Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €

Στην έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ), προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας.

Στόχος του Παρατηρητηρίου θα είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταβολής του κλίματος σε επίπεδο Περιφέρειας και η δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος που θα λειτουργεί συντονισμένα και συντεταγμένα προς την κατεύθυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και εν τέλει στην επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026».

Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο μετά την Περιφέρεια Κρήτης τον Δεκέμβριο του 2024, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Σεπτέμβριο του 2025, προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €.

Επισυνάπτονται φωτογραφία και το λογότυπο του φορέα.