Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, αναγνωρίστηκε για άλλη μια φορά από παγκόσμιους οργανισμούς ESG (environmental, social, and governance) για τη δύναμη, τη συνέπεια και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των επιδόσεών της στον τομέα της βιωσιμότητας.

Η Schneider Electric έλαβε υψηλή αναγνώριση στις τελευταίες αξιολογήσεις της World Benchmarking Alliance (WBA), ενός δείκτη αναφοράς που καλύπτει περίπου 2.000 επιλεγμένες εταιρείες παγκοσμίως. Ο Όμιλος κατέλαβε την 1η θέση στον κοινωνικό δείκτη αναφοράς και την 3η θέση στον δείκτη αναφοράς για την ισότητα των φύλων, με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στους τομείς της αξιοπρεπούς εργασίας, της ηθικής, της εκπροσώπησης, των αμοιβών και παροχών, καθώς και της πρόληψης της βίας και της παρενόχλησης.

Στην αξιολόγηση S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), η Schneider Electric έλαβε βαθμολογία 85/100, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στον κλάδο της.

«Καθώς ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Schneider Sustainability Impact, αυτές οι αναγνωρίσεις αντικατοπτρίζουν τη συνέπεια της προσέγγισής μας και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε η Esther Finidori, Chief Sustainability Officer της Schneider Electric. «Αποδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον πυρήνα της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων μας αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Καθώς ξεκινάμε για την επόμενη φάση του ταξιδιού μας, παραμένουμε επικεντρωμένοι στο να ανεβάζουμε τον πήχη και να εμπλέκουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς σε αυτή τη συλλογική μεταμόρφωση της βιωσιμότητας».

Το 2025, η Schneider Electric συνέχισε να αποδεικνύει, ότι η ηγετική θέση στην αειφορία χτίζεται με την πάροδο του χρόνου, μέσω μετρήσιμης προόδου, φιλόδοξων στόχων και βαθιάς λειτουργικής ολοκλήρωσης σε όλη την επιχείρηση. Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση αντικατοπτρίζεται στα ισχυρά αποτελέσματα σε όλα τα πιο σεβαστά κριτήρια αναφοράς ESG.

Αυτά τα αποτελέσματα συμπληρώνονται από κορυφαίες βαθμολογίες σε άλλες σημαντικές αξιολογήσεις ESG, που αντικατοπτρίζουν τη συνέπεια της απόδοσης της Schneider Electric σε θέματα κλίματος, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.

Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε και πάλι στον δείκτη Global 100 Most Sustainable Corporations της Corporate Knights, επιβεβαιώνοντας τη θέση της μεταξύ των εταιρειών που αναγνωρίζονται παγκοσμίως για τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές.

Επιπλέον, η Schneider Electric βραβεύτηκε με το βραβείο Best Communication of Sustainability στα IR Society Awards, αναδεικνύοντας τη διαφανή, συνεπή και προοδευτική επικοινωνία της σε θέματα ESG και τον ρόλο της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία αναγνωρίστηκε επίσης στο Fortune’s World’s Most Admired Companies™ 2026, αντανακλώντας την ισχυρή φήμη της μεταξύ στελεχών, διευθυντών και αναλυτών για τη στρατηγική εκτέλεση, την ηγεσία και το μακροπρόθεσμο όραμά της.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η στρατηγική βιωσιμότητας της Schneider Electric καθοδηγείται από το πρόγραμμα Schneider Sustainability Impact (SSI), το οποίο θέτει μετρήσιμους στόχους σε θέματα κλίματος, πόρων, εμπιστοσύνης και ίσων ευκαιριών, υποστηρίζοντας τους στόχους της εταιρείας για την περίοδο 2021-2025. Αυτό οδήγησε στην αναγνώριση της εταιρείας ως «Πιο Βιώσιμη Εταιρεία» δύο φορές από τα περιοδικά Corporate Knights και Time Magazine και το Statista.

Η ηγετική θέση της Schneider στον τομέα της βιωσιμότητας επιβεβαιώνεται περαιτέρω με τις τελευταίες βαθμολογίες από εξέχοντες παρόχους αξιολόγησης ESG:

Αξιολογήσεις Βιωσιμότητας

Βαθμολογία 2025

Highlights

Σύνολο εταιρειών που αξιολογήθηκαν

CDP Climate Change​

A

· Η Schneider Electric συμπεριλήφθηκε στη λίστα Α του CDP για το 2025.

· Είναι η μόνη εταιρεία στον κλάδο της που έχει διατηρήσει την κατάταξή της για 15 συνεχόμενα χρόνια.

23,000

EcoVadis

86/100

· Πλατινένιο μετάλλιο (το 1% των κορυφαίων όλων των εταιρειών που αξιολογήθηκαν) για 6η συνεχόμενη χρονιά ​

150,000

MSCI ESG rating

AAA

· AAA για 15η συνεχόμενη χρονιά ​

· Περιλαμβάνεται στους δείκτες World ESG Selection και World Low Carbon Selection

10,000

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

85/100

· Το 5% των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της ​

· Συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη DJSI World για 14η συνεχή χρονιά και στον δείκτη DJSI Europe, με βάση τα αποτελέσματα του 2024 (1)

12,000

Sustainalytics ESG Risk rating​

7.1

· Καλύτερη δυνατή αξιολόγηση κινδύνου ESG (αμελητέα)

· 1η θέση μεταξύ 301 εταιρειών της ίδιας κατηγορίας και στο 1% των εταιρειών με την υψηλότερη βαθμολογία

14,000

(1): Οι βαθμολογίες του 2025 θα αντικατοπτριστούν στην Ετήσια Αναθεώρηση των Δεικτών του Απριλίου 2026.

