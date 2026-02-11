Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα

Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 11/02/2026 - 08:04

Η οριακή βελτίωση της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2025, κατά μόλις μια μονάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), που εξακολουθεί να την κατατάσσει στους ουραγούς της Ε.Ε., δεν αποτελεί φυσικά κάποια επιτυχία αλλά την επιβεβαίωση μιας συστηματικής θεσμικής σήψης που φέρει την υπογραφή της σημερινής κυβέρνησης.

Ενώ το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου πασχίζει να παρουσιάσει τη χώρα ως έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο, η πραγματικότητα της Διεθνούς Διαφάνειας μας προσγειώνει ανώμαλα. Η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στην ταπεινωτική ουρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκατοικώντας με κράτη που διοικούνται από αυταρχικά καθεστώτα και αντιμετωπίζουν σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας. Αυτή η στασιμότητα δεν είναι τυχαία, αλλά το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που συστηματικά υπονομεύει το κράτος δικαίου.

Η διαφθορά στην πατρίδα μας έχει πλέον πάρει σάρκα και οστά μέσα από σκάνδαλα που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και εκθέτουν την κρατική ανεπάρκεια.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για ο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων έγιναν βορά σε ένα αδιαφανές δίκτυο, αποκαλύπτουν τη λογική του κράτους-λάφυρου που επανέρχεται δριμύτερη.

Την ίδια στιγμή, το προκλητικό «φαγοπότι» των κονδυλίων για την κατάρτιση εργαζομένων μέσω της ΓΣΕΕ αναδεικνύει το βάθος της διαπλοκής. Δεν πρόκειται απλώς για μια αστοχία της συνδικαλιστικής ηγεσίας, αλλά για μια συνειδητή επιλογή, αφού τις σχετικές αποφάσεις και την εκταμίευση αυτών των πόρων τις υπέγραψαν οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, σφραγίζοντας έτσι τη θεσμική συνυπευθυνότητα στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η μεθοδευμένη προσπάθεια φίμωσης κάθε ενοχλητικής φωνής. Οι ωμές απειλές κυβερνητικών στελεχών κατά δημοσιογράφων που τολμούν να φέρουν στο φως σκοτεινές πτυχές της εξουσίας δεν είναι μεμονωμένα ολισθήματα, αλλά μια συντονισμένη στρατηγική εκφοβισμού. Σε μια υγιή δημοκρατία, η δημοσιογραφική έρευνα είναι ο πυλώνας της διαφάνειας. Στην Ελλάδα, των τελευταίων χρόνων, αντιμετωπίζεται ως απειλή, γεγονός που εξηγεί γιατί η χώρα μας παραμένει το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ, υπερέχοντας μόνο κρατών με αυταρχικές τάσεις και δημοκρατικά ελλείμματα , όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κροατία και η Σλοβακία.

Η κορύφωση του κυβερνητικού εμπαιγμού εντοπίζεται στη δήθεν μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η εξαγγελία για αλλαγή στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών ηχεί ως κακόγουστο αστείο, καθώς στερείται κάθε ίχνους πολιτικής αξιοπιστίας. Όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει πιστευτή όταν μιλά για θεσμικές τομές, τη στιγμή που η ίδια φρόντισε προκλητικά να καλύψει τα στελέχη της από τις ευθύνες τους για τα σκάνδαλα που προηγήθηκαν.

Η επίκληση της Αναθεώρησης δεν είναι παρά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να θολώσει τα νερά, αφού στην πράξη η κυβέρνηση έδειξε ότι προτεραιότητά της είναι η προστασία των στελεχών της και όχι η απόδοση δικαιοσύνης.

Αυτή η θεσμική υποκρισία, όπου η προστασία των υπουργών προηγείται της προστασίας του πολίτη, είναι που οδηγεί το 29% των Ελλήνων να διαπιστώνει, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2025, περαιτέρω χειροτέρευση και τη χώρα να βουλιάζει στην ανυποληψία.

Όσο η κυβέρνηση προτιμά τις απειλές, τη συγκάλυψη και τις προσχηματικές υποσχέσεις από την πραγματική λογοδοσία, η Ελλάδα θα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια δημοκρατική οπισθοδρόμηση.

Η θέση μας δίπλα στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και τη Γεωργία (μαζί με αυτές τις χώρες βρίσκεται η Ελλάδα στην 56η θέση του σχετικού πίνακα των 182 συνολικά χωρών) δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε έναν πίνακα, αλλά ο καθρέφτης μιας κυβέρνησης που αρνείται να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο.

