Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση του δημοσιογράφου Ravi Agrawal για τα ενεργειακά θέματα, αφού τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν πρωταγωνιστήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τις τελευταίες δεκαετίες και ότι σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν πάνω από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας, σημείωσε πως έχουμε γίνει από εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, σε χώρα καθαρό εξαγωγέα.

Γνωρίζουμε όμως ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από μόνες τους δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη τις ανάγκες μας. Ίσως στο μέλλον να μπορούν να καλύψουν σχεδόν το σύνολο των ενεργειακών μας αναγκών, αλλά στο μεσοδιάστημα, στο άμεσο μέλλον, θα χρειαστούμε φυσικό αέριο. Έχουμε κάνει μια στρατηγική επιλογή. Μιλήσαμε με τους εταίρους μας στις ΗΠΑ και τους είπαμε: «Κοιτάξτε τις υποδομές μας. Είμαστε σε θέση να εισάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο και στη συνέχεια να το στέλνουμε προς τον βορρά μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε έως και 100 εκατομμύρια καταναλωτές.

Από μία χώρα που βρισκόταν στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού χάρτη, θα έλεγα ότι γινόμαστε συν-αρχιτέκτονες του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Αν κοιτάξετε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το 60% του LNG της Ευρώπης προήλθε από τις ΗΠΑ. Γιατί λοιπόν να μην διοχετευτεί αυτό το LNG μέσω της Ελλάδας, όχι μόνο για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, αλλά και για να καλύψουμε τις ανάγκες των γειτόνων μας; Γινόμαστε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους φίλους μας στα Βαλκάνια.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ενέργεια δεν είναι πια μόνο ένα εμπορεύσιμο αγαθό, αλλά καθίσταται στρατηγικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση και, υπό αυτή την έννοια, να ενισχύσουμε επίσης τους διατλαντικούς μας δεσμούς. Διαθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράλληλα αρχίζουμε ερευνητικές γεωτρήσεις για κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πρέπει να μάθουμε αν υπάρχει φυσικό αέριο στα ύδατά μας. Τόσο η Chevron όσο και η Exxon είναι παρούσες. Θα είναι πολύ θετική εξέλιξη αν αντί να εισάγουμε αέριο μπορούμε να παράγουμε το δικό μας αέριο. Θα είναι επίσης καλό για την Ευρώπη.

Όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια, η Ελλάδα ασφαλώς δεν είναι πυρηνική χώρα, αλλά με ενδιαφέρουν πολύ οι νέες εξελίξεις στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Πιστεύω ότι, αν εξετάσουμε τις ενεργειακές ανάγκες μας σε παγκόσμιο επίπεδο, η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελεί μέρος του μείγματος. Έχω συγκροτήσει ομάδα εργασίας που παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε εικόνα της κατάστασης. Φυσικά, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση, επειδή αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικές. Αλλά θέλω τουλάχιστον να είμαι σίγουρος ότι γνωρίζω τι συμβαίνει στο παγκόσμιο ενεργειακό πεδίο.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα είναι, βεβαίως, εξαιρετικά σημαντικές. Η μείωση του κόστους της ενέργειας συνολικά στην Ευρώπη είναι επίσης σημαντική, επειδή βρισκόμαστε στην περιφέρεια της Ευρώπης. Εάν δείτε τα data centers, θα χρειαστούμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, αυτό είναι σίγουρο, λόγω του εξηλεκτρισμού λειτουργιών, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα είτε αντλίες θερμότητας είτε data centers.

Επενδύουμε, επίσης, στον εθνικό πρωταθλητή μας, τη ΔΕΗ, το 35% της οποίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση ήταν στα πρόθυρα πτώχευσης. Τώρα έχει εξελιχθεί σε εθνικό πρωταθλητή με ισχυρή περιφερειακή παρουσία. Χρειάζεται, επίσης, να επενδύσουμε στην επιχείρηση για να διασφαλίσουμε ότι έχει τα περιουσιακά στοιχεία για να προχωρήσει σε περισσότερες επενδύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και τη διανομή.

Για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ, σημείωσε ότι είναι από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεργάστηκαν με τον Ντόναλτ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και είχαν, όπως είπε, μια πολύ λειτουργική και εποικοδομητική σχέση.

«Ωστόσο, όπως έχουν επισημάνει πολλοί αναλυτές, ο "Trump 1" διαφέρει από τον "Trump 2". Σε έναν βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Δεν τον έχω συναντήσει προσωπικά ακόμη και δεν έχουμε αναπτύξει μια πλήρη διμερή σχέση. Παρ' όλα αυτά, ως Ευρώπη, πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι για το τι θα συμβεί αν τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο -για παράδειγμα, αν επιβληθούν δασμοί, όπως έχει απειληθεί.

Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο, διότι θα προκαλέσει αντίδραση από την Ευρώπη. Από τη στιγμή που αυτό κατέστη σαφές, έγινε επίσης προφανές και στην αμερικανική διοίκηση ότι υπάρχουν περισσότερα να χαθούν παρά να κερδηθούν από την επιλογή μιας τέτοιας πορείας δράσης.

Επομένως, η στρατηγική μας είναι σαφής: καθορίζουμε ξεκάθαρα τα όριά μας, παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο, αποφεύγουμε την κλιμάκωση και σίγουρα δεν επιδιώκουμε να προκαλέσουμε μια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά στη διμερή σχέση, δήλωσε ότι φροντίζουμε να βρίσκουμε καλές συμφωνίες, συμφωνίες αμοιβαίου οφέλους -όπως η συμφωνία για την ενέργεια- που δεν ωφελούν μόνο τις δύο χώρες, αλλά και την Ευρώπη συνολικά.

«Εφόσον έχουμε αποφασίσει να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία, ναι, πρέπει να την αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Και είμαι απολύτως πρόθυμος να αντικαταστήσουμε τη ρωσική ενέργεια με αμερικανική», τόνισε.