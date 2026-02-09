Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη

Με ήπια υποχώρηση σε ετήσια βάση, αλλά με σαφείς ενδείξεις ανθεκτικότητας στους παραγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ολοκληρώθηκε το 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές. Παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή παραμένει θετική, καταγράφοντας αύξηση 2% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

Την ίδια στιγμή, ο Δεκέμβριος του 2025 έκλεισε με οριακή άνοδο των εξαγωγών, σηματοδοτώντας μια σταθεροποιητική τάση στο τέλος του έτους, σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Πρόεδρος ΣΕΒΕ: Ανθεκτική η παραγωγική βάση, παρά τις διεθνείς πιέσεις

Στο αποτύπωμα ενός ιδιαίτερα δύσκολου διεθνούς περιβάλλοντος, με γεωπολιτικές εντάσεις, ακριβή χρηματοδότηση και συνεχιζόμενες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο, κινήθηκε το 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές, όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης. Ο ίδιος σημειώνει ότι παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών σε ετήσια βάση, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή στέλνει σαφές μήνυμα αντοχής, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής παραγωγικής βάσης, με αιχμή τα τρόφιμα, τα χημικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή άνοδος των εισαγωγών -ιδίως εκτός πετρελαιοειδών- αντανακλά την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, αλλά και φωτίζει τη διαρθρωτική ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις που θα περιορίσουν την εξάρτηση από το εξωτερικό. Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ουσιαστική διαφοροποίηση αγορών και η στήριξη των επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελούν το κλειδί για μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΒΕ.

Οριακή άνοδος εξαγωγών τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ), που είναι το ερευνητικό και μελετητικό τμήμα του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2025 του 2025 ανήλθαν σε 4.109,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7% ή 30,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 7.661,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,5%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε ελαφρώς, φτάνοντας τα -3.552,5 δισ. ευρώ από -3.469,1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,4%, φτάνοντας τα 3.066,2 δισ. ευρώ και αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή σημείωσαν ισχυρή άνοδο 8,8%, γεγονός που οδήγησε σε διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στην κατηγορία αυτή.

Μείωση εξαγωγών στο 12μηνο - Βελτίωση του συνολικού ελλείμματος

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν το 2025 σε 48.600,2 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,8% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, οι εισαγωγές υποχώρησαν με ταχύτερο ρυθμό (-4,1%), γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος κατά 5,9%, το οποίο περιορίστηκε στα -33.515,5 δισ. ευρώ. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται, με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση 2% και να φτάνουν τα 36.915,1 δισ. ευρώ επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των βασικών παραγωγικών κλάδων.

Τρόφιμα και χημικά οδηγούν την άνοδο

Σε κλαδικό επίπεδο, ο τομέας των τροφίμων ξεχώρισε, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, κατά 775,8 εκατ. ευρώ ή 9,4%. Ακολούθησαν τα χημικά προϊόντα (+2,7%), τα διάφορα βιομηχανικά είδη (+4,0%) και τα ποτά-καπνά (+7,7%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών.

Ενίσχυση του μεριδίου της Ε.Ε. στους εξαγωγικούς προορισμούς

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς την ΕΕ σημείωσαν οριακή αύξηση 0,9%, ενισχύοντας το μερίδιό τους στο 57,1% του συνόλου. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 7,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. κατέγραψαν αύξηση 3,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς ως βασικού πυλώνα της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.