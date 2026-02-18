Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ

Ομιλητές της εκδήλωσης :
- κ. Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος της Helleniq Energy, πρ. Υπουργός
- κ. Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαίων, Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός
- κ. Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων
Συντονιστής της εκδήλωσης:
- κ. Μάνος Καραγιάννης, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ - Διεθνολόγος, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ (2ος όροφος, Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη).
Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ