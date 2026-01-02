Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 14:44

Τους 700 τόνους «άγγιξαν» τα απορρίμματα των εορταστικών εκδηλώσεων και των πάρτι που έγιναν την παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στον δήμο Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο βάρος «σήκωσε» το ιστορικό κέντρο της πόλης και δρόμοι όπως η Βασιλέως Ηρακλείου, η Κομνηνών και η Μητροπόλεως, εκεί όπου παραδοσιακά στήνονται φουφούδες και χιλιάδες κόσμου γλεντάει επί ώρες.

Είναι χαρακτηριστικό πως η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης χρησιμοποίησε όλα τα εφεδρικά οχήματα και τους οδηγούς, προκειμένου να καθαριστεί μέσα σε λίγες ώρες η πόλη, κάτι που δεν συνέβη τα Χριστούγεννα, αφού η βροχή περιόρισε τις εκδηλώσεις. Επίσης, για να αδειάσουν τα καλαθάκια από τα μικροαπορρίμματα που πετούσαν οι περαστικοί, οι πρωινές και απογευματινές βάρδιες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό.

Ιδιαίτερα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου η πρόσβαση στο κέντρο ακόμη και για τους πεζούς υπαλλήλους της καθαριότητας ήταν αδύνατη, η υπηρεσία περίμενε το τέλος των πάρτι ώστε να συμμαζευτεί η πόλη. Το ίδιο συνέβη και με τους 22 εργαζόμενους που ανέμεναν έως τα ξημερώματα του νέου έτους να ολοκληρωθεί η εορταστική εκδήλωση του δήμου Θεσσαλονίκης για το καλωσόρισμα του 2026 στον Λευκό Πύργο, και στη συνέχεια έπιασαν δουλειά στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.

«Ανταποκριθήκαμε στην πίεση των ημερών, ειδικά κατά την Πρωτοχρονιά όπου υπήρχαν πολλές εστίες και έπρεπε να καθαρίσουμε ταυτόχρονα σε πολλά σημεία της πόλης. Συνεχίζουμε...», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος.

Από τους συνολικά 700 τόνους σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν μέσα σε 48 ώρες, κατά την παραμονή και την Πρωτοχρονιά, εκτιμάται πως το 60% προήλθε από το ιστορικό κέντρο και τις κεντρικές αρτηρίες, όπως οι οδοί Γρηγορίου Λαμπράκη, Κωνσταντίνου Καραμανλή και από άλλα σημεία με έντονη εορταστική δραστηριότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους 02 Ιανουαρίου 2026
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 02 Ιανουαρίου 2026
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Θεσσαλονικης: Αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Θεσσαλονικης: Αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης με πρωτοβουλία του Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης με πρωτοβουλία του Χ. Μαμουλάκη