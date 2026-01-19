ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;

Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;
Esteban Carriazo από Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 06:45

Η θέρμανση δουλεύει και παρ’ όλα αυτά κρυώνετε; Εύκολες λύσεις για να μείνετε ζεστοί χωρίς περιττές σπατάλες.

Κάθε χειμώνα, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται σε χιλιάδες ελληνικά - και όχι μόνο - νοικοκυριά: φοράμε όλο και πιο βαριά ρούχα, η θέρμανση δουλεύει ασταμάτητα, κι όμως το κρύο επιμένει.

Ο λόγος δεν είναι πάντα η ανεπαρκής θέρμανση, αλλά οι απώλειες θερμότητας.

Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία έξω, τόσο πιο γρήγορα διαφεύγει ο ζεστός αέρας από το εσωτερικό του σπιτιού - και μαζί του, ενέργεια και χρήματα.

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), οι διαρροές ευθύνονται για περισσότερο από το ένα τέταρτο της ενέργειας που καταναλώνεται για τη θέρμανση ή την ψύξη ενός μέσου σπιτιού. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορεί κανείς να περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα χωρίς ακριβές παρεμβάσεις.

«Οι παρεμβάσεις αυτές μειώνουν τους λογαριασμούς, βελτιώνουν την άνεση στο σπίτι και περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας», εξηγεί η Τζοάνα Νόιμαν, στέλεχος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Environment America.

Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα είναι ο εντοπισμός των σημείων απ’ όπου διαφεύγει ο αέρας. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται εύκολα, απλώς ακουμπώντας το χέρι γύρω από πόρτες και παράθυρα.

Για πιο ακριβή έλεγχο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεριά ή στικ: αν η φλόγα τρεμοπαίζει ή ο καπνός κατευθύνεται προς συγκεκριμένο σημείο, εκεί υπάρχει και διαρροή. Όσοι διαθέτουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν θερμικές κάμερες, οι οποίες αποτυπώνουν τις διαφορές θερμοκρασίας.

Τα παράθυρα αποτελούν συνήθως το πιο «εύκολο» σημείο παρέμβασης. Στόκος, στεγανωτικά και DIY κιτ μόνωσης παραθύρων, με κόστος συνήθως κάτω από 20 ευρώ, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις απώλειες.

Τα κιτ περιλαμβάνουν ένα πλαστικό φιλμ που απλώνεται πάνω στο παράθυρο και στερεώνεται στις άκρες με ταινία διπλής όψης. Ένα πιστολάκι μαλλιών «κλειδώνει» τη μόνωση. Δεν είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο, αλλά είναι αποτελεσματικό.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι εξωτερικές πόρτες. Τα κενά στο κάτω μέρος μπορούν να καλυφθούν με λάστιχα, ενώ για τα πλαϊνά και το πάνω μέρος της κάσας ενδείκνυται η χρήση μονωτικών ταινιών.

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζουν και οι εσωτερικές πρίζες, καθώς συχνά δεν σφραγίζονται σωστά κατά την εγκατάσταση. Αφρώδη μονωτικά φύλλα, που τοποθετούνται πίσω από το καπάκι της πρίζας, μπορούν να αποτρέψουν τη διείσδυση ψυχρού αέρα από το εσωτερικό των τοίχων.

Σοβαρές απώλειες θερμότητας εντοπίζονται όμως και στην οροφή. Τα χωνευτά φωτιστικά οροφής, ιδίως παλαιότερου τύπου, διαθέτουν ανοίγματα που επιτρέπουν στον ζεστό αέρα να διαφεύγει. Σε σπίτια με δεκάδες τέτοια φωτιστικά, το φαινόμενο μπορεί να είναι έντονο. Η αντικατάσταση με ενεργειακά αποδοτικά LED και η στεγανοποίηση με ειδική ταινία και στόκο, μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρολόγου.

Τέλος, εξαερισμοί στεγνωτηρίων, απορροφητήρες κουζίνας και μπάνιου, καθώς και τα ανοίγματα προς σοφίτες ή υπόγεια, αποτελούν συχνά «αδύναμα σημεία».

Βαλβίδες αντεπιστροφής, αφρώδεις πλάκες για την κάλυψη των ανοιγμάτων και ταινίες στεγανοποίησης μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο ψυχρού αέρα, διατηρώντας τη θερμότητα εκεί που πραγματικά χρειάζεται: μέσα στο σπίτι.

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 06:45

