Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής διπλωμάτων στους συμμετέχοντες του προγράμματος τεχνιτών μονάδας υδρογονανθράκων που χρηματοδοτήθηκε από τη Motor Oil (Hellas) και ενισχύθηκε με υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου, ενώ την εκπαιδευτική υλοποίηση και τον συντονισμό ανέλαβε το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων που επένδυσαν χρόνο και προσπάθεια στην απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας εκπαίδευσης και βιομηχανίας για τη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών προοπτικών.

Απευθυνόμενος στους αποφοίτους, ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθ. Ιωάννης Γκόλιας, σημείωσε:

«Είδαμε σε αυτή την εκπαίδευση νέους ανθρώπους με πραγματική αφοσίωση στην κατάρτιση. Και δεν είναι απλό. Μετά τη δουλειά σας, απογεύματα εδώ μέχρι αργά, με στόχο να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες και να ανοίξετε νέους δρόμους.

Είδαμε εκπαιδευτές, έμπειρους μηχανικούς της βιομηχανίας, να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι παλαιότεροι μαθαίνουμε — και να αλλάζουν και οι ίδιοι — για να καταφέρουν να σας στηρίξουν. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, καθώς και τη Motor Oil για τη συνεργασία. Μη σταματήσετε ποτέ να μαθαίνετε, να εξελίσσεστε και να προσαρμόζεστε. Το Ίδρυμα θα συνεχίσει να επενδύει σε προγράμματα κατάρτισης».

Το πρόγραμμα, διάρκειας 120 ωρών, περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξομοίωση βιομηχανικών διεργασιών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική εξοικείωση με τις διαδικασίες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ασφάλειας ενός σύγχρονου διυλιστηρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης εκπαιδευτικού φορέα και βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων, την επαγγελματική ένταξη και τη διαρκή αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.

Οι απόφοιτοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο της εκπαίδευσης, την πρακτική διάσταση του προγράμματος και τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία παρόμοιων πρωτοβουλιών για το επαγγελματικό τους μέλλον.