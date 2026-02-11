ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;

Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 10:05

Το σχεδόν μηδενικό ενδιαφέρον της αγοράς για το αέριο που διακινείται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου δείχνει το αβέβαιο μέλλον της εξάρτησης από ένα ιδιαίτερα προβληματικό ορυκτό καύσιμο. Δυστυχώς, η ελληνική οικονομία βυθίζεται στην αβεβαιότητα και μακρόχρονη οικονομική εξάρτηση από την πετρελαϊκή βιομηχανία, δίχως κανένα σχέδιο και προοπτική, προκαλώντας σοβαρή επιβάρυνση σε μοναδικά και πολύτιμα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως το Θρακικό Πέλαγος.

Το αφήγημα ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος LNG βασίζεται κυρίως σε συγκυρίες και όχι σε στιβαρές οικονομικές ή ενεργειακές προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Greenpeace, MEDASSET, και WWF Ελλάς εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τα εξής:

  • Η συνεχιζόμενη προβολή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης ως έργου σημαντικού για την ελληνική οικονομία, ενώ από την ίδια τη χρηματοοικονομική ανάλυση που οι ελληνικές αρχές απέστειλαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτεται ότι «το σχέδιο δεν θα ήταν οικονομικά επικερδές χωρίς κρατική ενίσχυση». Αν και τα συνολικά οικονομικά του σχεδίου δεν είναι διόλου διαφανή και δημόσια διαθέσιμα, εντούτοις για το περιβαλλοντικά ιδιαίτερα επιβαρυντικό και επικίνδυνο αυτό έργο έχουν ήδη εγκριθεί δημόσιες επιδοτήσεις τουλάχιστον 272 εκατ. ευρώ.
  • Ενώ η επάρκεια των υποδομών της χώρας για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς σε ορυκτό αέριο είναι διαπιστωμένη, το ίδιο έργο ενίοτε προβάλλεται παραπλανητικώς και ως σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Ωστόσο, έχει τεκμηριωθεί ότι το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, και οι λοιπές σχεδιαζόμενες μονάδες εισαγωγής ορυκτού αερίου εξυπηρετούν αμιγώς εξαγωγικούς σκοπούς.
  • Πρόσφατη έγκριση νέου πλωτού συστήματος επαναεριοποίησης LNG, εντός της ίδιας περιοχής Natura, της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής «Θαλάσσια Περιοχή Θράκης» GR1110013. Το «ΑΣΦΑ Θράκης» πρόσφατα έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), στην οποία ουδεμία μνεία περιλαμβάνεται για το γεγονός ότι εγκαταστάσεις όπως αυτή που εμπίπτουν στις διατάξεις των οδηγιών Seveso (νομοθεσία της ΕΕ για τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα) απαγορεύονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Πρόκειται για προστατευτική διάταξη του εθνικού μας δικαίου, η οποία έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα καθώς ακόμα εκκρεμεί ο καθορισμός ειδικών μέτρων προστασίας των περιοχών Natura (κατά συνεχιζόμενη παράβαση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ). Η ωμή παράκαμψη του ισχύοντος δικαίου εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, η “συσσώρευση” δύο εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης (ΑΣΦΑ Θράκης και ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης) στην ίδια προστατευόμενη περιοχή απειλεί σοβαρά το θαλάσσιο περιβάλλον και το πιο παραγωγικό αλιευτικό πεδίο της χώρας, τη σπάνια βιοποικιλότητά του (ψάρια, κητώδη), καθώς βεβαίως και την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
  • Λόγω των υψηλών εκπομπών μεθανίου, η κλιματική επιστήμη έχει ξεκαθαρίσει ότι το επαναεριοποιημένο LNG δεν είναι το καθαρό καύσιμο μετάβασης που ευαγγελίζονται οι εταιρείες και η κυβέρνηση.[3] Όπως επισημαίνει στην αιτιολογική εισαγωγή του ο ευρωπαϊκός κανονισμός για το μεθάνιο 2024/1787, «το μεθάνιο είναι μόλις δεύτερο μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ως προς τη συνολική συμβολή του στην κλιματική αλλαγή και είναι υπεύθυνο για το ένα τρίτο περίπου της τρέχουσας αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η ποσότητα μεθανίου στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε απότομα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία
  • Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για την παντελή έλλειψη μέτρων εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Μεθάνιο, ο οποίος επιβάλλει κάποια ελάχιστα μέτρα μετριασμού, παρακολούθησης και διαφάνειας των εκπομπών μεθανίου, μεταξύ άλλων και από τις εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης.

Η εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα και κατ’ επέκταση, από τις πετρελαϊκές εταιρείες είναι πηγή γεωπολιτικής αστάθειας, μόνιμης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, και σοβαρότατων επιπτώσεων για την οικονομία και την κοινωνία. Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανάπτυξη — είναι παγίδα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Η πραγματική πρόοδος βρίσκεται στην ισχυρή θεσμική θωράκιση των πολύτιμων φυσικών οικοσυστημάτων, τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με ισχυρές διασφαλίσεις περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής συμμετοχής και δικαιοσύνης, και στη διαφάνεια και πλατιά συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.-

Όπως τόνισε πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός,[4] ανοίγοντας το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, «είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές, που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση». Πολιτικές βύθισης των επόμενων γενιών σε εξάρτηση από τα περιβαλλοντικά καταστροφικά ορυκτά καύσιμα δεν σηματοδοτούν πρόοδο και έγνοια για τις επόμενες γενιές, αλλά οπισθοδρόμηση σε απολιθωμένες λογικές που η ίδια η επιστήμη μας λέει ότι πρέπει να εξαφανιστούν στο χρονοντούλαπο του παρελθόντος.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν για άλλη μια φορά ότι η καλύτερη υπηρεσία προς τις επόμενες γενιές και ταυτόχρονα προς την ενίσχυση του κύρους των θεσμών και της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι η ασφάλεια δικαίου και η ευθυγράμμιση του δικαίου και της πολιτικής με τα δεδομένα και τα προτάγματα της επιστήμης. Η προστασία της φύσης και η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν ζήτημα επιτακτικού κοινωνικού συμφέροντος που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος 11 Φεβρουαρίου 2026
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης 11 Φεβρουαρίου 2026
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade

Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG

Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο

WWF Ελλάς: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WWF Ελλάς: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική φύση