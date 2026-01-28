Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece

Επισκόπηση για το B' εξάμηνο του 2025 - Προβλέψεις για το A' εξάμηνο του 2026

Η Επιτροπή του Real Estate & Development του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου παρουσιάζει: https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2026/01/RED-H2-2025-Property-outlook-predictions-Greece.pdf

Τα βασικά σημεία της έκδοσης αυτής είναι τα εξής:

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε θετική επίδοση στους τομείς των ξενοδοχείων, της κατοικίας και της δεύτερης/εξοχικής κατοικίας, ενώ τα οικιστικά ακίνητα θεωρούνται υπερτιμημένα και ο τομέας των γραφείων κινήθηκε με πιο ήπιους ρυθμούς. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αποτέλεσαν το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση για κατοικία και η άνοδος του ποιοτικού τουρισμού. Ωστόσο, κανονιστικά θέματα, το υψηλό κόστος κατασκευής, και τα προβλήματα προσβασιμότητας σε προσιτή στέγαση εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις.

Το ζήτημα στέγασης, σε συνδυασμό με τη διαχρονική έλλειψη κατάλληλων οικιστικών ακινήτων, συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αγορά και εντείνουν το πρόβλημα της προσιτής κατοικίας. Οι περιορισμοί αυτοί αναδεικνύουν την ανάγκη προσέλκυσης νέων θεσμικών διεθνών επενδυτών, κυρίως εκείνων που μπορούν να υλοποιήσουν οικιστικές αναπτύξεις σε μεγάλη κλίμακα, να υποστηρίξουν την αστική αναγέννηση, να αυξήσουν την προσφορά κατάλληλων και προσιτών κατοικιών και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς.

Για το επόμενο εξάμηνο, αναμένεται να συνεχιστεί η θετική πορεία του τομέα των ξενοδοχείων, των χώρων βραχυχρόνιας μίσθωσης και της δεύτερης/εξοχικής κατοικίας, ενώ οι εμπορικοί και αποθηκευτικοί χώροι εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Η συνολική θετική προοπτική στηρίζεται στη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ και τη μακροοικονομική σταθερότητα, στην πρόοδο μεγάλων έργων αστικής ανάπλασης και έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και στη βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν, περιλαμβάνοντας τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, το υψηλό κόστος κατασκευής, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, καθώς και το μειωμένο απόθεμα προσιτής κατοικίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λευτέρης Σικαλίδης δήλωσε: «Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει τη μετάβασή της σε μία πιο ώριμη και επιλεκτική ανάπτυξη, με σαφείς διαφοροποιήσεις, εκτός από γεωγραφικά κριτήρια, ανά τομέα και κατηγορία ακινήτων. Ενώ οι τομείς του τουρισμού και της σύγχρονης κατοικίας διατηρούν ισχυρή δυναμική, οι διαρθρωτικές πιέσεις —και κυρίως το ζήτημα της προσιτής στέγασης— αναδεικνύονται σε κεντρική πρόκληση. Συνολικά, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις, θεσμική σταθερότητα και ενίσχυση της προσφοράς ποιοτικών και προσιτών ακινήτων.

Η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου μέσα από αυτή την περιοδική μελέτη αλλά και από στοχευμένες δράσεις στοχεύει στην πρώιμη καταγραφή και αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά και την ελληνική οικονομία γενικότερα».