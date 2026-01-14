Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, ακόμα και τα πιο «σκληροτράχηλα» αυτοκίνητα μπορεί να δυσκολευτούν να πάρουν μπρος.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο αυτοκινητά - ειδικά στα ορεινά ή στα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου ο χειμώνας είναι πιο ψυχρός.

Σε συνθήκες έντονου ψύχους, πολλοί οδηγοί παρατηρούν ότι το όχημά τους δυσκολεύεται να πάρει μπροστά ή δεν εκκινεί καθόλου.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η συμπύκνωση υγρασίας στο σύστημα καυσίμου, η μειωμένη εξατμισιμότητα της βενζίνης, η αυξημένη ιξώδης αντίσταση του λαδιού κινητήρα και η περιορισμένη απόδοση της μπαταρίας.

Το να κατανοήσετε τους παραπάνω παράγοντες και να προετοιμάσετε το όχημά σας, μειώνει τις πιθανότητες να ακινητοποιηθείτε στο κρύο, ενώ απλές πρακτικές όπως η χρήση χειμερινού καυσίμου, η διατήρηση πλήρους ρεζερβουάρ και η θέρμανση του κινητήρα πριν την εκκίνηση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Συσσώρευση συμπύκνωσης στο σύστημα καυσίμου

Η υγρασία μπορεί να συσσωρεύεται στο σύστημα καυσίμου με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να το αντιληφθείτε μέχρι να έρθει το κρύο - οπότε το νερό που έχει παγιδευτεί στις σωληνώσεις ή στην αντλία καυσίμου παγώσει.

Ωστόσο αν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να διαθέτετε θερμαινόμενο γκαράζ, ενδέχεται να μην αντιμετωπίσετε καθόλου αυτή τη συσσώρευση.

Για να αποτρέψετε το πάγωμα σταγονιδίων νερού στις γραμμές καυσίμου, χρησιμοποιήστε χειμερινό καύσιμο και διατηρήστε το ρεζερβουάρ όσο το δυνατόν πιο γεμάτο, ώστε να υπάρχει λιγότερος χώρος στο ντεπόζιτο για τη δημιουργία συμπύκνωσης.

Η βενζίνη εξατμίζεται λιγότερο

Η βενζίνη, όπως κάθε άλλο υγρό, εξατμίζεται λιγότερο όταν κάνει κρύο. Θα το έχετε παρατηρήσει: αν ρίξετε νερό σε ένα ζεστό πεζοδρόμιο, θα εξατμιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι σε ένα πιο δροσερό σημείο, όπως ένα σκιερό πεζοδρόμιο.

Όταν κάνει πολύ κρύο, η βενζίνη εξατμίζεται αργά, με αποτέλεσμα να καίγεται δυσκολότερα (η βενζίνη πρέπει να εξατμιστεί για να καεί).

Μερικές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους να ψεκάζουν αιθέρα στον κινητήρα τους σε συνθήκες ψύχους για να τον βοηθήσουν να πάρει μπροστά (μιας κι ο αιθέρας εξατμίζεται καλύτερα από τη βενζίνη στο κρύο).

Το λάδι γίνεται πολύ παχύρευστο

Το λάδι γίνεται πολύ πιο παχύρρευστο σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν λοιπόν προσπαθείτε να εκκινήσετε έναν κρύο κινητήρα, αυτός πρέπει να μετακινήσει το κρύο, παχύρρευστο λάδι, γεγονός που δυσκολεύει την περιστροφή του.

Σε πολύ ψυχρές περιοχές, καλό είναι να χρησιμοποιούνται συνθετικά λιπαντικά κινητήρα, επειδή αυτά παραμένουν ρευστά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι μπαταρίες δυσκολεύονται

Και οι μπαταρίες των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν προβλήματα στο κρύο: Μια μπαταρία είναι ουσιαστικά ένα δοχείο γεμάτο χημικές ουσίες που παράγουν ηλεκτρόνια.

Οι χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των μπαταριών πραγματοποιούνται πιο αργά όταν η μπαταρία είναι κρύα, με αποτέλεσμα να παράγονται λιγότερα ηλεκτρόνια. Έτσι, η μίζα του αυτοκινήτου έχει λιγότερη ενέργεια στη διάθεσή της όταν προσπαθεί να εκκινήσει τον κινητήρα, και αυτό προκαλεί αργή περιστροφή του κινητήρα.

Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να σας κάνουν να νομίζετε ότι έχετε άδεια μπαταρία ή/και να καταστήσουν αδύνατη την εκκίνηση του κινητήρα.

Για να γλυτώσετε από τέτοια μπερδέματα, καλό είναι να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας σε θερμαινόμενα γκαράζ ή να χρησιμοποιείτε κάτι όπως μια «κουβέρτα μπαταρίας» ή έναν «θερμαντήρα μπλοκ». Ο θερμαντήρας μπλοκ είναι ένας μικρός ηλεκτρικός θερμαντήρας που συνδέεται στην πρίζα και διατηρεί τον κινητήρα ζεστό.

