Δέκα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με ένα θερμαντικό σώμα

Η σωστή χρήση των θερμαντικών σωμάτων μπορεί να προσφέρει άνεση χωρίς κινδύνους - αρκεί να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφάλειας.

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα φορητά θερμαντικά σώματα αποτελούν για πολλά νοικοκυριά μια γρήγορη και οικονομική λύση για το κρύο, ειδικά σε σπίτια με ελλιπή μόνωση, παλιά κουφώματα ή δωμάτια που δεν θερμαίνονται επαρκώς.

Ωστόσο, παρά τη χρησιμότητά τους, πρόκειται για ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ισχύος που μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες αν δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Εγκαύματα, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιές είναι μερικοί από τους κινδύνους που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση τους.

Ακολουθούν δέκα βασικά λάθη που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε.

1. Μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα πάνω σε έπιπλα.

Τα έπιπλα είναι εύφλεκτα και υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της συσκευής. Τοποθετήστε τη μόνο στο πάτωμα, σε σταθερή, μη εύφλεκτη επιφάνεια και σε απόσταση τουλάχιστον 90 εκατοστών από αντικείμενα.

2. Μην το χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.

Το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό. Οι υγροί και στενοί χώροι αυξάνουν δραστικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

3. Μην το χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε σωλήνες.

Αν υπάρχει κίνδυνος παγώματος, προτιμήστε μόνωση σωλήνων ή αφήστε τις βρύσες να στάζουν. Η θερμάστρα κοντά σε νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα.

4. Μην το αφήνετε χωρίς επίβλεψη.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη όταν φεύγετε από το σπίτι ή όταν κοιμάστε. Απενεργοποιήστε την πάντα βγάζοντας το φις από την πρίζα.

5. Μην το χρησιμοποιείτε για να στεγνώσετε ή να ζεστάνετε ρούχα και κλινοσκεπάσματα.

Τα υφάσματα μπορούν εύκολα να αναφλεγούν, προκαλώντας πυρκαγιά.

6. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.

Οι θερμάστρες απαιτούν απευθείας σύνδεση σε πρίζα τοίχου. Οι προεκτάσεις μπορεί να υπερθερμανθούν.

7. Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Μην συνδέετε περισσότερες από μία θερμάστρες στο ίδιο κύκλωμα. Σε σπίτια με παλιές εγκαταστάσεις, η χρήση τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

8. Μην τοποθετείτε το σώμα σε χώρους με συχνή διέλευση.

Καλώδια σε διαδρόμους ή κοντά σε παιδιά αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης και ατυχήματος.

9. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό πλέγμα.

Το πλέγμα προστατεύει από άμεση επαφή με το θερμαντικό στοιχείο, ειδικά σε σπίτια με παιδιά ή κατοικίδια.

10. Μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά σώματα κοντά σε εύφλεκτα υγρά.

Σε γκαράζ ή αποθήκες, κρατήστε τα μακριά από βενζίνη, λάδια ή μπογιές.

Πηγή: Southern Living