ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη

Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 15:42

Με ήπια υποχώρηση σε ετήσια βάση, αλλά με σαφείς ενδείξεις ανθεκτικότητας στους παραγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ολοκληρώθηκε το 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές. Παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή παραμένει θετική, καταγράφοντας αύξηση 2% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

Την ίδια στιγμή, ο Δεκέμβριος του 2025 έκλεισε με οριακή άνοδο των εξαγωγών, σηματοδοτώντας μια σταθεροποιητική τάση στο τέλος του έτους, σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Πρόεδρος ΣΕΒΕ: Ανθεκτική η παραγωγική βάση, παρά τις διεθνείς πιέσεις

Στο αποτύπωμα ενός ιδιαίτερα δύσκολου διεθνούς περιβάλλοντος, με γεωπολιτικές εντάσεις, ακριβή χρηματοδότηση και συνεχιζόμενες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο, κινήθηκε το 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές, όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης. Ο ίδιος σημειώνει ότι παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών σε ετήσια βάση, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή στέλνει σαφές μήνυμα αντοχής, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής παραγωγικής βάσης, με αιχμή τα τρόφιμα, τα χημικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή άνοδος των εισαγωγών -ιδίως εκτός πετρελαιοειδών- αντανακλά την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, αλλά και φωτίζει τη διαρθρωτική ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις που θα περιορίσουν την εξάρτηση από το εξωτερικό. Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ουσιαστική διαφοροποίηση αγορών και η στήριξη των επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελούν το κλειδί για μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΒΕ.

Οριακή άνοδος εξαγωγών τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ), που είναι το ερευνητικό και μελετητικό τμήμα του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2025 του 2025 ανήλθαν σε 4.109,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7% ή 30,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 7.661,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,5%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε ελαφρώς, φτάνοντας τα -3.552,5 δισ. ευρώ από -3.469,1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,4%, φτάνοντας τα 3.066,2 δισ. ευρώ και αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή σημείωσαν ισχυρή άνοδο 8,8%, γεγονός που οδήγησε σε διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στην κατηγορία αυτή.

Μείωση εξαγωγών στο 12μηνο - Βελτίωση του συνολικού ελλείμματος

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν το 2025 σε 48.600,2 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,8% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, οι εισαγωγές υποχώρησαν με ταχύτερο ρυθμό (-4,1%), γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος κατά 5,9%, το οποίο περιορίστηκε στα -33.515,5 δισ. ευρώ. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται, με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση 2% και να φτάνουν τα 36.915,1 δισ. ευρώ επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των βασικών παραγωγικών κλάδων.

Τρόφιμα και χημικά οδηγούν την άνοδο

Σε κλαδικό επίπεδο, ο τομέας των τροφίμων ξεχώρισε, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, κατά 775,8 εκατ. ευρώ ή 9,4%. Ακολούθησαν τα χημικά προϊόντα (+2,7%), τα διάφορα βιομηχανικά είδη (+4,0%) και τα ποτά-καπνά (+7,7%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών.

Ενίσχυση του μεριδίου της Ε.Ε. στους εξαγωγικούς προορισμούς

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς την ΕΕ σημείωσαν οριακή αύξηση 0,9%, ενισχύοντας το μερίδιό τους στο 57,1% του συνόλου. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 7,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. κατέγραψαν αύξηση 3,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς ως βασικού πυλώνα της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη 09 Φεβρουαρίου 2026
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil 10 Φεβρουαρίου 2026
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024

Κ. Χατζηδάκης: H άνοδος βιομηχανικών επενδύσεων, εξαγωγών και απασχόλησης διαψεύδει το μύθο της αποβιομηχάνισης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: H άνοδος βιομηχανικών επενδύσεων, εξαγωγών και απασχόλησης διαψεύδει το μύθο της αποβιομηχάνισης

Τι συζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι συζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και της ΕΤΕπ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και της ΕΤΕπ

Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο: Η Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο: Η Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών

Greek Exports Forum &amp; Awards 2025: Η μεγάλη εξαγωγική διοργάνωση ξεκινά στις 25 Απριλίου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Greek Exports Forum & Awards 2025: Η μεγάλη εξαγωγική διοργάνωση ξεκινά στις 25 Απριλίου 2025