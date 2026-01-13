Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά

Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 07:00

Αν δεν έχει χρειαστεί ποτέ να διαχειριστείτε... παγωμένες σωληνώσεις, θεωρήστε τον εαυτό σας τυχερό.

Με την χώρα «στην κατάψυξη», καλό είναι να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στις σωληνώσεις μας.

Αν ανοίξετε τη βρύση και δεν τρέχει νερό, στην καλύτερη περίπτωση οι σωλήνες έχουν παγώσει. Στην χειρότερη, έχουν σπάσει λόγω του πάγου.

Πότε παγώνουν οι σωλήνες

Οι σωλήνες συνήθως παγώνουν γύρω στους -6°C, αλλά τεχνικά μπορεί να συμβεί ακόμα και στους 0°C, αν και θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο.

Η ταχύτητα με την οποία παγώνουν επηρεάζεται από:

  • Τη θέση τους μέσα στο σπίτι.
  • Το αν είναι μονωμένοι (π.χ. οι μονωμένοι σωλήνες μπορεί να παγώσουν σε λιγότερο από 6 ώρες σε θερμοκρασία -6°C, ενώ σε θερμοκρασίες μέχρι 0°C μπορεί να χρειαστούν πάνω από 12 ώρες).

Πότε σπάνε οι σωλήνες

Οι σωλήνες δεν σπάνε σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, αλλά όταν το νερό μέσα τους παγώνει και διαστέλλεται. Η πίεση μπορεί να φτάσει πάνω από 2.000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα, και αν εγκλωβιστεί μέσα σε άκαμπτο σωλήνα, αυτός θα σπάσει.

Συνήθως χρειάζεται 1–3 ημέρες συνεχούς παγωνιάς για να σπάσουν, ενώ οι εξαιρετικά ψυχρές θερμοκρασίες επιταχύνουν τη διαδικασία. Οι πιο ευέλικτοι σωλήνες, όπως οι PEX, είναι λιγότερο πιθανό να σπάσουν, ενώ οι χαλκοσωλήνες σπάνε πιο εύκολα και παγώνουν ταχύτερα.

Πώς θα καταλάβετε ότι παγώνουν οι σωλήνες

Αυτά είναι μερικά σημάδια που θα πρέπει να σας προβληματίσουν:

  • Καμία ροή νερού στη βρύση.
  • Πάγος ή πάχνη στους εξωτερικούς σωλήνες.
  • Παράξενοι ήχοι από τους σωλήνες (κρότοι, βουητό).
  • Χαμηλή πίεση νερού.
  • Το καζανάκι δεν ξαναγεμίζει.
  • Συσκευές που χρειάζονται νερό (πλυντήριο, πλυντήριο πιάτων) δεν λειτουργούν σωστά.

Σοβαρά σημάδια: Υγρασία σε τοίχους ή οροφές, δαχτυλίδια από νερό, ή σταγόνες σημαίνουν ότι ο σωλήνας έχει σπάσει και υπάρχει διαρροή.

Προσοχή: Αν υποψιάζεστε σπασμένο σωλήνα, κλείστε αμέσως την κεντρική παροχή νερού.

Τι να κάνετε αν οι σωλήνες σας έχουν παγώσει

  • Κλείστε την κεντρική παροχή νερού.
  • Εντοπίστε τον παγωμένο σωλήνα.
  • Ανοίξτε τη βρύση για να τρέχει το νερό καθώς λιώνει ο πάγος.
  • Ζεστάνετε σταδιακά τον σωλήνα με πιστολάκι ή προσεκτικά με θερμό αέρα.
  • Αφήστε το νερό να τρέχει ακόμα και μετά το ξεπάγωμα, για να αποφύγετε νέο πάγωμα.

Πώς θα προλάβετε τη ζημιά

  • Αφήστε μια μικρή ροή νερού στις βρύσες σας.
  • Μονώστε σωλήνες σε υπόγεια, σοφίτες ή άλλες εκτεθειμένες θέσεις.
  • Σφραγίστε το σπίτι για να κρατήσετε έξω το κρύο.
  • Αποσυνδέστε και αδειάστε εξωτερικούς σωλήνες.
  • Κρατήστε τη θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία (αλλά όχι στο μηδέν).
  • Αδειάστε το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων αν απουσιάζετε για μεγάλο διάστημα.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 07:00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 09 Ιανουαρίου 2026
Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα 13 Ιανουαρίου 2026
Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει

Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Για επιπλέον 5 χρόνια ο δασμός 5% στις εισαγωγές Σωλήνων Χαλκού από την Τουρκία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Για επιπλέον 5 χρόνια ο δασμός 5% στις εισαγωγές Σωλήνων Χαλκού από την Τουρκία

Ενημέρωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών και της εκδήλωσης παγετού
ENERGY REGISTER

Ενημέρωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών και της εκδήλωσης παγετού

Ενημέρωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών και της εκδήλωσης παγετού
ENERGY REGISTER

Ενημέρωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών και της εκδήλωσης παγετού