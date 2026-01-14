ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 13:15
9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 12:59
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/01/2026 - 12:38
Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ
14/01/2026 - 12:00
TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/01/2026 - 11:16
Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 10:53
Greenvolt Next: Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 2,5 MW στο Κέντρο Διανομής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/01/2026 - 10:21
Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 09:46
Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 09:26
Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
14/01/2026 - 09:21
Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 08:47
Γιάννης Τριήρης: Οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/01/2026 - 08:15
Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/01/2026 - 08:11
Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/01/2026 - 08:09
Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
14/01/2026 - 08:03
Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 06:42
Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 06:42
Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 06:42
ΡΑΑΕΥ: Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την αυτοδίκαιη παράταση κατά επτά έτη της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/01/2026 - 15:51
Στ. Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 15:47
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 15:28
Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/01/2026 - 15:24
ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 14% η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 15:10
Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/01/2026 - 15:07
ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/01/2026 - 15:01
EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/01/2026 - 14:36
Νέα Αριστερά: Εκδικητική και αναιτιολόγητη απόλυση εργαζόμενου στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 13:50
Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 12:53
Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 12:11
Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 10:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο

Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο
Sinitta Leunen on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 06:42

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, ακόμα και τα πιο «σκληροτράχηλα» αυτοκίνητα μπορεί να δυσκολευτούν να πάρουν μπρος.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο αυτοκινητά - ειδικά στα ορεινά ή στα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου ο χειμώνας είναι πιο ψυχρός.

Σε συνθήκες έντονου ψύχους, πολλοί οδηγοί παρατηρούν ότι το όχημά τους δυσκολεύεται να πάρει μπροστά ή δεν εκκινεί καθόλου.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η συμπύκνωση υγρασίας στο σύστημα καυσίμου, η μειωμένη εξατμισιμότητα της βενζίνης, η αυξημένη ιξώδης αντίσταση του λαδιού κινητήρα και η περιορισμένη απόδοση της μπαταρίας.

Το να κατανοήσετε τους παραπάνω παράγοντες και να προετοιμάσετε το όχημά σας, μειώνει τις πιθανότητες να ακινητοποιηθείτε στο κρύο, ενώ απλές πρακτικές όπως η χρήση χειμερινού καυσίμου, η διατήρηση πλήρους ρεζερβουάρ και η θέρμανση του κινητήρα πριν την εκκίνηση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Συσσώρευση συμπύκνωσης στο σύστημα καυσίμου

Η υγρασία μπορεί να συσσωρεύεται στο σύστημα καυσίμου με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να το αντιληφθείτε μέχρι να έρθει το κρύο - οπότε το νερό που έχει παγιδευτεί στις σωληνώσεις ή στην αντλία καυσίμου παγώσει.

Ωστόσο αν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να διαθέτετε θερμαινόμενο γκαράζ, ενδέχεται να μην αντιμετωπίσετε καθόλου αυτή τη συσσώρευση.

Για να αποτρέψετε το πάγωμα σταγονιδίων νερού στις γραμμές καυσίμου, χρησιμοποιήστε χειμερινό καύσιμο και διατηρήστε το ρεζερβουάρ όσο το δυνατόν πιο γεμάτο, ώστε να υπάρχει λιγότερος χώρος στο ντεπόζιτο για τη δημιουργία συμπύκνωσης.

Η βενζίνη εξατμίζεται λιγότερο

Η βενζίνη, όπως κάθε άλλο υγρό, εξατμίζεται λιγότερο όταν κάνει κρύο. Θα το έχετε παρατηρήσει: αν ρίξετε νερό σε ένα ζεστό πεζοδρόμιο, θα εξατμιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι σε ένα πιο δροσερό σημείο, όπως ένα σκιερό πεζοδρόμιο.

Όταν κάνει πολύ κρύο, η βενζίνη εξατμίζεται αργά, με αποτέλεσμα να καίγεται δυσκολότερα (η βενζίνη πρέπει να εξατμιστεί για να καεί).

Μερικές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους να ψεκάζουν αιθέρα στον κινητήρα τους σε συνθήκες ψύχους για να τον βοηθήσουν να πάρει μπροστά (μιας κι ο αιθέρας εξατμίζεται καλύτερα από τη βενζίνη στο κρύο).

Το λάδι γίνεται πολύ παχύρευστο

Το λάδι γίνεται πολύ πιο παχύρρευστο σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν λοιπόν προσπαθείτε να εκκινήσετε έναν κρύο κινητήρα, αυτός πρέπει να μετακινήσει το κρύο, παχύρρευστο λάδι, γεγονός που δυσκολεύει την περιστροφή του.

Σε πολύ ψυχρές περιοχές, καλό είναι να χρησιμοποιούνται συνθετικά λιπαντικά κινητήρα, επειδή αυτά παραμένουν ρευστά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι μπαταρίες δυσκολεύονται

Και οι μπαταρίες των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν προβλήματα στο κρύο: Μια μπαταρία είναι ουσιαστικά ένα δοχείο γεμάτο χημικές ουσίες που παράγουν ηλεκτρόνια.

Οι χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των μπαταριών πραγματοποιούνται πιο αργά όταν η μπαταρία είναι κρύα, με αποτέλεσμα να παράγονται λιγότερα ηλεκτρόνια. Έτσι, η μίζα του αυτοκινήτου έχει λιγότερη ενέργεια στη διάθεσή της όταν προσπαθεί να εκκινήσει τον κινητήρα, και αυτό προκαλεί αργή περιστροφή του κινητήρα.

Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να σας κάνουν να νομίζετε ότι έχετε άδεια μπαταρία ή/και να καταστήσουν αδύνατη την εκκίνηση του κινητήρα.

Για να γλυτώσετε από τέτοια μπερδέματα, καλό είναι να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας σε θερμαινόμενα γκαράζ ή να χρησιμοποιείτε κάτι όπως μια «κουβέρτα μπαταρίας» ή έναν «θερμαντήρα μπλοκ». Ο θερμαντήρας μπλοκ είναι ένας μικρός ηλεκτρικός θερμαντήρας που συνδέεται στην πρίζα και διατηρεί τον κινητήρα ζεστό.

Πηγή: howstuffworks.com

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 06:42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας 14 Ιανουαρίου 2026
Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ 14 Ιανουαρίου 2026
Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

«ΑΘΗΝΑς Χωρίς Αυτοκίνητο»: 24ώρες γιορτής στο κέντρο της πόλης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«ΑΘΗΝΑς Χωρίς Αυτοκίνητο»: 24ώρες γιορτής στο κέντρο της πόλης

Το Euro 6 και η Hλεκτροκίνηση θα Mειώσουν κατά 80% τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου έως το 2035
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Το Euro 6 και η Hλεκτροκίνηση θα Mειώσουν κατά 80% τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου έως το 2035

LeasePlan: Η Ελλάδα η πιο οικονομική χώρα για οδήγηση αυτοκινήτου το 2022
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

LeasePlan: Η Ελλάδα η πιο οικονομική χώρα για οδήγηση αυτοκινήτου το 2022