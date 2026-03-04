Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα

Στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και στην επιβολή ΦΠΑ πάνω σε αυτόν, κάνοντας λόγο για «φόρο πάνω στον φόρο», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, από την πρωινή εκπομπή του Open.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υποστήριξε ότι τα επιδόματα τύπου fuel pass δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας, καθώς - όπως ανέφερε - δεν συγκρατούν τον πληθωρισμό, ούτε ενισχύουν πραγματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. «Η λογική "ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δίνουμε ένα επίδομα" δεν λύνει το πρόβλημα, όταν οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τις τιμές να αυξάνονται», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι, πέραν του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επιβάλλεται και ΦΠΑ επί του φόρου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την τελική τιμή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι χώρες όπως η Κύπρος προμηθεύονται καύσιμα από την Ελλάδα, αλλά τα διαθέτουν φθηνότερα στους καταναλωτές, κάτι που - όπως είπε - «οφείλει να μας προβληματίσει».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, εκτίμησε ότι σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα, οι επιπτώσεις δεν θα είναι ελεγχόμενες. Όπως εξήγησε, ενδέχεται να αυξηθούν τα μεταφορικά κόστη, τα ασφάλιστρα και οι χρόνοι παράδοσης, ιδίως εάν τα πλοία υποχρεωθούν να ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές. Προειδοποίησε δε ότι το αυξημένο κόστος μεταφοράς θα μετακυλιστεί άμεσα στις τιμές των προϊόντων.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, εκτίμησε ότι οι οικονομικές συνέπειες των συγκρούσεων πλήττουν κυρίως την Ευρώπη και την Κίνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ενεργειακής επάρκειας, δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό. «Όσο διαρκεί ένας πόλεμος, οι κοινωνίες πληρώνουν το τίμημα μέσω της ακρίβειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, τόνισε την ανάγκη διαφανούς αναγραφής των αλλαγών στην ποσότητα των προϊόντων, επισημαίνοντας παράλληλα τη μεγάλη φορολογική ανισότητα μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων αλυσίδων.

Αναφερόμενος στο σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης στην Αίγινα, ο πρόεδρος του ΕΕΑ είπε ότι το επιμελητήριο προχώρησε, σε συνεργασία με τον δήμο και επαγγελματίες της περιοχής, στη διάθεση 90 παλετών εμφιαλωμένου νερού προς τους κατοίκους. Όπως σημείωσε, οι κάτοικοι «διψούν πραγματικά», καθώς το διαθέσιμο νερό δεν είναι πόσιμο και επαρκεί μόνο για βασικές χρήσεις.

Χαρακτήρισε αδιανόητη την καθυστέρηση 3,5 μηνών για την αποκατάσταση του αγωγού και τόνισε ότι, αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί πριν από το Πάσχα, θα υπάρξει σοβαρό πλήγμα για τους επαγγελματίες και τον τουρισμό του νησιού. «Η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία οφείλουν να πορεύονται μαζί», κατέληξε.