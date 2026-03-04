ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς

Για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2025 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος. Όσοι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη ηλεκτρονική δήλωση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2025 έως την 31η Μαρτίου 2026, έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν έως και την 31η Μαΐου 2026, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193/3.12.2019, τεύχος Α΄).

Στην περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί μετά την 31/03/2026 και έως την 31/05/2026 θα επανυπολογιστεί αναδρομικά και θα επιβληθεί, βάσει των ανωτέρων διατάξεων, στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτηση η οποία ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW) εγκατεστημένης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Διευκρινίζουμε ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία, 31/05/2026, δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις και η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2024 θα χαθεί.

Για υποβολή δήλωσης κατ’ επάγγελμα αγρότη 2025 πατήστε ΕΔΩ