναι ένα πλήρως αυτόνομο, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά σύστημα πυρανίχνευσης που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Edge AI και Computer Vision για να εντοπίζει εστίες πυρκαγιάς ακριβώς τη στιγμή που εκδηλώνονται, σε αστικό, ημιαστικό και δασικό περιβάλλον. Μέσω θερμικών και οπτικών αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και αλγορίθμων ανάλυσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να αποστέλλει ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, μεταφέροντας γεωγραφικό στίγμα και ζωντανή εικόνα στο αρμόδιο κέντρο ελέγχου (NOC) και ταυτόχρονα σε περισσότερα από 100 κέντρα ενημέρωσης.

Σχεδιασμένο για αδιάλειπτη λειτουργία 24/7/365, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς υποδομές, το nvFirePro εξασφαλίζει πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω συνδυασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφεδρικών συστημάτων, ενώ υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (5G, 4G και δορυφορικά) για συνεχή μετάδοση δεδομένων. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα απογείωσης drone για άμεση εναέρια εποπτεία του συμβάντος, ενισχύοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρχών.

Πρόκειται για μία made-in-Greece παγκόσμια πρωτοπορία που αναπτύχθηκε με στόχο τη δραστική μείωση του χρόνου αντίδρασης απέναντι σε ένα φαινόμενο που, υπό την πίεση της κλιματικής κρίσης, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη Μεσόγειο και τον ευρωπαϊκό Νότο. Το nvFirePro μετατρέπει τα πρώτα 60 κρίσιμα δευτερόλεπτα σε επιχειρησιακό και στρατηγικό πλεονέκτημα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τις αρχές, περιορίζοντας τα ψευδή σήματα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικών οικοσυστημάτων πριν η καταστροφή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η έγκαιρη ειδοποίηση περιορίζει δραστικά το κόστος καταστολής, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενισχύει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στη διαχείριση κρίσεων.

Με ενεργή και δυναμική παρουσία σε τρεις ηπείρους και περισσότερες από 30 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, η nvisionist έχει εδραιώσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο των τεχνολογιών AI και dual-use, ως ΑΙ-Native DeepTech εταιρεία, ενώ τις λύσεις της εμπιστεύονται δεκάδες πελάτες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων διεθνείς τεχνολογικοί και ενεργειακοί κολοσσοί. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει παγκοσμίως καινοτόμες AI λύσεις που συνδυάζουν Μηχανική Όραση, Μηχανική Μάθηση και real-time λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ασφαλών, βιώσιμων και τεχνολογικά προηγμένων υποδομών. Στη Verde.Tec 2026, η nvisionist προσκαλεί Δήμους, Περιφέρειες, φορείς Πολιτικής Προστασίας και επενδυτές πράσινων υποδομών να γνωρίσουν από κοντά πώς το AI μπορεί να μετατρέψει την πρόληψη σε επιχειρησιακή υπεροχή.