Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ

Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 04/03/2026 - 08:12

Η πρόσφατη, ωμή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο παρορμητικής διπλωματίας, αλλά το ηχηρό σήμα μιας νέας, σκοτεινής εποχής.

Η άρνηση των δύο ηγετών να επιτρέψουν τη χρήση των εθνικών τους βάσεων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αντιμετωπίστηκε από τον Λευκό Οίκο όχι ως κυρίαρχη επιλογή ισότιμων συμμάχων, αλλά ως ανεπίτρεπτη «ανταρσία» υποτελών.

Σε αυτό το σκηνικό γεωπολιτικής πίεσης, ο Πέδρο Σάντσεθ αναδεικνύεται σε μια σπάνια φωνή εθνικής αξιοπρέπειας στην Ευρώπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ισπανός ηγέτης υψώνει ανάστημα. Πριν από λίγους μήνες είχε ήδη δώσει το στίγμα του, αρνούμενος να υποκύψει στις απαιτήσεις του Τραμπ για υπέρογκη αύξηση των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αντιλαμβανόμενος ορθά ότι η θυσία του κοινωνικού κράτους στον βωμό των εξοπλισμών δεν προστατεύει τους πολίτες, αλλά τους εξαθλιώνει.

Η τωρινή του άρνηση να μετατρέψει την Ισπανία σε ορμητήριο ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια πράξη ειρήνης που εκθέτει την πολεμική μηχανή των ΗΠΑ, προκαλώντας την οργή ενός Προέδρου που δεν ανέχεται αποκλίσεις.

Ενός πρόεδρου που δεν δίστασε εκτός από την Ισπανία να επιτεθεί και στην «αδελφή» Βρετανία, επιχειρώντας να ταπεινώσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να καταφύγει στη χλεύη, δηλώνοντας αλαζονικά ότι ο Κιρ Στάρμερ «δεν είναι δα και ο Τσώρτσιλ».

Είναι όμως τουλάχιστον οξύμωρο να επικαλείται κανείς το ανάστημα ιστορικών ηγετών, όταν ο ίδιος πολιτεύεται με όρους εκβιασμού. Αν ο Στάρμερ δεν είναι ο Τσώρτσιλ της εποχής μας, τότε σίγουρα και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι δα και ο Φρανκλίνος Ρούσβελτ.

Εκεί που ο Ρούσβελτ έχτιζε συμμαχίες βασισμένες σε κοινές αξίες, ο Τραμπ επιλέγει να τις κατεδαφίζει, μετατρέποντας τη διεθνή διπλωματία σε μια προσωπική αρένα επιβολής ισχύος, όπου ο «σύμμαχος» λογίζεται ως τέτοιος μόνο αν υπακούει τυφλά.

Αυτή η επιθετικότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πλανήτης βιώνει τον ενταφιασμό της ιστορικής ουδετερότητας, με την πρόσφατη ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Η απώλεια αυτών των «ενδιάμεσων χώρων» αφήνει τον πλανήτη χωρίς διπλωματικούς αερόσακους. Όταν ακόμη και παραδοσιακά ουδέτερα κράτη αναγκάζονται να επιλέξουν στρατόπεδο, ο δρόμος προς την κλιμάκωση γίνεται μονόδρομος.

Το νέο δόγμα Τραμπ επιδιώκει να καταστήσει την εθνική κυριαρχία μια κενή περιεχομένου έννοια, όπου η ειρήνη διώκεται και οποιοδήποτε κράτος επιθυμεί να ασκήσει ανεξάρτητη πολιτική στοχοποιείται άμεσα. Οι πόροι που θα έπρεπε να κατευθύνονται στην υγεία και την παιδεία, εκβιάζονται προς την πολεμική βιομηχανία.

Ο πλανήτης πολώνεται και πλέον δεν υπάρχει χώρος για μετριοπάθεια, ή είσαι «μαζί μας» ή «εχθρός μας».

Πλέουμε πλέον σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά, όπου κανένα κράτος δεν φαίνεται ικανό να προασπίσει τα εθνικά του συμφέροντα ή να εργαστεί υπέρ της ειρήνης χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπο με την απειλή του αμερικανικού ηγεμονισμού.

Η στάση του Σάντσεθ αποτελεί μια χαραμάδα ελπίδας, μια υπενθύμιση ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει δική της φωνή πριν το «τέλος της ουδετερότητας» γίνει ο προάγγελος μιας γενικευμένης και ανεξέλεγκτης σύγκρουσης.

Αναζητούνται επειγόντως πολιτικοί του ιδίου αναστήματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 09:23

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός»
Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός» 03 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός»

Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε &quot;ασφαλή ύδατα&quot;
ΚΟΣΜΟΣ

Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"

Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας

Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε &quot;υπερβολική απαίτηση&quot; προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ

Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής