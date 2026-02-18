Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ

Εκδήλωση με θέμα: « Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία » διοργανώνει το Think Tank PAREMVASI σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονικης την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 18.30-21.00.

Ομιλητές της εκδήλωσης :

κ. Σπήλιος Λιβανός , Π ρόεδρος της Helleniq Energy, πρ. Υπουργός

ρόεδρος της Helleniq Energy, πρ. Υπουργός κ. Γιάννης Μανιάτης , Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαίων, Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός

κ. Κωνσταντίνος Φίλης , Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων

Συντονιστής της εκδήλωσης:

κ. Μάνος Καραγιάννης , Καθηγητής ΠΑΜΑΚ - Διεθνολόγος, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ (2ος όροφος, Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη).

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ