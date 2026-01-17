ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
Lee Milo on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 17/01/2026 - 08:44

Πολλοί ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι αφήνοντας ένα ή δύο φώτα αναμμένα μέσα στο σπίτι όταν σκοτεινιάζει θα αποθαρρύνουν τους διαρρήκτες.

Η ιδέα είναι απλή: ένα αναμμένο φως δίνει το σήμα πως κάποιος είναι στο σπίτι.

Οι ειδικοί ασφάλειας, ωστόσο, προειδοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ένα μόνο φως μπορεί να δώσει το αντίθετο μήνυμα, κάνοντας το σπίτι να φαίνεται άδειο.

Ο Kirk MacDowell, ειδικός ασφάλειας της εταιρεία Batten, εξηγεί ότι η λύση δεν είναι να αφήνουμε απλώς ένα φως αναμμένο, αλλά να δημιουργούμε την «ψευδαίσθηση δραστηριότητας» σε όλο το σπίτι.

«Ένα φως στο σπίτι συνήθως σηματοδοτεί παρουσία, αλλά στη μέση της νύχτας μπορεί να αποκαλύπτει ότι το σπίτι είναι άδειο», λέει. Αντί για αυτό, προτείνει τη χρήση χρονοδιακοπτών ή έξυπνων φωτιστικών που δημιουργούν τυχαία μοτίβα φωτισμού. Έτσι, το σπίτι φαίνεται «κατειλημμένο» χωρίς να αποκαλύπτεται το πρόγραμμά σας, και οι διαρρήκτες είναι λιγότερο πιθανό να το βάλουν στόχο.

Όσον αφορά τον εσωτερικό φωτισμό, η στρατηγική είναι να υπάρχουν φώτα σε χώρους υψηλής κίνησης, όπως υπνοδωμάτια, κουζίνα και μπάνιο, αλλά με ποικιλία. Χρονοδιακόπτες ή αισθητήρες κίνησης μπορούν να προσομοιώσουν ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ παράλληλα σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στο σπίτι.

Πέρα από τον εσωτερικό φωτισμό, ο MacDowell τονίζει ότι ο εξωτερικός φωτισμός είναι ακόμα πιο σημαντικός για την ασφάλεια. Ένα καλά φωτισμένο εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να αποθαρρύνει τους εισβολείς πριν καν φτάσουν στο σπίτι. Ιδιαίτερα αποτελεσματικά είναι τα φώτα με αισθητήρα κίνησης και ηχητική ειδοποίηση, που τρομάζουν τους επίδοξους εισβολείς και σας ενημερώνουν για οποιαδήποτε κίνηση.

Ο συνδυασμός έξυπνου εσωτερικού φωτισμού και δυνατού εξωτερικού φωτισμού δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας.

Όταν απουσιάζετε από το σπίτι, η μίμηση των κανονικών σας μοτίβων φωτισμού είναι σημαντική, ενώ η παρουσία κάποιου που φροντίζει το σπίτι — ελέγχοντας το ταχυδρομείο, μαζεύοντας πακέτα ή τα σκουπίδια — ενισχύει την εντύπωση ότι το σπίτι είναι «ζωντανό». Ακόμα και ένα ραδιόφωνο με χρονοδιακόπτη μπορεί να προσθέσει την ψευδαίσθηση δραστηριότητας.

Μικρές, προσεκτικά σχεδιασμένες κινήσεις όπως αυτές κάνουν το σπίτι σας δύσκολα προσβάσιμο στους διαρρήκτες, αυξάνοντας την ασφάλεια της οικογένειας χωρίς περιττή σπατάλη ενέργειας.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 08:44

