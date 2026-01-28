ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
Newsroom
Τετάρτη, 28/01/2026 - 14:10

Επισκόπηση για το B' εξάμηνο του 2025 - Προβλέψεις για το A' εξάμηνο του 2026

Η Επιτροπή του Real Estate & Development του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου παρουσιάζει: https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2026/01/RED-H2-2025-Property-outlook-predictions-Greece.pdf

Τα βασικά σημεία της έκδοσης αυτής είναι τα εξής:

  • Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε θετική επίδοση στους τομείς των ξενοδοχείων, της κατοικίας και της δεύτερης/εξοχικής κατοικίας, ενώ τα οικιστικά ακίνητα θεωρούνται υπερτιμημένα και ο τομέας των γραφείων κινήθηκε με πιο ήπιους ρυθμούς. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αποτέλεσαν το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση για κατοικία και η άνοδος του ποιοτικού τουρισμού. Ωστόσο, κανονιστικά θέματα, το υψηλό κόστος κατασκευής, και τα προβλήματα προσβασιμότητας σε προσιτή στέγαση εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις.
  • Το ζήτημα στέγασης, σε συνδυασμό με τη διαχρονική έλλειψη κατάλληλων οικιστικών ακινήτων, συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αγορά και εντείνουν το πρόβλημα της προσιτής κατοικίας. Οι περιορισμοί αυτοί αναδεικνύουν την ανάγκη προσέλκυσης νέων θεσμικών διεθνών επενδυτών, κυρίως εκείνων που μπορούν να υλοποιήσουν οικιστικές αναπτύξεις σε μεγάλη κλίμακα, να υποστηρίξουν την αστική αναγέννηση, να αυξήσουν την προσφορά κατάλληλων και προσιτών κατοικιών και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς.
  • Για το επόμενο εξάμηνο, αναμένεται να συνεχιστεί η θετική πορεία του τομέα των ξενοδοχείων, των χώρων βραχυχρόνιας μίσθωσης και της δεύτερης/εξοχικής κατοικίας, ενώ οι εμπορικοί και αποθηκευτικοί χώροι εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Η συνολική θετική προοπτική στηρίζεται στη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ και τη μακροοικονομική σταθερότητα, στην πρόοδο μεγάλων έργων αστικής ανάπλασης και έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και στη βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν, περιλαμβάνοντας τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, το υψηλό κόστος κατασκευής, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, καθώς και το μειωμένο απόθεμα προσιτής κατοικίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λευτέρης Σικαλίδης δήλωσε: «Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει τη μετάβασή της σε μία πιο ώριμη και επιλεκτική ανάπτυξη, με σαφείς διαφοροποιήσεις, εκτός από γεωγραφικά κριτήρια, ανά τομέα και κατηγορία ακινήτων. Ενώ οι τομείς του τουρισμού και της σύγχρονης κατοικίας διατηρούν ισχυρή δυναμική, οι διαρθρωτικές πιέσεις —και κυρίως το ζήτημα της προσιτής στέγασης— αναδεικνύονται σε κεντρική πρόκληση. Συνολικά, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις, θεσμική σταθερότητα και ενίσχυση της προσφοράς ποιοτικών και προσιτών ακινήτων.

Η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου μέσα από αυτή την περιοδική μελέτη αλλά και από στοχευμένες δράσεις στοχεύει στην πρώιμη καταγραφή και αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά και την ελληνική οικονομία γενικότερα».

