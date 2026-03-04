ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμών υποδομών που προσφέρουν μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει ότι την 03/03/2026 η 100% θυγατρική του URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., απέκτησε μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής από ιδιώτη μέτοχο ποσοστό 9,71% στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Ticker: EYDAP) έναντι ποσού 103,4 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η Εταιρεία, μέσω ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου,εξυπηρετεί πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμών υποδομών που προσφέρουν μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Επιπλέον, ο τομέας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των σχετικών υποδομών αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τις επόμενες περιόδους, δεδομένων των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προσαρμογής σε αυτό το περιβάλλον.