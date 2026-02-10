ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
Άννα Διανά
Τρίτη, 10/02/2026 - 07:59

Την ώρα που η βιομηχανία αναμένει ακόμη την ανακοίνωση των μέτρων για την ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος, ένας άλλος ενεργοβόρος κλάδος, αυτός της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, μετρά ήδη χιλιάδες λουκέτα και προειδοποιεί ότι χωρίς άμεση παρέμβαση τόσο στο κόστος ενέργειας όσο και σε σειρά άλλων πρόσθετων επιβαρύνσεων, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω συρρίκνωση.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο κλάδος δια της Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ), η οποία προειδοποιεί ότι η εικόνα που διαμορφώνεται στις επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής είναι πλέον μη αναστρέψιμη χωρίς ουσιαστική στήριξη. Όπως επισημαίνει, περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια έχουν βάλει λουκέτο μόνο τους τελευταίους 30 μήνες, με τον ρυθμό των κλεισιμάτων να παραμένει αυξητικός.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει το ενεργειακό κόστος, καθώς πρόκειται για έναν κατεξοχήν ενεργοβόρο κλάδο με συνεχή λειτουργία εξοπλισμού. Σύμφωνα με την ΕΕΠΑΖ, το κόστος της ενέργειας έφτασε να τετραπλασιαστεί το 2022, ενώ σήμερα παραμένει σταθερά περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα του 2020, συμπιέζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να απορροφούν περαιτέρω αυξήσεις.

Πέραν της ενέργειας, ο κλάδος επισημαίνει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος και με μια σειρά σωρευτικών επιβαρύνσεων, από τις μεγάλες ανατιμήσεις πρώτων υλών μετά την πανδημία έως το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης με νέες ψηφιακές, περιβαλλοντικές και εργασιακές υποχρεώσεις, οι οποίες, όπως σημειώνει η Ένωση, λειτουργούν προσθετικά σε ένα ήδη επιβαρυμένο λειτουργικό κόστος. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της «από την εποχή της πανδημίας και μετά, έχουν σημειωθεί πρωτοφανείς ανατιμήσεις από 100% έως και 400% σε βασικές πρώτες ύλες, εκ των οποίων τις περισσότερες τις έχουν απορροφήσει οι επιχειρήσεις και μικρό μέρος μόνο έχει περάσει στις τιμές των προϊόντων, καθώς οι άνθρωποι του κλάδου συμμερίζονται την έντονη οικονομική πίεση που βιώνουν οι συμπολίτες μας».

Ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου είναι ότι, πέρα από το κόστος προσαρμογής, ακόμη και η συμμόρφωση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο μετατρέπεται σε αυτόνομο βάρος. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρακολουθούν δεκάδες αποφάσεις, εγκυκλίους και τεχνικές οδηγίες, συχνά με αντικρουόμενες απαιτήσεις και αλληλοεπικαλύψεις ελέγχων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο προστίμων και ενισχύει το αίσθημα αβεβαιότητας. Σε αυτό το περιβάλλον, η καθημερινή λειτουργία του αρτοποιείου ή του ζαχαροπλαστείου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για οικογενειακές επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Ένωση, το βάρος για τις επιχειρήσεις δεν περιορίζεται στις τιμές των πρώτων υλών, αλλά εντείνεται από ένα πυκνό πλέγμα νέων υποχρεώσεων και κανονιστικών απαιτήσεων. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν κληθεί να επωμιστούν το κόστος ψηφιοποίησης των φορολογικών διαδικασιών, τη διασύνδεση ταμειακών και POS, την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, περιβαλλοντικά τέλη, νέες πιστοποιήσεις προσωπικού, αλλά και πρόσθετες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, σε ένα περιβάλλον όπου ακόμη και η παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη για μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής ζητά άμεσες παρεμβάσεις, με αιχμή τη γενναία στήριξη έναντι του ενεργειακού κόστους, το οποίο χαρακτηρίζει ως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του κλάδου, αλλά και τη διαμόρφωση ενός απλού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 08:08

