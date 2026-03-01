Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»

Σύμφωνα με μέτρηση, το 90% των αμερικανικών νοικοκυριών που εγκατέστησαν αντλία θερμότητας θα την συνιστούσαν.

Σήμερα είναι κοινός τόπος πως οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εξόδων και της ενεργειακής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού.

Ένα βίντεο που έγινε τελευταία viral στο YouTube επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση, καταρρίπτοντας τα επιχειρήματα όσων ισχυρίζονται ότι οι αντλίες θερμότητας αποτελούν «απάτη».

Στο βίντεο του Matt Ferrell (@UndecidedTechnology) αναλύονται πέντε διαδεδομένοι μύθοι - και η αρχή γίνεται από το ζήτημα του κόστους.

«Αν πιστεύετε ακόμη και τα μισά από όσα λέγονται για τις αντλίες θερμότητας, λογικά νομίζετε πως πρόκειται για μια απάτη των 20.000 δολαρίων που σταματά να λειτουργεί μόλις πέσει η θερμοκρασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=K2c6Rucbi84}

Στη συνέχεια, ο δημιουργός του βίντεο τονίζει ότι - στην πραγματικότητα - οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως και -26 βαθμών Κελσίου.

Όπως εξηγεί, πολλά από τα παράπονα για την αξιοπιστία τους σχετίζονται στην πραγματικότητα με λανθασμένες ή ελλιπείς εγκαταστάσεις.

Ο Matt αναγνωρίζει ότι το αρχικό κόστος της δικής του εγκατάστασης ήταν υψηλό, γι’ αυτό εξάλλου αξιοποίησε και όλα τα διαθέσιμα κίνητρα και επιδοτήσεις, μειώνοντας έτσι τη συνολική δαπάνη. Όπως ανέφερε, η επιλογή του να επενδύσει σε γεωθερμικό σύστημα βασίστηκε στη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση που εκτιμά ότι θα επιτύχει.

Σύμφωνα με τον δείκτη Heat Pumps and Homeowners Index της Mitsubishi Electric, το 39% όσων αγόρασαν αντλία θερμότητας δήλωσε ότι διαπίστωσε εξοικονόμηση κόστους, με έναν ιδιοκτήτη χαρακτηριστικά να αναφέρει ότι εξοικονομεί εκατοντάδες δολάρια ετησίως.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να αποδίδουν τρεις έως τέσσερις μονάδες θερμότητας για κάθε μία μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, καθώς μεταφέρουν τη θερμότητα αντί να την παράγουν. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η απαιτούμενη κατανάλωση ρεύματος, ενώ παράλληλα περιορίζεται και η ρύπανση που συνδέεται με την οικιακή ενέργεια.

Σε μια περίοδο που το κόστος ενέργειας έχει εκτοξευτεί, η ενσωμάτωση αντλιών θερμότητας και άλλων ενεργειακών αναβαθμίσεων μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά να διαχειριστούν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους. Υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν είτε την απευθείας αγορά είτε προγράμματα μίσθωσης χωρίς προκαταβολή, με στόχο τη μείωση του αρχικού κόστους.

Η εξοικονόμηση μπορεί να ενισχυθεί, μάλιστα, περαιτέρω με τον συνδυασμό του συστήματος HVAC με φωτοβολταϊκά πάνελ, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για όσους έχουν ήδη προχωρήσει στην αλλαγή, τα οφέλη, όπως αναφέρουν, είναι απτά.

Ιδιοκτήτης από τον Καναδά που εγκατέστησε σύστημα mini-split σημείωσε: «Υπήρξε άμεση και σημαντική εξοικονόμηση στους χειμερινούς λογαριασμούς θέρμανσης, αλλά αυτό που παρατήρησα περισσότερο ήταν πόσο πιο άνετο έγινε το σπίτι».

Άλλος χρήστης ανέφερε ότι χρησιμοποιεί δύο αντλίες θερμότητας στην ορεινή κατοικία του εδώ και τρία χρόνια, επισημαίνοντας ότι είδε άμεσα μείωση άνω των 500 δολαρίων στον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος, με χρόνο απόσβεσης μικρότερο από τη διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης.

Πηγή: the cool down