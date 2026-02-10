ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34
Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/02/2026 - 12:27
Το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης ESG σε 90 χώρες, στην Αθήνα στις 12 & 13 Μαρτίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 11:56
Οδησσός: Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
10/02/2026 - 11:00
Η μαζική και άναρχη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 10:13
Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
Newsroom
Τρίτη, 10/02/2026 - 14:58

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ένας επιχειρηματικός όμιλος με 104 χρόνια ιστορίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει τον τέταρτο ετήσιο απολογισμό ανακύκλωσης αποτσίγαρων που πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 τόσο εντός των εγκαταστάσεών του όσο και στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο του Mobility στην Ελλάδα που από το 2022 έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό το πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Το θεαματικό αποτέλεσμα, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cigaret Cycle και το #GopaFree project, αποδεικνύει πώς η υπεύθυνη διαχείριση ακόμα και μίας βλαβερής συνήθειας για την υγεία μας όπως το κάπνισμα, μπορεί να συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον αρκεί να το κάνουμε πράξη.

Για το διάστημα από 1/1/2025 έως και 31/12/2025, από τους 6 ειδικούς κάδους αντοχής ανακύκλωσης αποτσίγαρων που έχουν τοποθετηθεί από στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών 71, αλλά και από 2 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης αποτσίγαρων που τοποθετήθηκαν από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ στο πλαίσιο χορηγίας, ανακυκλώθηκαν 65.960 αποτσίγαρα συνολικού βάρους 21,54 kg.

IMG_54221.jpg

Από την επεξεργασία τους μέσω της ανακύκλωσης προκύπτουν:

  • 3,63 kg λιπάσματος
  • 11,55 kg πρώτης ύλης βιομηχανικού πλαστικού

O θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον αποτιμάται σε:

  • 980 m3 γλυκού ή αλμυρού νερού δε μολύνθηκαν
  • 195,54 kg Διοξειδίου του άνθρακα CO2 δεν εκλύθηκαν στο περιβάλλον
  • 5,77 kg Μεθανίου CH4 δεν αποδεσμεύθηκαν στο περιβάλλον
  • 570,78 MJ Μη ανανεώσιμης ενέργειας εξοικονομήθηκαν από την παραγωγή νέων υλικών

Χάρη στην πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και την υπεύθυνη και συνεπή στάση των ανθρώπων του, των πελατών και των συνεργατών του, κατάφερε να συμβάλλει αποφασιστικά στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης UNSDGs των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση

Στόχος 7: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια

Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα

Στόχος 14: Ζωή στο Νερό

Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά

Πιστός στη δέσμευσή του για υιοθέτηση και υλοποίηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, μέσω της συνεργασίας με τη Cigaret Cycle, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη φιλοδοξεί:

  1. Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων για τους κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα αποτσίγαρα
  2. Να διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων εφαρμόζοντας βέλτιστες τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις αποτυπώνουν την προσήλωση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ανοίγοντας το δρόμο προς την πράσινη κουλτούρα και την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Τα αποτσίγαρα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες και ύπουλες μορφές περιβαλλοντικής ρύπανσης γιατί δεν είναι βιοδιασπώμενα.
  • Τα αποτσίγαρα περιέχουν αφθονία τοξικών χημικών ουσιών και πλαστικό και εξοντώνουν αθόρυβα και αόρατα με την ένταση όπλων μαζικής καταστροφής.
  • Τα αποτσίγαρα αποδομούνται με πολύ αργό ρυθμό.
  • Μόνο ένα τσιγάρο σε περίπου επτά λίτρα είναι θανατηφόρο για μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε γλυκά νερά και αλμυρό νερό.
  • Στο εξωτερικό έχει δρομολογηθεί η ανακύκλωσή τους σε ειδικούς κάδους.
  • Το 40% των απορριμμάτων που συλλέγονται παγκοσμίως στους καθαρισμούς παραλιών είναι γόπες. Στην Ελλάδα «παράγουμε» περίπου 22 δισ. αποτσίγαρα ή 3.500 τόνους.

