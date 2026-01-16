Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο

Η Sungrow , παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες φωτοβολταϊκών μετατροπέων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ESS), σας προσκαλεί σε ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για εμπορικές και βιομηχανικές ( C &I ) εγκαταστάσεις , την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 , στις 12:00 .

Στόχος του webinar είναι να παρουσιαστεί με απλό, πρακτικό και ξεκάθαρο τρόπο πώς το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της Sungrow μπορεί σήμερα να καλύψει κάθε τύπο έργου, από μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα και επαγγελματικές στέγες, έως πιο σύνθετα C&I projects με αυξημένες απαιτήσεις σε ευελιξία, αποδοτικότητα και ενεργειακή αυτονομία.

Η αγορά ενέργειας μεταβαίνει πλέον από καθαρά φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε υβριδικές λύσεις με αποθήκευση, καθώς μικρά πάρκα συνδυάζονται με υβριδικούς μετατροπείς, ενώ επιχειρήσεις και επαγγελματικοί χώροι αναζητούν τρόπους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις επιδοτήσεων και να ενισχύσουν τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία τους από το δίκτυο. Στο περιβάλλον αυτό, τα ESS δεν αποτελούν πλέον τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά απαραίτητο εργαλείο του παρόντος.

Κατά τη διάρκεια του webinar, η ομάδα της Sungrow θα αναλύσει πότε και πώς αξιοποιείται η νέα DC-coupled λύση PowerKeeper σε συνδυασμό με τον υβριδικό μετατροπέα SH125CX, ιδανική για μικρά πάρκα και επαγγελματικές στέγες, καθώς και πότε η επιλογή ενός PowerStack AC-coupled cabinet αποτελεί την πιο έξυπνη λύση, ιδιαίτερα σε επεκτάσεις υφιστάμενων έργων, retrofits ή περιπτώσεις περιορισμών δικτύου. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί πώς το συνδυαστικό portfolio της Sungrow επιτρέπει την παροχή λύσεων για κάθε σενάριο, είτε πρόκειται για νέα έργα είτε για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με ή χωρίς ήδη εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πραγματικά παραδείγματα sizing και αρχιτεκτονικής C&I έργων, καλύπτοντας εφαρμογές όπως peak shaving, load shifting και backup, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε και πώς αξιοποιούνται στην πράξη οι λύσεις PowerKeeper, SH125CX και PowerStack. Η προσέγγιση του webinar θα είναι καθαρά πρακτική, με στόχο την άμεση εφαρμογή της γνώσης σε πραγματικά έργα.

Με περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στην αποθήκευση ενέργειας και με αναγνώριση ως No.1 bankable εταιρεία για ESS & PCS παγκοσμίως (BloombergNEF), η Sungrow συνεχίζει να υποστηρίζει εγκαταστάτες, EPCs και επιχειρήσεις με τεχνολογίες αιχμής, υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

Η συμμετοχή στο webinar προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία κατανόησης των σύγχρονων τάσεων της αγοράς και των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για έργα αποθήκευσης ενέργειας στον C&I τομέα.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://csee-sungrow.clickmeeting.com/ci-ess-solutions-for-every-business-scenario/register