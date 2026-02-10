ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026

Η ΕΔΕΜ (Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών) διοργανώνει στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026 την εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:30 – 15:00, στην αίθουσα Workshop 1 στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
Συντονίστρια
- Έφη Τριτοπούλου
Πρόεδρος, Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)
Ομιλητές
- Πέτρος Βαρελίδης
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ΥΠΕΝ
- Μανώλης Γραφάκος
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΝ
- Δημήτριος Καρδοματέας
Πρόεδρος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
- Αντωνία Μοροπούλου
Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
- Μαρία Λοιζίδου
Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
- Αλεξάνδρα Τόγια
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)