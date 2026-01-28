Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Χαλανδρίου.

Στη διάθεση των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης βρίσκονται ήδη τα πρώτα 18 ηλεκτρικά ποδήλατα, από τα συνολικά 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος, μέσω χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ,μέσω της πράξης “βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήμστος κοινόχρηστων ποδηλάτων”.

Κάθε δημότης ή επισκέπτης του Χαλανδρίου, άνω των 18 ετών, μπορεί καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, από τις 07:00 έως τις 23:00, να χρησιμοποιεί δωρεάν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ώρες.

Η παραλαβή και η επιστροφή του ποδηλάτου μπορεί να γίνεται είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό σταθμό φόρτισης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου.

Πού βρίσκονται οι σταθμοί φόρτισης

Οι επτά (7) σταθμοί φόρτισης έχουν εγκατασταθεί στα εξής σημεία:

  1. Γρ. Γυφτοπούλου 2 – Ανδρέα Γκίνη (έμπροσθεν ΚΕΠ)
  2. Λ. Πεντέλης – 25ης Μαρτίου (αθλητικό κέντρο Ν. Περκίζας)
  3. Σαρανταπόρου 44 (δημοτικό γυμναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης»)
  4. Αποστολοπούλου 80 (πρότυπο αθλητικό κέντρο Χαλανδρίου – Ν. Παπαγιαννόπουλος)
  5. Εδέσσης 16 – Ολύμπου (κοινόχρηστος χώρος)
  6. Ανδρέα Γκίνη – Κεντρική Πλατεία (όπισθεν Εθνικής Τράπεζας)
  7. Αγ. Παρασκευής 86 (απέναντι από κτήμα Μαμόπουλου)

Διαδικασία χρήσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν ένα κοινόχρηστο ηλεκτρικό ποδήλατο θα πρέπει:

Α) Να πραγματοποιήσει εγγραφή στην εφαρμογή e–Bike Sharing, η οποία διατίθεται δωρεάν μέσω Play Store και Apple Store.

Β) Να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του:

  • είτε με τραπεζική κάρτα και δέσμευση εγγύησης 10 ευρώ, η οποία αποδεσμεύεται με την επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε σταθμό φόρτισης,
  • είτε μέσω taxisnet, εφόσον αυτό υποστηρίζεται.

Γ) Να σαρώσει τον κωδικό QR που βρίσκεται επάνω στο ποδήλατο. Με τη σάρωση, η θέση κλειδώματος ξεκλειδώνει και ξεκινά η χρήση.
Η χρήση της εφαρμογής είναι αυστηρά προσωπική.

Επιστροφή και ευθύνες χρηστών

Μετά την ολοκλήρωση των δύο (2) ωρών χρήσης, ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το ποδήλατο σε οποιονδήποτε σταθμό και να το ασφαλίσει σε κενή θέση. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η χρήση και παύει οποιαδήποτε χρέωση.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο χρήστης δεν μπορεί να επιστρέψει ή να ασφαλίσει το ποδήλατο εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα στα τηλέφωνα:
801 901 9010 (αστική χρέωση) και 214 214 7040, προκειμένου να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.

Ο χρήστης είναι νομικά υπεύθυνος για τη χρήση του ποδηλάτου και δεσμεύεται από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Σε αυτόν αποδίδεται κάθε ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές ή τραυματισμούς που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ποδηλάτου.

Προβλέπονται:

  • ποινή 2.000 ευρώσε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός 24 ωρών,
  • καθώς και αποζημίωση για τυχόν φθορές, η οποία καθορίζεται κατόπιν γνωμοδότησης τριμελούς επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΒΟΛΤΑ:

  • Μη ξεχνάτε να φοράτε κράνος.
  • Μεταφέρετε τα αντικείμενα σας στο καλάθι, όχι σε σακίδιο.
  • Να ακολουθείτε πάντα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Προσέξτε και αποφύγετε τους οδικούς κινδύνους.
  • Να είστε σε επιφυλακή για κινδύνους, όπως λακκούβες, γυαλιά, χαλίκι.
  • Όταν τελειώσετε τη βόλτα σας θυμηθείτε να επιστρέψετε το ποδήλατο σε έναν σταθμό για να αποφύγετε έξτρα χρεώσεις.

1-1-814x1024.png3-814x1024.png

