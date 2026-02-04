ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών

Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 04/02/2026 - 08:16

Όσο και αν επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί να «κουκουλωθεί»: η ακρίβεια.


Έρευνες και δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι η ακρίβεια που οδηγεί σε φτωχοποίηση τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών είναι ένα πρόβλημα που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει παντελώς ανίκανη να αντιμετωπίσει.


Χθεσινή δημοσκόπηση της ALCO κατέδειξε πως για το 56% των πολιτών, η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα. Η πίεση στο καλάθι της νοικοκυράς, η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και η συνολική αίσθηση οικονομικής ασφυξίας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας.


Και ενδεχομένως το ποσοστό αυτό να ήταν ακόμη υψηλότερο αν οι πολίτες δεν επέλεγαν ως δεύτερο σημαντικό πρόβλημα τη διαφθορά, που όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να αποτάξει από πάνω της την έχει στιγματίσει.


Χθες, όμως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, του ινστιτούτου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που και αυτή ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το μηνιαίο εισόδημα για 6 στους 10 πολίτες, κυρίως εξαιτίας της ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα, επαρκεί μόλις για 18 ημέρες. Τι υπόλοιπες 12… λιμοκτονούν.

Και όμως, απέναντι σε αυτή την ωμή πραγματικότητα, η κυβέρνηση επιμένει να μιλά για «βελτιωμένους δείκτες», για «ανάπτυξη» και για «ανθεκτικότητα της οικονομίας». Δείκτες που όμως δεν πληρώνουν το ρεύμα, δεν γεμίζουν το καλάθι στο σούπερ μάρκετ και δεν καλύπτουν το ενοίκιο. Η απόσταση ανάμεσα στη μακροοικονομική εικόνα που παρουσιάζεται και στην καθημερινότητα των πολιτών μεγαλώνει επικίνδυνα.

Η ακρίβεια δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο ούτε μια εξωτερική συγκυρία για την οποία δεν υπάρχει ευθύνη. Είναι το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, της ανοχής στην αισχροκέρδεια, της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά και της πλήρους αδυναμίας προστασίας των εισοδημάτων. Οι αποσπασματικές επιδοτήσεις και τα επικοινωνιακά «καλάθια» δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος· απλώς μεταθέτουν την αγωνία στον επόμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις –η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας– ασφυκτιούν. Το κόστος λειτουργίας αυξάνεται, η κατανάλωση μειώνεται και τα λουκέτα καραδοκούν. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, δεν μπορεί και να στηρίξει την αγορά. Ο φαύλος κύκλος της ακρίβειας πλήττει συνολικά την κοινωνία.

Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: όταν ο μισθός τελειώνει στη μέση του μήνα, δεν υπάρχει περιθώριο για κυβερνητικές δικαιολογίες και αντιπερισπασμούς. Η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς και η κοινωνική αντοχή εξαντλήθηκε. Όσο κι αν επιχειρείται η αλλαγή ατζέντας, το πρόβλημα παραμένει , καθημερινό και πιεστικό.

Γιατί ο κόσμος δεν διαβάζει πίνακες και διαγράμματα. Ζει την πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή, η πραγματικότητα λέει ένα πράγμα: η ακρίβεια δεν αντέχεται άλλο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι 03 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία

Γ. Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: Το φθηνό ρεύμα και η ακρίβεια απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: Το φθηνό ρεύμα και η ακρίβεια απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις

Ν. Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας