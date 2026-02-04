ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38

Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop

Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
Michał Kubalczyk on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 04/02/2026 - 06:39

Αν δεν θέλετε να αποχωριστείτε άμεσα το laptop σας, φροντίστε για τη βασική του καθαριότητα και συντήρηση, ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις λογισμικού και αποφύγετε τις «κακές συνήθειες» που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες.

Η τοποθέτηση ενός laptop σε λάθος σημεία μπορεί να προκαλέσει σταδιακή φθορά, υπερθέρμανση και να οδηγήσει σε... ακριβές επισκευές.

Παρότι συχνά φαίνονται αθώες, ορισμένες καθημερινές συνήθειες μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Αυτά είναι τα τέσσερα χειρότερα σημεία για να αφήνετε το laptop σας - και οι λόγοι που δεν πρέπει να το ξανακάνετε.

Σε κλειστή τσάντα ενώ το laptop είναι ακόμα ανοιχτό

Η τοποθέτηση ενός laptop σε κλειστή τσάντα χωρίς να έχει απενεργοποιηθεί πλήρως είναι ιδιαίτερα επιβλαβής. Ακόμη και με κλειστό καπάκι, η συσκευή συνεχίζει να παράγει θερμότητα. Όταν οι αεραγωγοί μπλοκάρονται, η θερμότητα παγιδεύεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβες σε ευαίσθητα εξαρτήματα.

Επιπλέον, μια υπερφορτωμένη τσάντα με φορτιστές, μπουκάλια ή άλλα αντικείμενα αυξάνει τον κίνδυνο πίεσης η φθοράς της οθόνης.

Σε άμεσο ηλιακό φως

Η χρήση ή η αποθήκευση laptop σε μέρος που «βλέπει» το φως του ήλιου μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του πάνω από τα ασφαλή όρια λειτουργίας (περίπου 10–35°C).

Η θερμική καταπόνηση μπορεί να κάνει τον υπολογιστή να «κολλάει» ή ακόμη χειρότερα να οδηγήσει σε αιφνίδιο μπλακάουτ.

Η ζέστη επηρεάζει, παράλληλα, αρνητικά τις μπαταρίες λιθίου, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις προκαλεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας.

Πάνω στα πόδια σας

Παρά την ονομασία του, το laptop δεν είναι σχεδιασμένο για να τοποθετείτε πάνω σας. Η θερμότητα που εκπέμπει μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα, ενώ μελέτες έχουν συνδέσει τη μακροχρόνια χρήση αυτού του είδους με επιπτώσεις στη γονιμότητα των ανδρών.

Επιπλέον, η κακή στάση σώματος οδηγεί σε πόνους σε αυχένα και πλάτη, ενώ οι αεραγωγοί συχνά φράζουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή πτώσης της συσκευής.

Σε μαλακές επιφάνειες, όπως καναπές ή κρεβάτι

Οι μαλακές επιφάνειες συγκρατούν σκόνη, χνούδια και τρίχες που μπορούν να εισχωρήσουν στους ανεμιστήρες του laptop και να παγιδεύσουν τη θερμότητα.

Παράλληλα, συχνά μπλοκάρουν τους αεραγωγούς που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, μειώνοντας την ψύξη. Η χρήση βάσης ή ψυκτικής επιφάνειας αποτελεί πολύ πιο ασφαλή λύση, βελτιώνοντας τον αερισμό και την εργονομία.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 06:39

