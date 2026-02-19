PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία

Το PAREMVASI Think Tank , σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) , διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Το πλαίσιο της συζήτησης

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, έχουν μεταβάλει ριζικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι οικονομικές πολιτικές και οι στρατηγικές επιλογές κρατών και επιχειρήσεων. Η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Η Ελλάδα, ως χώρα-κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση του γεωστρατηγικού της ρόλου και η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών συνεργασιών συνιστούν στρατηγικές προτεραιότητες με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία.

Οι ομιλητές

Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος της Helleniq Energy, πρ. Υπουργός.

Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός.

Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο Μάνος Καραγιάννης, Καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ και Διεθνολόγος, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και πολίτες που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος τις εξελίξεις και τις στρατηγικές επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον.

Αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία KLEEMANN, η οποία στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο και την ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων γύρω από ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη και την κοινωνία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.