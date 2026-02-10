ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34
Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/02/2026 - 12:27
Το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης ESG σε 90 χώρες, στην Αθήνα στις 12 & 13 Μαρτίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 11:56
Οδησσός: Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
10/02/2026 - 11:00
Η μαζική και άναρχη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 10:13
Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφούν οι 4 συμβάσεις με τη Chevron, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Action 24 και στην εκπομπή «Action Τώρα», με τους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ», προσθέτοντας ότι, έτσι, «θα προχωρήσει μία πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων». Ερωτηθείς για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη. «Είναι ένας διαφοροποιημένος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη ενεργειακή θέση της χώρας μας, δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα και θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης».

Και πρόσθεσε: «Θα βρεθούμε στις 24 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του ομολόγου μου, του Chris Wright, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δούμε τα ρυθμιστικά θέματα που υπάρχουν, καθώς έχουμε πέντε διαφορετικές χώρες και πέντε διαφορετικούς ρυθμιστές και αυτό πρέπει να γίνει πιο εμπορικά ελκυστικός».

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια και την περιοδεία που είχε τις προηγούμενες ημέρες σε Λακωνία και Αχαΐα, επεσήμανε ότι δεν αρκεί να αναβαθμίζουμε γεωστρατηγικά τη θέση μας, «πρέπει να στηρίζουμε και όλες τις Περιφέρειες. Όλα έχουν σημασία για τον πολίτη. Μαζί με τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, είναι σαφές ότι για την κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα, είναι βασική προτεραιότητα. Δεν μένει πίσω κανείς», είπε χαρακτηριστικά και παρέθεσε δύο παραδείγματα: «Η Πελοπόννησος από σημείο αναφοράς για πρόστιμα, έχει καταφέρει να οργανώσει την επεξεργασία των αποβλήτων. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε εγκαίρως βρει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και είχε κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για να μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος για μία σειρά από δημοτικούς φορείς», είπε ο Υπουργός, αναφερόμενος στη χθεσινή ανακοίνωση μέτρων του ΥΠΕΝ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «αν και υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, αυτή δεν την είδαμε στην Ελλάδα» και εξήγησε: «Έχουμε την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό μας επέτρεψε να είμαστε 10οι στην Ευρώπη όσον αφορά την χαμηλότερη χονδρική τιμή. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της τιμής».

Και προσέθεσε: «Η τιμή είναι μια σύνθετη άσκηση με πολλές παραμέτρους. Απαιτεί να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, να κάνουμε τις ενεργειακές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, γιατί αυτό θα μειώσει το κόστος. Και να περιορίσουμε τις ρευματοκλοπές, που έχουν κόστος 400-500 εκατομμύρια, γι’ αυτό και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι».

