Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας

Παρόλο που οι περισσότερες ψηφιακές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύο καιρό - ακόμη και στα χιόνια - καλό θα ήταν να περιορίσετε την έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες.

Το ακραίο κρύο δεν είναι ιδανικό για το τηλέφωνο ή το smartwatch σας, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Τα smartphones και τα smartwatches συνήθως τροφοδοτούνται από μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποφορτίζονται όταν κάνει πολύ κρύο. Αν η θερμοκρασία πέσει σημαντικά, η συσκευή μπορεί να κλείσει προσωρινά για να αποφευχθεί μεγαλύτερη ζημιά.

Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικό αν χρειαστεί να ανοίξετε έναν χάρτη ή να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση.

Οι επίσημες οδηγίες των κατασκευαστών

iPhones και Apple Watches

Σύμφωνα με την Apple, θα πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση του iPhone ή του Apple Watch σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κάτω από αυτό το όριο, η μπαταρία λιθίου του iPhone ή του Apple Watch μπορεί να αδειάσει ταχύτερα (αν και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα επανέλθει όταν η θερμοκρασία επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα).

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από -16°C, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Η Apple αναφέρει επίσης ότι το iPhone ή το Apple Watch μπορεί προσωρινά να σταματήσει τη φόρτιση όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, ζεστές ή κρύες. Σε συσκευές με iOS 16 και watchOS 9 ή υψηλότερη έκδοση, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για παύση φόρτισης στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία.

Google Pixel, Samsung Galaxy και άλλα Android τηλέφωνα και smartwatches

Όπως τα iPhones, τα Android τηλέφωνα και smartwatches πρέπει να μένουν μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Τροφοδοτούνται επίσης από μπαταρίες λιθίου και λειτουργούν καλύτερα σε μέτρια θερμοκρασία.

Τα τηλέφωνα και τα ρολόγια Samsung Galaxy πρέπει να διατηρούνται μεταξύ 0°C και 35°C. Η Samsung συνιστά να μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη μπαταρία. Σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ενεργοποιείται η προστασία της συσκευής, με αποτέλεσμα τη διακοπή φόρτισης ή το προσωρινό κλείσιμο.

Τα τηλέφωνα Google Pixel πρέπει να φορτίζονται σε θερμοκρασία δωματίου (σύσταση Google: 25°C) και να χρησιμοποιούνται πάνω από τους 0°C. Αν κάνει περισσότερο κρύο, το Pixel μπορεί να κλείσει ξαφνικά. Η Google προτείνει να αφήσετε τη συσκευή να ζεσταθεί σταδιακά μετά την έκθεση σε κρύο.

Πώς να προστατεύετε τις συσκευές σας σε πολύ κρύο καιρό

Αν είναι δυνατόν, μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή το smartwatch σας σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κρατήστε το τηλέφωνο όσο πιο ζεστό γίνεται, π.χ. κοντά στο σώμα, σε μια εσωτερική τσέπη του μπουφάν σας. Μια ειδική θήκη μπορεί επίσης να το μονώσει. Μην αφήνετε τη συσκευή σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, καθώς η παρατεταμένη έκθεση στο κρύο μπορεί να βλάψει τη μπαταρία.

Αν έχετε ενεργοποιημένο ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα, μπορεί να δυσκολευτείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Ορισμένα γάντια για οθόνες αφής επιτρέπουν τουλάχιστον την εισαγωγή κωδικού ενώ προστατεύουν τα δάχτυλα από το κρύο.

Τέλος, σκεφτείτε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή το smartwatch όταν πρόκειται να παραμείνετε έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τα χρησιμοποιήσετε μέχρι να επιστρέψετε σε ζεστό χώρο.

