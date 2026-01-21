Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα

Ποιο πρόγραμμα πλυντηρίου πιάτων είναι καλύτερο και πιο οικονομικό;

Οι ειδικοί του βρετανικού Which δοκίμασαν την eco και τη γρήγορη πλύση έναντι του βασικού προγράμματος σε ενα πλυντήριο πιάτων για να δουν πόσο αποτελεσματικά καθαρίζουν και στεγνώνουν, και πόσο κοστίζει η λειτουργία τους.

Τα περισσότερα πλυντήρια πιάτων διαθέτουν τρεις βασικούς κύκλους – κύριο/αυτόματο, eco και γρήγορο πλύσιμο.

Ένας μύθος σχετικά με το πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος είναι ότι, επειδή είναι πιο γρήγορο, κοστίζει και λιγότερο.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν καθαρίζει και δεν στεγνώνει τόσο καλά όσο το κύριο πρόγραμμα, χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια και νερό και... κοστίζει και περισσότερο.

Πού ωφελεί; Ρεαλιστικά, απλά σας εξοικονομεί χρόνο.

Eco VS γρήγορο πλύσιμο

Στη δοκιμή μεταξύ eco και γρήγορης πλύσης αποκαλύφθηκε ότι το γρήγορο πλύσιμο καθάρισε λιγότερο αποτελεσματικά σε σχέση με το κύριο πρόγραμμα (απόδοση 74% έναντι 83%). Επίσης, έκανε ελαφρώς χειρότερη δουλειά στο στέγνωμα των πιάτων, με απόδοση 76% έναντι 82%, και άφησε περισσότερα σημάδια νερού στα αντικείμενα μετά από έναν κύκλο.

Το πρόγραμμα eco επίσης δεν καθάρισε τόσο καλά όσο το κύριο πρόγραμμα (79% σε σύγκριση με 83%) και δεν στέγνωσε τα πιάτα το ίδιο αποτελεσματικά (76% έναντι 82%).

Ωστόσο, τα προγράμματα eco συνήθως χρησιμοποιούν σημαντικά λιγότερη ενέργεια και νερό: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα εξοικονομούσατε περίπου 30% στα λειτουργικά κόστη ετησίως αν χρησιμοποιούσατε το eco στο μηχάνημά σας.

Η διάρκεια παίζει ρόλο

Σημειώνεται πως συνήθωςτο κύριο πρόγραμμα διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Το πρόγραμμα eco διαρκεί περισσότερο, κατά μέσο όρο 3 ώρες και 55 λεπτά, οπότε θα περιμένετε περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά περισσότερο για να ολοκληρωθεί το πλύσιμο σε σύγκριση με τον κύριο κύκλο.

Τα γρήγορα πλυσίματα διαφέρουν σε διάρκεια ανά κατασκευαστή (ορισμένοι προσφέρουν πολλαπλές επιλογές γρήγορου πλυσίματος, συμπεριλαμβανομένων κύκλων που ολοκληρώνονται σε μόλις 15 λεπτά), αλλά συνήθως διαρκούν περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Which, το μικρότερο χρονικό διάστημα σημαίνει ότι το μηχάνημα πρέπει να αλλάζει πιο γρήγορα μεταξύ θερμοκρασιών και χρήσης νερού.

Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί το γρήγορο πλύσιμο χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο περισσότερη ενέργεια και νερό, παρά το γεγονός ότι είναι σύντομος κύκλος.

Σκεφτείτε το λίγο σαν να συγκρίνετε ένα σπορ αυτοκίνητο με ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με βάση την κατανάλωση καυσίμου.