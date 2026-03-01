ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»

Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
Jason Leung on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 01/03/2026 - 08:27

Σύμφωνα με μέτρηση, το 90% των αμερικανικών νοικοκυριών που εγκατέστησαν αντλία θερμότητας θα την συνιστούσαν.

Σήμερα είναι κοινός τόπος πως οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εξόδων και της ενεργειακής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού.

Ένα βίντεο που έγινε τελευταία viral στο YouTube επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση, καταρρίπτοντας τα επιχειρήματα όσων ισχυρίζονται ότι οι αντλίες θερμότητας αποτελούν «απάτη».

Στο βίντεο του Matt Ferrell (@UndecidedTechnology) αναλύονται πέντε διαδεδομένοι μύθοι - και η αρχή γίνεται από το ζήτημα του κόστους.

«Αν πιστεύετε ακόμη και τα μισά από όσα λέγονται για τις αντλίες θερμότητας, λογικά νομίζετε πως πρόκειται για μια απάτη των 20.000 δολαρίων που σταματά να λειτουργεί μόλις πέσει η θερμοκρασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=K2c6Rucbi84}

Στη συνέχεια, ο δημιουργός του βίντεο τονίζει ότι - στην πραγματικότητα - οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως και -26 βαθμών Κελσίου.

Όπως εξηγεί, πολλά από τα παράπονα για την αξιοπιστία τους σχετίζονται στην πραγματικότητα με λανθασμένες ή ελλιπείς εγκαταστάσεις.

Ο Matt αναγνωρίζει ότι το αρχικό κόστος της δικής του εγκατάστασης ήταν υψηλό, γι’ αυτό εξάλλου αξιοποίησε και όλα τα διαθέσιμα κίνητρα και επιδοτήσεις, μειώνοντας έτσι τη συνολική δαπάνη. Όπως ανέφερε, η επιλογή του να επενδύσει σε γεωθερμικό σύστημα βασίστηκε στη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση που εκτιμά ότι θα επιτύχει.

Σύμφωνα με τον δείκτη Heat Pumps and Homeowners Index της Mitsubishi Electric, το 39% όσων αγόρασαν αντλία θερμότητας δήλωσε ότι διαπίστωσε εξοικονόμηση κόστους, με έναν ιδιοκτήτη χαρακτηριστικά να αναφέρει ότι εξοικονομεί εκατοντάδες δολάρια ετησίως.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να αποδίδουν τρεις έως τέσσερις μονάδες θερμότητας για κάθε μία μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, καθώς μεταφέρουν τη θερμότητα αντί να την παράγουν. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η απαιτούμενη κατανάλωση ρεύματος, ενώ παράλληλα περιορίζεται και η ρύπανση που συνδέεται με την οικιακή ενέργεια.

Σε μια περίοδο που το κόστος ενέργειας έχει εκτοξευτεί, η ενσωμάτωση αντλιών θερμότητας και άλλων ενεργειακών αναβαθμίσεων μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά να διαχειριστούν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους. Υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν είτε την απευθείας αγορά είτε προγράμματα μίσθωσης χωρίς προκαταβολή, με στόχο τη μείωση του αρχικού κόστους.

Η εξοικονόμηση μπορεί να ενισχυθεί, μάλιστα, περαιτέρω με τον συνδυασμό του συστήματος HVAC με φωτοβολταϊκά πάνελ, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για όσους έχουν ήδη προχωρήσει στην αλλαγή, τα οφέλη, όπως αναφέρουν, είναι απτά.

Ιδιοκτήτης από τον Καναδά που εγκατέστησε σύστημα mini-split σημείωσε: «Υπήρξε άμεση και σημαντική εξοικονόμηση στους χειμερινούς λογαριασμούς θέρμανσης, αλλά αυτό που παρατήρησα περισσότερο ήταν πόσο πιο άνετο έγινε το σπίτι».

Άλλος χρήστης ανέφερε ότι χρησιμοποιεί δύο αντλίες θερμότητας στην ορεινή κατοικία του εδώ και τρία χρόνια, επισημαίνοντας ότι είδε άμεσα μείωση άνω των 500 δολαρίων στον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος, με χρόνο απόσβεσης μικρότερο από τη διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης.

Πηγή: the cool down

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 08:27

