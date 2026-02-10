Το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης ESG σε 90 χώρες, στην Αθήνα στις 12 & 13 Μαρτίου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαρτίου 2026, με φυσική παρουσία, και απευθύνεται σε επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη που επιδιώκουν πρακτική εξειδίκευση στην εφαρμογή του ESG, με βάση το σύγχρονο ελληνικό, ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές.



ESG από τη θεωρία στην πράξη



Το 2026 σηματοδοτεί μια ουσιαστική μετάβαση για την ελληνική αγορά, καθώς οι οργανισμοί καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις απαιτήσεις της CSRD, των ESRS, του Double Materiality Assessment (DMA), αλλά και τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.



Το πρόγραμμα του CSE έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εφαρμόσιμη γνώση και εργαλεία, βοηθώντας τα στελέχη να οργανώσουν αποτελεσματικά ESG στρατηγικές, πλάνα συμμόρφωσης και αξιόπιστες Εκθέσεις Βιωσιμότητας.

Στο κορυφαίο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρονται καλές πρακτικές από 20 κλάδους στην Βιωσιμότητα και μια σειρά από σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων όπως:



· τα 110 κριτήρια ESG των Τραπεζών (ΤΕΙΡΕΣΙΑ) και τον τρόπο αξιοποίησής τους για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης

· οι νέες απαιτήσεις του Double Materiality Assessment βάσει CSRD

· οι επιπτώσεις του ESG στο Supply Chain (Νέα Νομοθεσία ) CSDDD )και πως επηρεάζεις εκατοντάδες Ελληνικές ΜμΕ εξαγωγικές επιχειρήσεις

· η σωστή προετοιμασία και υποστήριξη ESG Εκθέσεων με αξιόπιστα δεδομένα και την σημασία της διασφάλισης δεδομένων



Το Certified Sustainability Practitioner Program προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το Chartered Management Institute (CMI) και το CPD και έχει πιστοποιήσει περισσότερα πάνω από 2 .000 στελέχη στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οργανισμοί όπως, Σκλαβενίτης, Alpha Bank, Pfizer, Vodafone Greece, ΕΥΔΑΠ και πολλούς ακόμη.



Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο:

