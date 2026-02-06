ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
Cole Keister on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 06:48

Παρόλο που οι περισσότερες ψηφιακές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύο καιρό - ακόμη και στα χιόνια - καλό θα ήταν να περιορίσετε την έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες.

Το ακραίο κρύο δεν είναι ιδανικό για το τηλέφωνο ή το smartwatch σας, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Τα smartphones και τα smartwatches συνήθως τροφοδοτούνται από μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποφορτίζονται όταν κάνει πολύ κρύο. Αν η θερμοκρασία πέσει σημαντικά, η συσκευή μπορεί να κλείσει προσωρινά για να αποφευχθεί μεγαλύτερη ζημιά.

Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικό αν χρειαστεί να ανοίξετε έναν χάρτη ή να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση.

Οι επίσημες οδηγίες των κατασκευαστών

iPhones και Apple Watches

Σύμφωνα με την Apple, θα πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση του iPhone ή του Apple Watch σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κάτω από αυτό το όριο, η μπαταρία λιθίου του iPhone ή του Apple Watch μπορεί να αδειάσει ταχύτερα (αν και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα επανέλθει όταν η θερμοκρασία επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα).

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από -16°C, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Η Apple αναφέρει επίσης ότι το iPhone ή το Apple Watch μπορεί προσωρινά να σταματήσει τη φόρτιση όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, ζεστές ή κρύες. Σε συσκευές με iOS 16 και watchOS 9 ή υψηλότερη έκδοση, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για παύση φόρτισης στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία.

Google Pixel, Samsung Galaxy και άλλα Android τηλέφωνα και smartwatches

Όπως τα iPhones, τα Android τηλέφωνα και smartwatches πρέπει να μένουν μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Τροφοδοτούνται επίσης από μπαταρίες λιθίου και λειτουργούν καλύτερα σε μέτρια θερμοκρασία.

Τα τηλέφωνα και τα ρολόγια Samsung Galaxy πρέπει να διατηρούνται μεταξύ 0°C και 35°C. Η Samsung συνιστά να μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη μπαταρία. Σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ενεργοποιείται η προστασία της συσκευής, με αποτέλεσμα τη διακοπή φόρτισης ή το προσωρινό κλείσιμο.

Τα τηλέφωνα Google Pixel πρέπει να φορτίζονται σε θερμοκρασία δωματίου (σύσταση Google: 25°C) και να χρησιμοποιούνται πάνω από τους 0°C. Αν κάνει περισσότερο κρύο, το Pixel μπορεί να κλείσει ξαφνικά. Η Google προτείνει να αφήσετε τη συσκευή να ζεσταθεί σταδιακά μετά την έκθεση σε κρύο.

Πώς να προστατεύετε τις συσκευές σας σε πολύ κρύο καιρό

Αν είναι δυνατόν, μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή το smartwatch σας σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κρατήστε το τηλέφωνο όσο πιο ζεστό γίνεται, π.χ. κοντά στο σώμα, σε μια εσωτερική τσέπη του μπουφάν σας. Μια ειδική θήκη μπορεί επίσης να το μονώσει. Μην αφήνετε τη συσκευή σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, καθώς η παρατεταμένη έκθεση στο κρύο μπορεί να βλάψει τη μπαταρία.

Αν έχετε ενεργοποιημένο ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα, μπορεί να δυσκολευτείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Ορισμένα γάντια για οθόνες αφής επιτρέπουν τουλάχιστον την εισαγωγή κωδικού ενώ προστατεύουν τα δάχτυλα από το κρύο.

Τέλος, σκεφτείτε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή το smartwatch όταν πρόκειται να παραμείνετε έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τα χρησιμοποιήσετε μέχρι να επιστρέψετε σε ζεστό χώρο.

Πηγή: cnet.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 06:48

