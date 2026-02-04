ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing

HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
Άννα Διανά
Τετάρτη, 04/02/2026 - 08:09

Η βιωσιμότητα αναγνωρίζεται πλέον από τους καταναλωτές ως βασική υποχρέωση για τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχη προθυμία πληρωμής υψηλότερων τιμών.

Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας για τη βιωσιμότητα στον κλάδο HORECA, η οποία αναδεικνύει ότι το βασικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο το αυξημένο κόστος των «πράσινων» επενδύσεων, αλλά κυρίως η έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ο φόβος του greenwashing.

Η πανελλαδική έρευνα της Coca-Cola σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία παρουσιάστηκε χθες από τον καθηγητή Γιώργο Μπάλτα, βασίστηκε σε δείγμα 1.044 καταναλωτών και αποτυπώνει με αριθμούς το πώς αντιλαμβάνεται η αγορά τις περιβαλλοντικές πρακτικές στον κλάδο HORECA.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περίπου 88% των καταναλωτών θεωρούν σημαντικό οι επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας να εφαρμόζουν υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων, ενέργειας, νερού και προμηθειών. Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού συγκεντρώνει από τις υψηλότερες αξιολογήσεις, με μέσες τιμές 4,52 και 4,54 αντίστοιχα σε κλίμακα πέντε βαθμών, ενώ η ανακύκλωση απορριμμάτων ακολουθεί με 4,52. Οι βιώσιμες προμήθειες, αν και ελαφρώς χαμηλότερα, παραμένουν σε υψηλό επίπεδο με 4,33.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καρτέλα που αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις που οι καταναλωτές θεωρούν «αυτονόητες» για τις επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση του προσωπικού για υπεύθυνη χρήση νερού καταγράφει την υψηλότερη αποδοχή με μέση τιμή 4,46, ενώ ακολουθεί η ύπαρξη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με 4,42. Η μείωση και ανακύκλωση απορριμμάτων κινείται στο 4,24, επιβεβαιώνοντας ότι οι καταναλωτές συνδέουν άμεσα τη βιωσιμότητα με μετρήσιμες παρεμβάσεις σε ενέργεια και νερό και όχι με αφηρημένες «πράσινες» δηλώσεις.

Ωστόσο, η αποδοχή αυτών των πρακτικών δεν σημαίνει αυτόματα και αποδοχή υψηλότερων τιμών. Περίπου 36% των καταναλωτών δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για επιχειρήσεις HORECA με οικολογικές πρακτικές. Ένα επιπλέον 39% δηλώνει ότι θα δεχόταν μόνο πολύ περιορισμένη επιβάρυνση, έως 2% ή 5%, ενώ τα ποσοστά όσων αποδέχονται αύξηση άνω του 10% είναι μονοψήφια.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι ο κυριότερος λόγος αποφυγής «πράσινων» επιχειρήσεων δεν είναι το κόστος. Το 67% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην πράξη όσα διαφημίζουν, καθιστώντας το greenwashing τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα. Η υψηλότερη τιμή ακολουθεί με 35%, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και η έλλειψη ενημέρωσης (28%) και η ασάφεια των αποτελεσμάτων των δράσεων (26%).

Στην αντίπερα όχθη της καχυποψίας των καταναλωτών, τα στοιχεία από το πρόγραμμα Zero Waste HORECA δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις σε ενέργεια και νερό μπορούν να αποτυπωθούν με μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος του 2025, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα της Coca Cola Ελλάς, που έχουν φτάσει στις 3.200 σε μια τριετία, είχαν εξοικονομήσει συνολικά 457 GWh ενέργειας και περίπου 19,9 εκατ. τόνους νερού, αποφεύγοντας την έκλυση 134 χιλ. τόνων CO₂. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις διακριθείσες επιχειρήσεις καταγράφηκε μείωση λειτουργικού κόστους άνω του 11% και αύξηση κερδών που ξεπέρασε το 12% το 2025, αναδεικνύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα ως παράγοντα οικονομικής και όχι μόνο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, σε έναν κλάδο με υψηλή ενεργειακή και υδατική ένταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση νερού αναδεικνύονται σε κρίσιμο πεδίο όχι μόνο περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και επιχειρηματικής αξιοπιστίας. Οι καταναλωτές δείχνουν να αποδέχονται τις «πράσινες» παρεμβάσεις ως δεδομένες, να μην τις ανταμείβουν τιμολογιακά και ταυτόχρονα να τις αμφισβητούν όταν δεν συνοδεύονται από σαφή, ορατά και κατανοητά αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας 04 Φεβρουαρίου 2026
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 04 Φεβρουαρίου 2026
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

“ROUTE 2025”: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

“ROUTE 2025”: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα

Η ABB βραβεύτηκε με το βραβείο Platinum από την EcoVadis για την εξαιρετική της επίδοση στη βιωσιμότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ABB βραβεύτηκε με το βραβείο Platinum από την EcoVadis για την εξαιρετική της επίδοση στη βιωσιμότητα

Ενεργειακή Αυτονομία &amp; Βιωσιμότητα σε Κτίρια, Υποδομές και Καλλιέργειες: Δημιουργώντας μια Βιώσιμη Πράσινη Οικονομία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενεργειακή Αυτονομία & Βιωσιμότητα σε Κτίρια, Υποδομές και Καλλιέργειες: Δημιουργώντας μια Βιώσιμη Πράσινη Οικονομία