ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026

Την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, ώρα: 13:30 – 15:00 στο MEC, Παιανία

Η ΕΔΕΜ (Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών) διοργανώνει στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026 την εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:30 – 15:00, στην αίθουσα Workshop 1 στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Συντονίστρια

Έφη Τριτοπούλου

Πρόεδρος, Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)

Ομιλητές