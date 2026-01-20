Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής

Αυτά είναι τα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε την ηλεκτρική κουβέρτα σας.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες αποτελούν έναν από τους πιο άνετους και πρακτικούς τρόπους να κρατηθείτε ζεστοί κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές κουβέρτες είναι πολύ πιο ασφαλείς από τις παλαιότερες, χάρη στη βελτιωμένη μόνωση καλωδίων, τη χαμηλότερη τάση, τον έλεγχο θερμοκρασίας και τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και προστασίας από υπερθέρμανση.

Υπάρχουν ωστόσο κάποια ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να χρειάζεται να αντικαταστήσετε την δική σας.

Την έχετε πάνω από 10 χρόνια

Η πυροσβεστική συνιστά να αντικαθιστάτε την ηλεκτρική κουβέρτα μετά από 10 χρόνια χρήσης.

Αν η κουβέρτα σας είναι παλιά και έχει μείνει για χρόνια σε κάποιο ντουλάπι, σκεφτείτε πότε την αγοράσατε πριν τη συνδέσετε. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να αγοράζετε μεταχειρισμένες ηλεκτρικές κουβέρτες – δεν ξέρετε πόσο παλιές είναι!

Ανεξάρτητα από το αν φαίνεται να λειτουργεί καλά, οι κουβέρτες άνω της δεκαετίας πρέπει να αντικαθίστανται. Ακόμα και πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια, αν παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, η κουβέρτα πρέπει να αντικατασταθεί.

Το ύφασμα είναι φθαρμένο

Αν η κουβέρτα σας φαίνεται φθαρμένη, είναι ώρα να αποκτήσετε καινούρια.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες περιέχουν ένα μεταλλικό σύρμα που θερμαίνεται. Η θερμότητα αυτή απορροφάται από το ύφασμα και διαχέεται ομοιόμορφα, χωρίς να καίει.

Αν το ύφασμα φθαρεί, το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να εκτεθεί και να έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, δημιουργώντας πραγματικό κίνδυνο εγκαύματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να ελέγχετε τακτικά για φθαρμένα σημεία.

Το ύφασμα είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο παράξενα

Όπως είπαμε, το θερμαντικό στοιχείο στην ηλεκτρική κουβέρτα είναι ένα ενιαίο σύρμα με προστατευτική επικάλυψη, που διαχέει τη θερμότητα ομοιόμορφα.

Αν η κουβέρτα τσαλακωθεί ή διπλωθεί λάθος, το σύρμα μπορεί να στραβώσει, με αποτέλεσμα ανισομερές ζέσταμα και αυξημένο κίνδυνο εγκαύματος.

Για να το αποφύγετε, φυλάξτε την κουβέρτα τυλιγμένη σε ρολό, όχι διπλωμένη, και πλένετέ την σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα.

Η κουβέρτα είναι αποχρωματισμένη ή έχει σημάδια καψίματος

Αν παρατηρήσετε σημάδια καψίματος ή αλλαγή χρώματος, μην χρησιμοποιήσετε την κουβέρτα! Αυτό δείχνει υπερθέρμανση.

Οι σύγχρονες κουβέρτες έχουν προστασία από υπερθέρμανση, αλλά οι παλιές ή φθηνές ίσως όχι.

Αν η κουβέρτα καίει το ίδιο της το ύφασμα, πρέπει να αντικατασταθεί.

Το χειριστήριο κάνει θόρυβο ή μυρίζει περίεργα

Το χειριστήριο επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και τη διάρκεια λειτουργίας. Αν κάνει θόρυβο ή μυρίζει καμένο, υπάρχει βλάβη.

Μπορεί να αντικατασταθεί μόνο το χειριστήριο, αλλά για ασφάλεια καλύτερα να αντικαταστήσετε ολόκληρη την κουβέρτα.

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι το πιο ευαίσθητο μέρος της κουβέρτας. Ελέγξτε τακτικά για σκισίματα, τσακίσματα, αποχρωματισμούς ή σημάδια καψίματος, ιδίως στη σύνδεση με την κουβέρτα.