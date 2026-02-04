Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop

Αν δεν θέλετε να αποχωριστείτε άμεσα το laptop σας, φροντίστε για τη βασική του καθαριότητα και συντήρηση, ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις λογισμικού και αποφύγετε τις «κακές συνήθειες» που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες.

Η τοποθέτηση ενός laptop σε λάθος σημεία μπορεί να προκαλέσει σταδιακή φθορά, υπερθέρμανση και να οδηγήσει σε... ακριβές επισκευές.

Παρότι συχνά φαίνονται αθώες, ορισμένες καθημερινές συνήθειες μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Αυτά είναι τα τέσσερα χειρότερα σημεία για να αφήνετε το laptop σας - και οι λόγοι που δεν πρέπει να το ξανακάνετε.

Σε κλειστή τσάντα ενώ το laptop είναι ακόμα ανοιχτό

Η τοποθέτηση ενός laptop σε κλειστή τσάντα χωρίς να έχει απενεργοποιηθεί πλήρως είναι ιδιαίτερα επιβλαβής. Ακόμη και με κλειστό καπάκι, η συσκευή συνεχίζει να παράγει θερμότητα. Όταν οι αεραγωγοί μπλοκάρονται, η θερμότητα παγιδεύεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβες σε ευαίσθητα εξαρτήματα.

Επιπλέον, μια υπερφορτωμένη τσάντα με φορτιστές, μπουκάλια ή άλλα αντικείμενα αυξάνει τον κίνδυνο πίεσης η φθοράς της οθόνης.

Σε άμεσο ηλιακό φως

Η χρήση ή η αποθήκευση laptop σε μέρος που «βλέπει» το φως του ήλιου μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του πάνω από τα ασφαλή όρια λειτουργίας (περίπου 10–35°C).

Η θερμική καταπόνηση μπορεί να κάνει τον υπολογιστή να «κολλάει» ή ακόμη χειρότερα να οδηγήσει σε αιφνίδιο μπλακάουτ.

Η ζέστη επηρεάζει, παράλληλα, αρνητικά τις μπαταρίες λιθίου, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις προκαλεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας.

Πάνω στα πόδια σας

Παρά την ονομασία του, το laptop δεν είναι σχεδιασμένο για να τοποθετείτε πάνω σας. Η θερμότητα που εκπέμπει μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα, ενώ μελέτες έχουν συνδέσει τη μακροχρόνια χρήση αυτού του είδους με επιπτώσεις στη γονιμότητα των ανδρών.

Επιπλέον, η κακή στάση σώματος οδηγεί σε πόνους σε αυχένα και πλάτη, ενώ οι αεραγωγοί συχνά φράζουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή πτώσης της συσκευής.

Σε μαλακές επιφάνειες, όπως καναπές ή κρεβάτι

Οι μαλακές επιφάνειες συγκρατούν σκόνη, χνούδια και τρίχες που μπορούν να εισχωρήσουν στους ανεμιστήρες του laptop και να παγιδεύσουν τη θερμότητα.

Παράλληλα, συχνά μπλοκάρουν τους αεραγωγούς που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, μειώνοντας την ψύξη. Η χρήση βάσης ή ψυκτικής επιφάνειας αποτελεί πολύ πιο ασφαλή λύση, βελτιώνοντας τον αερισμό και την εργονομία.

Πηγή: slashgear.com