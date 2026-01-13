Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά

Αν δεν έχει χρειαστεί ποτέ να διαχειριστείτε... παγωμένες σωληνώσεις, θεωρήστε τον εαυτό σας τυχερό.

Με την χώρα «στην κατάψυξη», καλό είναι να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στις σωληνώσεις μας.

Αν ανοίξετε τη βρύση και δεν τρέχει νερό, στην καλύτερη περίπτωση οι σωλήνες έχουν παγώσει. Στην χειρότερη, έχουν σπάσει λόγω του πάγου.

Πότε παγώνουν οι σωλήνες

Οι σωλήνες συνήθως παγώνουν γύρω στους -6°C, αλλά τεχνικά μπορεί να συμβεί ακόμα και στους 0°C, αν και θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο.

Η ταχύτητα με την οποία παγώνουν επηρεάζεται από:

Τη θέση τους μέσα στο σπίτι.

Το αν είναι μονωμένοι (π.χ. οι μονωμένοι σωλήνες μπορεί να παγώσουν σε λιγότερο από 6 ώρες σε θερμοκρασία -6°C, ενώ σε θερμοκρασίες μέχρι 0°C μπορεί να χρειαστούν πάνω από 12 ώρες).

Πότε σπάνε οι σωλήνες

Οι σωλήνες δεν σπάνε σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, αλλά όταν το νερό μέσα τους παγώνει και διαστέλλεται. Η πίεση μπορεί να φτάσει πάνω από 2.000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα, και αν εγκλωβιστεί μέσα σε άκαμπτο σωλήνα, αυτός θα σπάσει.

Συνήθως χρειάζεται 1–3 ημέρες συνεχούς παγωνιάς για να σπάσουν, ενώ οι εξαιρετικά ψυχρές θερμοκρασίες επιταχύνουν τη διαδικασία. Οι πιο ευέλικτοι σωλήνες, όπως οι PEX, είναι λιγότερο πιθανό να σπάσουν, ενώ οι χαλκοσωλήνες σπάνε πιο εύκολα και παγώνουν ταχύτερα.

Πώς θα καταλάβετε ότι παγώνουν οι σωλήνες

Αυτά είναι μερικά σημάδια που θα πρέπει να σας προβληματίσουν:

Καμία ροή νερού στη βρύση.

Πάγος ή πάχνη στους εξωτερικούς σωλήνες.

Παράξενοι ήχοι από τους σωλήνες (κρότοι, βουητό).

Χαμηλή πίεση νερού.

Το καζανάκι δεν ξαναγεμίζει.

Συσκευές που χρειάζονται νερό (πλυντήριο, πλυντήριο πιάτων) δεν λειτουργούν σωστά.

Σοβαρά σημάδια: Υγρασία σε τοίχους ή οροφές, δαχτυλίδια από νερό, ή σταγόνες σημαίνουν ότι ο σωλήνας έχει σπάσει και υπάρχει διαρροή.

Προσοχή: Αν υποψιάζεστε σπασμένο σωλήνα, κλείστε αμέσως την κεντρική παροχή νερού.

Τι να κάνετε αν οι σωλήνες σας έχουν παγώσει

Κλείστε την κεντρική παροχή νερού.

Εντοπίστε τον παγωμένο σωλήνα.

Ανοίξτε τη βρύση για να τρέχει το νερό καθώς λιώνει ο πάγος.

Ζεστάνετε σταδιακά τον σωλήνα με πιστολάκι ή προσεκτικά με θερμό αέρα.

Αφήστε το νερό να τρέχει ακόμα και μετά το ξεπάγωμα, για να αποφύγετε νέο πάγωμα.

Πώς θα προλάβετε τη ζημιά

Αφήστε μια μικρή ροή νερού στις βρύσες σας.

Μονώστε σωλήνες σε υπόγεια, σοφίτες ή άλλες εκτεθειμένες θέσεις.

Σφραγίστε το σπίτι για να κρατήσετε έξω το κρύο.

Αποσυνδέστε και αδειάστε εξωτερικούς σωλήνες.

Κρατήστε τη θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία (αλλά όχι στο μηδέν).

Αδειάστε το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων αν απουσιάζετε για μεγάλο διάστημα.

Πηγή: thespruce.com