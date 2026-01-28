Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Χαλανδρίου.

Στη διάθεση των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης βρίσκονται ήδη τα πρώτα 18 ηλεκτρικά ποδήλατα, από τα συνολικά 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος, μέσω χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ,μέσω της πράξης “βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήμστος κοινόχρηστων ποδηλάτων”.

Κάθε δημότης ή επισκέπτης του Χαλανδρίου, άνω των 18 ετών, μπορεί καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, από τις 07:00 έως τις 23:00, να χρησιμοποιεί δωρεάν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ώρες.

Η παραλαβή και η επιστροφή του ποδηλάτου μπορεί να γίνεται είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό σταθμό φόρτισης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου.

Πού βρίσκονται οι σταθμοί φόρτισης

Οι επτά (7) σταθμοί φόρτισης έχουν εγκατασταθεί στα εξής σημεία:

Γρ. Γυφτοπούλου 2 – Ανδρέα Γκίνη (έμπροσθεν ΚΕΠ) Λ. Πεντέλης – 25ης Μαρτίου (αθλητικό κέντρο Ν. Περκίζας) Σαρανταπόρου 44 (δημοτικό γυμναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης») Αποστολοπούλου 80 (πρότυπο αθλητικό κέντρο Χαλανδρίου – Ν. Παπαγιαννόπουλος) Εδέσσης 16 – Ολύμπου (κοινόχρηστος χώρος) Ανδρέα Γκίνη – Κεντρική Πλατεία (όπισθεν Εθνικής Τράπεζας) Αγ. Παρασκευής 86 (απέναντι από κτήμα Μαμόπουλου)

Διαδικασία χρήσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν ένα κοινόχρηστο ηλεκτρικό ποδήλατο θα πρέπει:

Α) Να πραγματοποιήσει εγγραφή στην εφαρμογή e–Bike Sharing, η οποία διατίθεται δωρεάν μέσω Play Store και Apple Store.

Β) Να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του:

είτε με τραπεζική κάρτα και δέσμευση εγγύησης 10 ευρώ , η οποία αποδεσμεύεται με την επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε σταθμό φόρτισης,

, η οποία αποδεσμεύεται με την επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε σταθμό φόρτισης, είτε μέσω taxisnet, εφόσον αυτό υποστηρίζεται.

Γ) Να σαρώσει τον κωδικό QR που βρίσκεται επάνω στο ποδήλατο. Με τη σάρωση, η θέση κλειδώματος ξεκλειδώνει και ξεκινά η χρήση.

Η χρήση της εφαρμογής είναι αυστηρά προσωπική.

Επιστροφή και ευθύνες χρηστών

Μετά την ολοκλήρωση των δύο (2) ωρών χρήσης, ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το ποδήλατο σε οποιονδήποτε σταθμό και να το ασφαλίσει σε κενή θέση. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η χρήση και παύει οποιαδήποτε χρέωση.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο χρήστης δεν μπορεί να επιστρέψει ή να ασφαλίσει το ποδήλατο εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα στα τηλέφωνα:

801 901 9010 (αστική χρέωση) και 214 214 7040, προκειμένου να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.

Ο χρήστης είναι νομικά υπεύθυνος για τη χρήση του ποδηλάτου και δεσμεύεται από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Σε αυτόν αποδίδεται κάθε ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές ή τραυματισμούς που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ποδηλάτου.

Προβλέπονται:

ποινή 2.000 ευρώ σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός 24 ωρών,

σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός 24 ωρών, καθώς και αποζημίωση για τυχόν φθορές, η οποία καθορίζεται κατόπιν γνωμοδότησης τριμελούς επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΒΟΛΤΑ: