Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα

Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
Mohammad Esmaili on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 07:17

Ποιο πρόγραμμα πλυντηρίου πιάτων είναι καλύτερο και πιο οικονομικό;

Οι ειδικοί του βρετανικού Which δοκίμασαν την eco και τη γρήγορη πλύση έναντι του βασικού προγράμματος σε ενα πλυντήριο πιάτων για να δουν πόσο αποτελεσματικά καθαρίζουν και στεγνώνουν, και πόσο κοστίζει η λειτουργία τους.

Τα περισσότερα πλυντήρια πιάτων διαθέτουν τρεις βασικούς κύκλους – κύριο/αυτόματο, eco και γρήγορο πλύσιμο.

Ένας μύθος σχετικά με το πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος είναι ότι, επειδή είναι πιο γρήγορο, κοστίζει και λιγότερο.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν καθαρίζει και δεν στεγνώνει τόσο καλά όσο το κύριο πρόγραμμα, χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια και νερό και... κοστίζει και περισσότερο.

Πού ωφελεί; Ρεαλιστικά, απλά σας εξοικονομεί χρόνο.

Eco VS γρήγορο πλύσιμο

Στη δοκιμή μεταξύ eco και γρήγορης πλύσης αποκαλύφθηκε ότι το γρήγορο πλύσιμο καθάρισε λιγότερο αποτελεσματικά σε σχέση με το κύριο πρόγραμμα (απόδοση 74% έναντι 83%). Επίσης, έκανε ελαφρώς χειρότερη δουλειά στο στέγνωμα των πιάτων, με απόδοση 76% έναντι 82%, και άφησε περισσότερα σημάδια νερού στα αντικείμενα μετά από έναν κύκλο.

Το πρόγραμμα eco επίσης δεν καθάρισε τόσο καλά όσο το κύριο πρόγραμμα (79% σε σύγκριση με 83%) και δεν στέγνωσε τα πιάτα το ίδιο αποτελεσματικά (76% έναντι 82%).

Ωστόσο, τα προγράμματα eco συνήθως χρησιμοποιούν σημαντικά λιγότερη ενέργεια και νερό: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα εξοικονομούσατε περίπου 30% στα λειτουργικά κόστη ετησίως αν χρησιμοποιούσατε το eco στο μηχάνημά σας.

Η διάρκεια παίζει ρόλο

Σημειώνεται πως συνήθωςτο κύριο πρόγραμμα διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Το πρόγραμμα eco διαρκεί περισσότερο, κατά μέσο όρο 3 ώρες και 55 λεπτά, οπότε θα περιμένετε περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά περισσότερο για να ολοκληρωθεί το πλύσιμο σε σύγκριση με τον κύριο κύκλο.

Τα γρήγορα πλυσίματα διαφέρουν σε διάρκεια ανά κατασκευαστή (ορισμένοι προσφέρουν πολλαπλές επιλογές γρήγορου πλυσίματος, συμπεριλαμβανομένων κύκλων που ολοκληρώνονται σε μόλις 15 λεπτά), αλλά συνήθως διαρκούν περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Which, το μικρότερο χρονικό διάστημα σημαίνει ότι το μηχάνημα πρέπει να αλλάζει πιο γρήγορα μεταξύ θερμοκρασιών και χρήσης νερού.

Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί το γρήγορο πλύσιμο χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο περισσότερη ενέργεια και νερό, παρά το γεγονός ότι είναι σύντομος κύκλος.

Σκεφτείτε το λίγο σαν να συγκρίνετε ένα σπορ αυτοκίνητο με ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με βάση την κατανάλωση καυσίμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 07:17

Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε 21 Ιανουαρίου 2026
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε

Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε

Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;

Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα