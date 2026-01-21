ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
Soroush Karimi on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 07:16

Οι ειδικοί επισημαίνουν έξι βασικά λάθη που κοστίζουν ακριβά και εξηγούν πώς αυτά μπορούν να αποφευχθούν.

Η θέρμανση του σπιτιού τους κρύους μήνες αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα για τα νοικοκυριά.

Μικρά και φαινομενικά αθώα λάθη μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικά περισσότερη ζεστασιά.

Αυτά είναι έξι από τα πιο συνηθισμένα λάθη – και πώς να τα αποφύγετε.

1. Ανεβάζετε υπερβολικά τον θερμοστάτη

Πολλοί πιστεύουν ότι αν ανεβάσουν τον θερμοστάτη, το σπίτι θα ζεσταθεί πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, ο θερμοστάτης απλώς καθορίζει τη θερμοκρασία-στόχο και όχι την ταχύτητα θέρμανσης.

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία -στόχος, τόσο περισσότερο θα λειτουργεί το σύστημα.

Ακόμη και ένας βαθμός παραπάνω μπορεί να αυξήσει αισθητά το κόστος. Η λύση είναι να βρείτε τη χαμηλότερη θερμοκρασία που σας είναι άνετη και να χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτη.

2. Θερμαίνετε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε

Η θέρμανση άδειων χώρων είναι καθαρή σπατάλη. Δωμάτια όπως ξενώνες ή αποθήκες συνεχίζουν να «τραβούν» ενέργεια αν τα καλοριφέρ είναι ανοιχτά.

Χαμηλώνοντας ή κλείνοντας τη θέρμανση σε αυτούς τους χώρους, μειώνετε άμεσα την κατανάλωση, ειδικά σε σπίτια με ανεπαρκή μόνωση.

3. Μπλοκάρετε τα καλοριφέρ με έπιπλα

Τα καλοριφέρ λειτουργούν κυρίως μέσω της κυκλοφορίας του αέρα. Όταν καλύπτονται από καναπέδες, κρεβάτια ή βαριές κουρτίνες, η θερμότητα παγιδεύεται και δεν διαχέεται στο δωμάτιο. Το αποτέλεσμα είναι το σπίτι να δείχνει πιο κρύο και το σύστημα να δουλεύει περισσότερο.

Ακόμη και μικρή μετακίνηση των επίπλων μπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοση.

4. Βασίζεστε σε αναποτελεσματικές ηλεκτρικές θερμάστρες

Ορισμένες ηλεκτρικές θερμάστρες, αν και φθηνές στην αγορά, είναι ακριβές στη λειτουργία και αποδίδουν μέτρια.

Η σωστή χρήση τους είναι συμπληρωματική: σε συνδυασμό με χαμηλή, σταθερή κεντρική θέρμανση και μόνο στον χώρο που χρησιμοποιείτε, για περιορισμένο χρόνο.

5. Δεν ελέγχετε την πίεση του λέβητα

Η χαμηλή πίεση στον λέβητα μπορεί να εμποδίσει τη σωστή θέρμανση των καλοριφέρ, αυξάνοντας την κατανάλωση. Ο τακτικός έλεγχος και η ετήσια συντήρηση βοηθούν ώστε το σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και να αποφεύγονται ακριβές βλάβες.

6. Αγνοείτε τα ρεύματα αέρα και την κακή μόνωση

Χαραμάδες σε πόρτες, παράθυρα και πατώματα, καθώς και ανεπαρκής μόνωση, επιτρέπουν στη θερμότητα να διαφεύγει. Κάπως έτσι, πληρώνετε για ενέργεια που χάνεται.

Απλές παρεμβάσεις, όπως μονωτικά στις πόρτες, βαριές κουρτίνες ή καλύτερη μόνωση στη σοφίτα, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Πηγή: which.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 07:16

