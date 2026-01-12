Δέκα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με ένα θερμαντικό σώμα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Revoil: Υλοποίηση απόφασης για την αγορά 2.191.260 ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:36
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:25
Στ. Καλαφάτης: Χρηματοδοτήσεις 370 εκατ. ευρώ μέσω ΤΑΑ στα ερευνητικά κέντρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:17
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:03
Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/01/2026 - 12:34
Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:08
Παράταση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ζητούν ΠΟΜΙΔΑ και ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:04
Ποια νοικοκυριά θα χαρακτηρίζονται πλέον ενεργειακά φτωχά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 12:00
Ο Νίκος Δένδιας θέτει θέμα επιτελικού κράτους!
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:54
Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 11:11
Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/01/2026 - 10:26
Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/01/2026 - 09:46
Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την ΝΑ Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 09:20
Τιμολόγιο Αναφοράς Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Ιανουάριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 08:51
Ηλεκτρική ενέργεια: Εντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 08:39
Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/01/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/01/2026 - 08:11
Ηλεκτροπαραγωγή: Ιστορικό υψηλό δεκαετίας για τις ΑΠΕ αλλά και εκτόξευση των περικοπών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/01/2026 - 08:07
Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/01/2026 - 08:01
Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας για να ξυπνάτε ξεκούραστοι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 06:55
Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;
ΚΟΣΜΟΣ
12/01/2026 - 06:56
Δέκα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με ένα θερμαντικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 06:55
Έρχονται «μαζικά» τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι συμβαίνει με τους «έξυπνους» μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/01/2026 - 08:20
Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/01/2026 - 08:14
Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/01/2026 - 08:03
Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/01/2026 - 08:02
ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 15:37
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 15:34
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 15:29

Η σωστή χρήση των θερμαντικών σωμάτων μπορεί να προσφέρει άνεση χωρίς κινδύνους - αρκεί να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφάλειας.

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα φορητά θερμαντικά σώματα αποτελούν για πολλά νοικοκυριά μια γρήγορη και οικονομική λύση για το κρύο, ειδικά σε σπίτια με ελλιπή μόνωση, παλιά κουφώματα ή δωμάτια που δεν θερμαίνονται επαρκώς.

Ωστόσο, παρά τη χρησιμότητά τους, πρόκειται για ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ισχύος που μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες αν δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Εγκαύματα, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιές είναι μερικοί από τους κινδύνους που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση τους.

Ακολουθούν δέκα βασικά λάθη που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε.

1. Μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα πάνω σε έπιπλα.

Τα έπιπλα είναι εύφλεκτα και υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της συσκευής. Τοποθετήστε τη μόνο στο πάτωμα, σε σταθερή, μη εύφλεκτη επιφάνεια και σε απόσταση τουλάχιστον 90 εκατοστών από αντικείμενα.

2. Μην το χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.

Το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό. Οι υγροί και στενοί χώροι αυξάνουν δραστικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

3. Μην το χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε σωλήνες.

Αν υπάρχει κίνδυνος παγώματος, προτιμήστε μόνωση σωλήνων ή αφήστε τις βρύσες να στάζουν. Η θερμάστρα κοντά σε νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα.

4. Μην το αφήνετε χωρίς επίβλεψη.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη όταν φεύγετε από το σπίτι ή όταν κοιμάστε. Απενεργοποιήστε την πάντα βγάζοντας το φις από την πρίζα.

5. Μην το χρησιμοποιείτε για να στεγνώσετε ή να ζεστάνετε ρούχα και κλινοσκεπάσματα.

Τα υφάσματα μπορούν εύκολα να αναφλεγούν, προκαλώντας πυρκαγιά.

6. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.

Οι θερμάστρες απαιτούν απευθείας σύνδεση σε πρίζα τοίχου. Οι προεκτάσεις μπορεί να υπερθερμανθούν.

7. Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Μην συνδέετε περισσότερες από μία θερμάστρες στο ίδιο κύκλωμα. Σε σπίτια με παλιές εγκαταστάσεις, η χρήση τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

8. Μην τοποθετείτε το σώμα σε χώρους με συχνή διέλευση.

Καλώδια σε διαδρόμους ή κοντά σε παιδιά αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης και ατυχήματος.

9. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό πλέγμα.

Το πλέγμα προστατεύει από άμεση επαφή με το θερμαντικό στοιχείο, ειδικά σε σπίτια με παιδιά ή κατοικίδια.

10. Μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά σώματα κοντά σε εύφλεκτα υγρά.

Σε γκαράζ ή αποθήκες, κρατήστε τα μακριά από βενζίνη, λάδια ή μπογιές.

Πηγή: Southern Living

