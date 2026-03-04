ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση

Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 08:29

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην Καστοριά η ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), σηματοδοτώντας τον δεύτερο σταθμό των ενημερωτικών συναντήσεων στη Δυτική Μακεδονία για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021–2027.

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο Ενυδρείο Καστοριάς σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Καστοριάς, συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών, παραγωγικών φορέων και πολιτών.

Στο επίκεντρο η «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ»

Κεντρικός άξονας της συνάντησης αποτέλεσε η αναλυτική παρουσίαση της νέας επενδυτικής δράσης «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», η οποία στοχεύει στη στήριξη και αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν διεξοδικά:

  • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
  • Οι επιλέξιμες δαπάνες
  • Τα χρονοδιαγράμματα υποβολής προτάσεων
  • Οι δυνατότητες χρηματοδότησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της έγκαιρης και σωστής προετοιμασίας των υποψήφιων δικαιούχων, καθώς το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονο.

DSC00504-1024x683.jpg

Ισχυρή παρουσία της τοπικής ηγεσίας

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Βουλευτής Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου, ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, Πάνος Κεπαπτσόγλου και ο Δήμαρχος Νεστορίου, Χρήστος Γκοσλιόπουλος.

Η κ. Αντωνίου υπογράμμισε τους ταχείς ρυθμούς υλοποίησης του Προγράμματος, επισημαίνοντας ότι έργα που επί χρόνια παρέμεναν σε επίπεδο μελετών, πλέον μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Όπως ανέφερε, μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΕΠΑ: Ο Δήμος Καστοριάς προχωρά με έργα ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, ο Δήμος Άργους Ορεστικού με 3,5 εκατ. ευρώ, ο Δήμος Νεστορίου με 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη νέα εξαγγελία για την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για μία ουσιαστική παρέμβαση που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Καστοριάς, Χαράλαμπος Καραταγλίδης, εξήρε την άψογη συνεργασία με τον Διοικητή της ΕΥΔΑΜ, γεγονός που επιβεβαιώνει και η αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μαζική συμμετοχή και την ενεργή παρουσία των πολιτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις».

Έντονος διάλογος – Ουσιαστικές απαντήσεις

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε εκτενής συζήτηση, κατά την οποία επιχειρηματίες και φορείς έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Η ανταλλαγή απόψεων ανέδειξε τη βούληση της τοπικής κοινωνίας να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΑΜ, με επόμενο σταθμό τη Φλώρινα, όπου στις 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ανοιχτή εκδήλωση για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής στο Επιμελητήριο. Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δεν αποτελεί πλέον έναν θεωρητικό σχεδιασμό – γίνεται πράξη, με συγκεκριμένα έργα, χρηματοδοτήσεις και άμεσες ευκαιρίες για την τοπική επιχειρηματικότητα.

