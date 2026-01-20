ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής

Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
Shvets Anna από Pexels
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 06:52

Αυτά είναι τα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε την ηλεκτρική κουβέρτα σας.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες αποτελούν έναν από τους πιο άνετους και πρακτικούς τρόπους να κρατηθείτε ζεστοί κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές κουβέρτες είναι πολύ πιο ασφαλείς από τις παλαιότερες, χάρη στη βελτιωμένη μόνωση καλωδίων, τη χαμηλότερη τάση, τον έλεγχο θερμοκρασίας και τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και προστασίας από υπερθέρμανση.

Υπάρχουν ωστόσο κάποια ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να χρειάζεται να αντικαταστήσετε την δική σας.

Την έχετε πάνω από 10 χρόνια

Η πυροσβεστική συνιστά να αντικαθιστάτε την ηλεκτρική κουβέρτα μετά από 10 χρόνια χρήσης.

Αν η κουβέρτα σας είναι παλιά και έχει μείνει για χρόνια σε κάποιο ντουλάπι, σκεφτείτε πότε την αγοράσατε πριν τη συνδέσετε. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να αγοράζετε μεταχειρισμένες ηλεκτρικές κουβέρτες – δεν ξέρετε πόσο παλιές είναι!

Ανεξάρτητα από το αν φαίνεται να λειτουργεί καλά, οι κουβέρτες άνω της δεκαετίας πρέπει να αντικαθίστανται. Ακόμα και πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια, αν παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, η κουβέρτα πρέπει να αντικατασταθεί.

Το ύφασμα είναι φθαρμένο

Αν η κουβέρτα σας φαίνεται φθαρμένη, είναι ώρα να αποκτήσετε καινούρια.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες περιέχουν ένα μεταλλικό σύρμα που θερμαίνεται. Η θερμότητα αυτή απορροφάται από το ύφασμα και διαχέεται ομοιόμορφα, χωρίς να καίει.

Αν το ύφασμα φθαρεί, το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να εκτεθεί και να έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, δημιουργώντας πραγματικό κίνδυνο εγκαύματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να ελέγχετε τακτικά για φθαρμένα σημεία.

Το ύφασμα είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο παράξενα

Όπως είπαμε, το θερμαντικό στοιχείο στην ηλεκτρική κουβέρτα είναι ένα ενιαίο σύρμα με προστατευτική επικάλυψη, που διαχέει τη θερμότητα ομοιόμορφα.

Αν η κουβέρτα τσαλακωθεί ή διπλωθεί λάθος, το σύρμα μπορεί να στραβώσει, με αποτέλεσμα ανισομερές ζέσταμα και αυξημένο κίνδυνο εγκαύματος.

Για να το αποφύγετε, φυλάξτε την κουβέρτα τυλιγμένη σε ρολό, όχι διπλωμένη, και πλένετέ την σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα.

Η κουβέρτα είναι αποχρωματισμένη ή έχει σημάδια καψίματος

Αν παρατηρήσετε σημάδια καψίματος ή αλλαγή χρώματος, μην χρησιμοποιήσετε την κουβέρτα! Αυτό δείχνει υπερθέρμανση.

Οι σύγχρονες κουβέρτες έχουν προστασία από υπερθέρμανση, αλλά οι παλιές ή φθηνές ίσως όχι.

Αν η κουβέρτα καίει το ίδιο της το ύφασμα, πρέπει να αντικατασταθεί.

Το χειριστήριο κάνει θόρυβο ή μυρίζει περίεργα

Το χειριστήριο επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και τη διάρκεια λειτουργίας. Αν κάνει θόρυβο ή μυρίζει καμένο, υπάρχει βλάβη.

Μπορεί να αντικατασταθεί μόνο το χειριστήριο, αλλά για ασφάλεια καλύτερα να αντικαταστήσετε ολόκληρη την κουβέρτα.

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι το πιο ευαίσθητο μέρος της κουβέρτας. Ελέγξτε τακτικά για σκισίματα, τσακίσματα, αποχρωματισμούς ή σημάδια καψίματος, ιδίως στη σύνδεση με την κουβέρτα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 06:52

