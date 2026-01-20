Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών (ΠΟΣΠΗΕΦ) το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα, συνεχίζει την παράδοση των τελευταίων ετών και διοργανώνει την Ετήσια Εκδήλωση 2026 , η οποία θα πραγματοποιηθεί: το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτές, θεσμικοί φορείς της ενεργειακής αγοράς, καθώς και εκατοντάδες μέλη των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων της Ομοσπονδίας από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το απόγευμα με τεχνικές, θεσμικές και εταιρικές παρουσιάσεις, διάρκειας από τις 15:00 έως τις 19:30, καλύπτοντας επίκαιρα θέματα του κλάδου, όπως:

Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση και τις εξελίξεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εκτιμήσεις και προβλέψεις για περικοπές παραγωγής και μηδενικές τιμές ενέργειας

Πορεία υλοποίησης και προκλήσεις των αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (standalone storage)

Υπηρεσίες Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και σχετικές χρεώσεις

Προοπτικές ανάπτυξης και νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας

Το επίσημο δείπνο (buffet) θα δοθεί στις 20:00, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, όπου οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς και θα ακολουθήσουν ευκαιρίες δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προσκαλεί εταιρείες και οργανισμούς να συμμετάσχουν ως χορηγοί, απολαμβάνοντας στοχευμένη προβολή και δικτύωση με το ενεργειακό κοινό. Τα διαθέσιμα πακέτα χορηγίας προσφέρουν επιλογές για κάθε επίπεδο συμμετοχής και προβολής.