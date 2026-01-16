ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο

Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 11:11

Η Sungrow, παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες φωτοβολταϊκών μετατροπέων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ESS), σας προσκαλεί σε ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για εμπορικές και βιομηχανικές (C&I) εγκαταστάσεις, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00.

Στόχος του webinar είναι να παρουσιαστεί με απλό, πρακτικό και ξεκάθαρο τρόπο πώς το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της Sungrow μπορεί σήμερα να καλύψει κάθε τύπο έργου, από μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα και επαγγελματικές στέγες, έως πιο σύνθετα C&I projects με αυξημένες απαιτήσεις σε ευελιξία, αποδοτικότητα και ενεργειακή αυτονομία.

Η αγορά ενέργειας μεταβαίνει πλέον από καθαρά φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε υβριδικές λύσεις με αποθήκευση, καθώς μικρά πάρκα συνδυάζονται με υβριδικούς μετατροπείς, ενώ επιχειρήσεις και επαγγελματικοί χώροι αναζητούν τρόπους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις επιδοτήσεων και να ενισχύσουν τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία τους από το δίκτυο. Στο περιβάλλον αυτό, τα ESS δεν αποτελούν πλέον τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά απαραίτητο εργαλείο του παρόντος.

Κατά τη διάρκεια του webinar, η ομάδα της Sungrow θα αναλύσει πότε και πώς αξιοποιείται η νέα DC-coupled λύση PowerKeeper σε συνδυασμό με τον υβριδικό μετατροπέα SH125CX, ιδανική για μικρά πάρκα και επαγγελματικές στέγες, καθώς και πότε η επιλογή ενός PowerStack AC-coupled cabinet αποτελεί την πιο έξυπνη λύση, ιδιαίτερα σε επεκτάσεις υφιστάμενων έργων, retrofits ή περιπτώσεις περιορισμών δικτύου. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί πώς το συνδυαστικό portfolio της Sungrow επιτρέπει την παροχή λύσεων για κάθε σενάριο, είτε πρόκειται για νέα έργα είτε για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με ή χωρίς ήδη εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πραγματικά παραδείγματα sizing και αρχιτεκτονικής C&I έργων, καλύπτοντας εφαρμογές όπως peak shaving, load shifting και backup, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε και πώς αξιοποιούνται στην πράξη οι λύσεις PowerKeeper, SH125CX και PowerStack. Η προσέγγιση του webinar θα είναι καθαρά πρακτική, με στόχο την άμεση εφαρμογή της γνώσης σε πραγματικά έργα.

Με περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στην αποθήκευση ενέργειας και με αναγνώριση ως No.1 bankable εταιρεία για ESS & PCS παγκοσμίως (BloombergNEF), η Sungrow συνεχίζει να υποστηρίζει εγκαταστάτες, EPCs και επιχειρήσεις με τεχνολογίες αιχμής, υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

Η συμμετοχή στο webinar προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία κατανόησης των σύγχρονων τάσεων της αγοράς και των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για έργα αποθήκευσης ενέργειας στον C&I τομέα.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://csee-sungrow.clickmeeting.com/ci-ess-solutions-for-every-business-scenario/register

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας 15 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Sungrow ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των ελληνικών επιχειρήσεων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Sungrow ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των ελληνικών επιχειρήσεων

Sungrow European C&amp;I ESS Summit: Η Sungrow παρουσίασε τη νέα λύση C&amp;I αποθήκευσης ενέργειας, PowerKeeper
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Sungrow European C&I ESS Summit: Η Sungrow παρουσίασε τη νέα λύση C&I αποθήκευσης ενέργειας, PowerKeeper

Η Sungrow ολοκλήρωσε επιτυχώς τις πρώτες εγκαταστάσεις PowerStack σε Ελλάδα και Βουλγαρία, έργα-ορόσημο για την ΝΑ Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Sungrow ολοκλήρωσε επιτυχώς τις πρώτες εγκαταστάσεις PowerStack σε Ελλάδα και Βουλγαρία, έργα-ορόσημο για την ΝΑ Ευρώπη

Η Sungrow, για ακόμη μία χρονιά, στο 7ο Renewable &amp; Storage Forum ως Χρυσός Χορηγός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Sungrow, για ακόμη μία χρονιά, στο 7ο Renewable & Storage Forum ως Χρυσός Χορηγός

Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&amp;I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

Η Messaritis Ανανεώσιμες Service Partner για την SUNGROW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Messaritis Ανανεώσιμες Service Partner για την SUNGROW