Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 13:18

Για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2025 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος. Όσοι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη ηλεκτρονική δήλωση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2025 έως την 31η Μαρτίου 2026, έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν έως και την 31η Μαΐου 2026, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193/3.12.2019, τεύχος Α΄).

Στην περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί μετά την 31/03/2026 και έως την 31/05/2026 θα επανυπολογιστεί αναδρομικά και θα επιβληθεί, βάσει των ανωτέρων διατάξεων, στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτηση η οποία ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW) εγκατεστημένης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Διευκρινίζουμε ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία, 31/05/2026, δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις και η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2024 θα χαθεί.
Για υποβολή δήλωσης κατ’ επάγγελμα αγρότη 2025 πατήστε ΕΔΩ

