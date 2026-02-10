Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφούν οι 4 συμβάσεις με τη Chevron, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , μιλώντας στο Action 24 και στην εκπομπή « Action Τώρα », με τους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη .

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ», προσθέτοντας ότι, έτσι, «θα προχωρήσει μία πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων». Ερωτηθείς για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη. «Είναι ένας διαφοροποιημένος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη ενεργειακή θέση της χώρας μας, δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα και θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης».

Και πρόσθεσε: «Θα βρεθούμε στις 24 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του ομολόγου μου, του Chris Wright, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δούμε τα ρυθμιστικά θέματα που υπάρχουν, καθώς έχουμε πέντε διαφορετικές χώρες και πέντε διαφορετικούς ρυθμιστές και αυτό πρέπει να γίνει πιο εμπορικά ελκυστικός».

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια και την περιοδεία που είχε τις προηγούμενες ημέρες σε Λακωνία και Αχαΐα, επεσήμανε ότι δεν αρκεί να αναβαθμίζουμε γεωστρατηγικά τη θέση μας, «πρέπει να στηρίζουμε και όλες τις Περιφέρειες. Όλα έχουν σημασία για τον πολίτη. Μαζί με τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, είναι σαφές ότι για την κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα, είναι βασική προτεραιότητα. Δεν μένει πίσω κανείς», είπε χαρακτηριστικά και παρέθεσε δύο παραδείγματα: «Η Πελοπόννησος από σημείο αναφοράς για πρόστιμα, έχει καταφέρει να οργανώσει την επεξεργασία των αποβλήτων. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε εγκαίρως βρει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και είχε κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για να μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος για μία σειρά από δημοτικούς φορείς», είπε ο Υπουργός, αναφερόμενος στη χθεσινή ανακοίνωση μέτρων του ΥΠΕΝ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «αν και υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, αυτή δεν την είδαμε στην Ελλάδα» και εξήγησε: «Έχουμε την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό μας επέτρεψε να είμαστε 10οι στην Ευρώπη όσον αφορά την χαμηλότερη χονδρική τιμή. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της τιμής».

Και προσέθεσε: «Η τιμή είναι μια σύνθετη άσκηση με πολλές παραμέτρους. Απαιτεί να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, να κάνουμε τις ενεργειακές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, γιατί αυτό θα μειώσει το κόστος. Και να περιορίσουμε τις ρευματοκλοπές, που έχουν κόστος 400-500 εκατομμύρια, γι’ αυτό και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι».