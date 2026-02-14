ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
Alice Kotlyarenko on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 14/02/2026 - 08:17

Όταν το ρεύμα επανέρχεται μετά από διακοπή, είναι σημαντικό να κάνετε έναν βασικό έλεγχο στο σπίτι σας.

Σίγουρα είναι απόλυτα ανακουφιστικό να «επιστρέφει» το ρεύμα μετά από μια διακοπή. Πριν επιστρέψεις όμως κι εσύ στην καθημερινότητά σου, καλό είναι να ελέγξεις αν έχουν προκύψει προβλήματα στο σπίτι.

Κάποιες ώρες χωρίς ρεύμα μπορεί να έχουν αλλοιώσει τρόφιμα ή να έχουν επηρεάσει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι αυξομειώσεις τάσης μπορούν επίσης να ρίξουν ασφάλειες και να προκαλέσουν ζημιές σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Ακολουθούν οκτώ σημεία που χρειάζονται προσοχή όταν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση μετά από διακοπή.

Τα φώτα δεν ανάβουν

Τα φωτιστικά οροφής μπορεί να τρεμοπαίξουν όταν επιστρέψει το ρεύμα, αλλά αυτό δεν πρέπει να διαρκέσει.

Ελέγξτε τους διακόπτες σε κάθε δωμάτιο για να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μια λάμπα σε κάθε χώρο για να βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες λειτουργούν σωστά. Αν κάποιο φως δεν ανάβει, πιθανότατα έχει πέσει η αντίστοιχη ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.

Πεσμένες ασφάλειες

Οι ασφάλειες μπορεί να πέσουν λόγω της απότομης αύξησης τάσης όταν επανέλθει το ρεύμα - ιδιαίτερα αν όλα τα φώτα και οι συσκευές του σπιτιού είναι αναμμένα. Ελέγξτε τον πίνακα για να εντοπίσετε τυχόν πεσμένες ασφάλειες και «σηκώστε» τις. Παρακολουθήστε αν ξαναπέσουν. Η αυξομείωση τάσης μπορεί επίσης να επηρεάσει πρίζες ασφαλείας (GFCI) και πολύμπριζα, οπότε ελέγξτε και αυτά.

Οτιδήποτε δεν επανέρχεται ή πέφτει επανειλημμένα υποδηλώνει ηλεκτρικό πρόβλημα. Αποσυνδέστε συσκευές που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιά και καλέστε ηλεκτρολόγο.

Κατεστραμμένες ηλεκτρικές συσκευές

Οι αυξομειώσεις τάσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε ηλεκτρονικές συσκευές, γι’ αυτό είναι σημαντικό να αποσυνδέετε υπολογιστές, τηλέφωνα και τηλεοράσεις κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Η ζημιά είναι προφανής αν δείτε σημάδια καψίματος, λιωμένο πλαστικό ή αν μυρίσετε κάτι καμένο.

Άλλες φορές, το πρόβλημα γίνεται αντιληπτό μόνο όταν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν κάποια δεν ανάβει, αποσυνδέστε την και περιμένετε λίγα λεπτά ώστε να εκτονωθεί τυχόν υπολειπόμενη τάση. Αν ο υπολογιστής ή η τηλεόραση εξακολουθούν να μη λειτουργούν, πιθανότατα θα χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση.

Αλλοιωμένα τρόφιμα

Αν η διακοπή ρεύματος διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ώρες, το Foodsafety.gov συνιστά να πετάξετε όλα τα ευπαθή τρόφιμα από το ψυγείο.

Σε αυτά περιλαμβάνονται κρέατα, αυγά, μαλακά και τριμμένα τυριά, γαλακτοκομικά (εκτός από το βούτυρο) και τα περισσότερα μαγειρεμένα φαγητά.

Μπορείτε να κρατήσετε σκληρά τυριά, άκοπα φρούτα και λαχανικά, καθώς και καρυκεύματα όπως μαρμελάδα και κέτσαπ - εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις αλλοίωσης.

Η κατάψυξη μπορεί να διατηρήσει ασφαλή θερμοκρασία για 24 έως 48 ώρες, ανάλογα με το πόσο γεμάτη είναι και αν ανοίχτηκε η πόρτα κατά τη διακοπή. Πετάξτε τα περισσότερα κατεψυγμένα τρόφιμα αν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 4°C για περισσότερες από δύο ώρες.

Ρολόγια που δεν δείχνουν σωστή ώρα

Μετά από διακοπή ρεύματος, πιθανότατα θα έχετε αρκετά ρολόγια που αναβοσβήνουν.

Ελέγξτε συσκευές και ηλεκτρονικά και ρυθμίστε εκ νέου την ώρα όπου χρειάζεται. Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες συνήθως επανέρχονται κανονικά, εκτός αν έχασαν τη ρύθμιση της ώρας. Ελέγξτε και διορθώστε αν χρειάζεται.

Απενεργοποιημένοι συναγερμοί

Τα περισσότερα συστήματα οικιακής ασφάλειας διαθέτουν εφεδρική μπαταρία για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Αυτή μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως και 48 ώρες.

Όταν επανέλθει το ρεύμα, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις ή να επαναφέρετε τον συναγερμό.

Ελέγξτε επίσης αν η εφεδρική μπαταρία φορτίζει ξανά. Αν όχι, αντικαταστήστε τη πριν από την επόμενη διακοπή.

Παγωμένοι σωλήνες

Τον χειμώνα, οι σωλήνες είναι πιο πιθανό να παγώσουν σε ένα σπίτι χωρίς θέρμανση. Ανάλογα με τη διάρκεια της διακοπής και το αν αφήσατε μια βρύση να στάζει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.

Ενδείξεις παγωμένων σωλήνων είναι μεταλλικοί θόρυβοι, χτυπήματα και μειωμένη ροή νερού. Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για να τους ξεπαγώσετε ή καλέστε υδραυλικό.

Πλημμυρισμένο υπόγειο

Αν βασίζεστε σε αντλία αποστράγγισης για να διατηρείτε το υπόγειο στεγνό, ο συνδυασμός καταιγίδας και διακοπής ρεύματος μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.

Ακόμη και με εφεδρική μπαταρία, αυτή μπορεί να εξαντληθεί μετά από μερικές ημέρες. Αν υπάρχει στάσιμο νερό στο υπόγειο, μην πλησιάζετε μέχρι να διακοπεί πλήρως η παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια, φροντίστε για την αποξήρανση του χώρου ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας.

Ελέγξτε επίσης ότι η αντλία λειτουργεί σωστά ενόψει της επόμενης καταιγίδας.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 08:17

