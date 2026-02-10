Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ένας επιχειρηματικός όμιλος με 104 χρόνια ιστορίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει τον τέταρτο ετήσιο απολογισμό ανακύκλωσης αποτσίγαρων που πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 τόσο εντός των εγκαταστάσεών του όσο και στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο του Mobility στην Ελλάδα που από το 2022 έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό το πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Το θεαματικό αποτέλεσμα, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cigaret Cycle και το #GopaFree project, αποδεικνύει πώς η υπεύθυνη διαχείριση ακόμα και μίας βλαβερής συνήθειας για την υγεία μας όπως το κάπνισμα, μπορεί να συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον αρκεί να το κάνουμε πράξη.

Για το διάστημα από 1/1/2025 έως και 31/12/2025, από τους 6 ειδικούς κάδους αντοχής ανακύκλωσης αποτσίγαρων που έχουν τοποθετηθεί από στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών 71, αλλά και από 2 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης αποτσίγαρων που τοποθετήθηκαν από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ στο πλαίσιο χορηγίας, ανακυκλώθηκαν 65.960 αποτσίγαρα συνολικού βάρους 21,54 kg.

Από την επεξεργασία τους μέσω της ανακύκλωσης προκύπτουν:

3 , 63 kg λιπάσματος

11,55 kg πρώτης ύλης βιομηχανικού πλαστικού

O θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον αποτιμάται σε:

980 m 3 γλυκού ή αλμυρού νερού δε μολύνθηκαν

195,54 kg Διοξειδίου του άνθρακα CO 2 δεν εκλύθηκαν στο περιβάλλον

5,77 kg Μεθανίου CH 4 δεν αποδεσμεύθηκαν στο περιβάλλον

570,78 MJ Μη ανανεώσιμης ενέργειας εξοικονομήθηκαν από την παραγωγή νέων υλικών

Χάρη στην πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και την υπεύθυνη και συνεπή στάση των ανθρώπων του, των πελατών και των συνεργατών του, κατάφερε να συμβάλλει αποφασιστικά στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης UNSDGs των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση

Στόχος 7: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια

Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα

Στόχος 14: Ζωή στο Νερό

Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά

Πιστός στη δέσμευσή του για υιοθέτηση και υλοποίηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, μέσω της συνεργασίας με τη Cigaret Cycle, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη φιλοδοξεί:

Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων για τους κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα αποτσίγαρα Να διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων εφαρμόζοντας βέλτιστες τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις αποτυπώνουν την προσήλωση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ανοίγοντας το δρόμο προς την πράσινη κουλτούρα και την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι: