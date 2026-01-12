Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας για να ξυπνάτε ξεκούραστοι τον χειμώνα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Revoil: Υλοποίηση απόφασης για την αγορά 2.191.260 ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:36
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:25
Στ. Καλαφάτης: Χρηματοδοτήσεις 370 εκατ. ευρώ μέσω ΤΑΑ στα ερευνητικά κέντρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:17
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:03
Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/01/2026 - 12:34
Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:08
Παράταση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ζητούν ΠΟΜΙΔΑ και ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:04
Ποια νοικοκυριά θα χαρακτηρίζονται πλέον ενεργειακά φτωχά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 12:00
Ο Νίκος Δένδιας θέτει θέμα επιτελικού κράτους!
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:54
Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 11:11
Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/01/2026 - 10:26
Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/01/2026 - 09:46
Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την ΝΑ Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 09:20
Τιμολόγιο Αναφοράς Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Ιανουάριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 08:51
Ηλεκτρική ενέργεια: Εντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 08:39
Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/01/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/01/2026 - 08:11
Ηλεκτροπαραγωγή: Ιστορικό υψηλό δεκαετίας για τις ΑΠΕ αλλά και εκτόξευση των περικοπών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/01/2026 - 08:07
Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/01/2026 - 08:01
Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας για να ξυπνάτε ξεκούραστοι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 06:55
Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;
ΚΟΣΜΟΣ
12/01/2026 - 06:56
Δέκα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με ένα θερμαντικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 06:55
Έρχονται «μαζικά» τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι συμβαίνει με τους «έξυπνους» μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/01/2026 - 08:20
Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/01/2026 - 08:14
Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/01/2026 - 08:03
Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/01/2026 - 08:02
ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 15:37
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 15:34
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 15:29

Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας για να ξυπνάτε ξεκούραστοι τον χειμώνα

Greg Pappas on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 12/01/2026 - 06:55

Δεν αρκεί να ρυθμίζετε σωστά την θερμοκρασία στον θερμοστάση. Εξίσου σημαντική για έναν ποιοτικό ύπνο είναι και η υγρασία.

Αν ξυπνάτε συχνά τον χειμώνα με βουλωμένη μύτη, πονόλαιμο και ξηροστομία, δεν είστε μόνοι.

Δεν ευθύνονται πάντα τα εποχικά μικρόβια· πολύ συχνά η αιτία είναι ο ξηρός αέρας ή αντίθετα η υγρασία στο σπίτι σας - και ιδιαίτερα στο υπνοδωμάτιο.

Αυτός ο συνδυασμός δυσάρεστων συμπτωμάτων είναι ο λόγος που ο χειμωνιάτικος αέρας μπορεί να υπονομεύει αθόρυβα τον ύπνο σας.

Η έλλειψη υγρασίας στον αέρα μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς και το δέρμα, γι’ αυτό και οι ειδικοί στον κλιματισμό λένε ότι η διατήρηση του σωστού επιπέδου υγρασίας είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη.

Από την άλλη, η υπερβολική υγρασία κάνει τον αέρα «βαρύ», γεγονός που δυσκολεύει την αναπνοή, ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανήσυχο ύπνο, συχνές αφυπνίσεις και αίσθημα κόπωσης το πρωί.

Η υγρασία άνω του 55–60% δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη μούχλας και ακάρεων σκόνης. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, ρινίτιδα, βήχα, φτέρνισμα και επιδείνωση άσθματος.

Πώς θα κοιμάστε πιο ποιοτικά τον χειμώνα

Ο κρύος αέρας συγκρατεί γενικότερα πολύ λιγότερη υγρασία από τον ζεστό, ωστόσο αρκετά συχνά σε σπίτια χωρίς μόνωση υπάρχουν προβλήματα υγρασίας.

Αν και η θέρμανση μπορεί να ανακουφίσει κάποια συμπτώματα μέσα στην ημέρα, πολλοί χαμηλώνουμε ή κλείνουμε εντελώς τη θέρμανση τη νύχτα για να μειώσουμε τους λογαριασμούς ή για να μη ξυπνάμε ιδρωμένοι.

Για έναν άνετο νυχτερινό ύπνο τον χειμώνα, θα πρέπει να στοχεύετε σε σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 50%, εξηγεί ο Josh Mitchell, τεχνικός HVAC και ιδιοκτήτης του Air Conditioner Lab, με το ιδανικό εύρος υγρασίας για ένα σπίτι γενικά να βρίσκεται μεταξύ 30% και 50%.

Οτιδήποτε χαμηλότερο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, ενώ οτιδήποτε υψηλότερο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία μούχλας.

Όπως εξηγεί ο Josh:

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα ύπνου που βλέπω είναι η ξηρότητα στη μύτη. Όταν τα ιγμόρεια στεγνώσουν, οι άνθρωποι ξυπνούν με συμφόρηση ή ήπιες ρινορραγίες. Κάποιοι μάλιστα ροχαλίζουν περισσότερο λόγω του πρηξίματος των ρινικών ιστών». Αυτό είναι πιο συχνό όταν η υγρασία πέφτει κάτω από το 30%.

«Όταν λειτουργεί air condition το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, έχω δει την υγρασία να πέφτει κατά 10 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες ενώ κοιμόμαστε», λέει. «Τα παιδιά μου ξυπνούσαν με ξηρή μύτη και ήπια συμφόρηση πριν αρχίσω να το παρακολουθώ και να το ρυθμίζω καλύτερα».

Πώς να διατηρείτε την ιδανική νυχτερινή υγρασία στο υπνοδωμάτιο

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στον άνετο ύπνο και την αποφυγή της μούχλας.

Πώς λοιπόν συνδυάζετε τη σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη για τον ύπνο με το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας χωρίς να δημιουργήσετε συνθήκες ανάπτυξης μούχλας;

Η πιο απλή απάντηση είναι να κοιμάστε με έναν υγραντήρα ή αφυγραντήρα σε λειτουργία - ανάλογα με τις συνθήκες του εκάστοτε σπιτιού

«Χρησιμοποιώ έναν υπερηχητικό υγραντήρα ψυχρής εκνέφωσης και ένα ψηφιακό υγρόμετρο αξίας περίπου 12 δολαρίων για να παρακολουθώ τα επίπεδα. Τον αφήνω να λειτουργεί για περίπου οκτώ ώρες κάθε βράδυ, γεμίζοντας το δοχείο πριν τον ύπνο. Αν η υγρασία ανέβει πάνω από 50%–55%, τη μειώνω ή αερίζω έντονα το δωμάτιο για πέντε λεπτά το πρωί. Αυτό βοηθά να αποφεύγεται η συμπύκνωση υγρασίας στα παράθυρα ή η μούχλα σε κρύες γωνίες».

Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε επίσης να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου κλειστή για να παγιδεύεται η υγρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Φροντίστε όμως να αερίζετε το δωμάτιο και να τινάζετε τα κλινοσκεπάσματα το πρωί, ώστε να απομακρύνονται οι δυσάρεστες οσμές.

Πηγή: homesandgardens.com

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 06:55

