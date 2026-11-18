Αυξήσεις έως 82,3% στις χρεώσεις διανομής φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες της Θεσσαλίας, αλλά και σημαντικές επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις, προβλέπει η πρόταση της Enaon EDA για τη ρυθμιστική περίοδο 2027-2030, προκαλώντας σειρά αντιδράσεων από παραγωγικούς και καταναλωτικούς φορείς της περιοχής.

Στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ έχουν παρέμβει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας, ζητώντας την επανεξέταση των προτεινόμενων χρεώσεων. Παράλληλα, το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας επιδιώκει κοινή παρέμβαση των θεσμικών φορέων προς την κυβέρνηση και τη ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις.

Για τους βιομηχανικούς καταναλωτές της Θεσσαλίας, η χρέωση δυναμικότητας προτείνεται να αυξηθεί κατά 82,3%, από 3,4082255 σε 6,2131202, ενώ η χρέωση ενέργειας ενισχύεται κατά 22,88%. Η αύξηση του μεσοσταθμικού βιομηχανικού τιμολογίου διαμορφώνεται στο 16,6%, από 1,5759 ευρώ/MWh το 2026 σε 1,8371 ευρώ/MWh για τη νέα ρυθμιστική περίοδο.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη αύξηση περιορίζεται στο 7,2%, ενώ στα υπόλοιπα δίκτυα προβλέπονται μειώσεις. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί βασικό σημείο των αντιδράσεων, καθώς η Enaon EDA προβλέπει ειδική μεταβατική μεταχείριση για τις βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης, με διακριτούς συντελεστές χρέωσης, χωρίς ανάλογη πρόβλεψη για τη Θεσσαλία.

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι η χρέωση δυναμικότητας αντιπροσωπεύει περίπου το 90% της συνολικής χρέωσης διανομής για τις βιομηχανίες της περιοχής. Παρότι αναγνωρίζει την ανάγκη ενοποίησης των τιμολογίων στα δίκτυα της Enaon EDA, ζητά η προσαρμογή να γίνει σταδιακά, με μεταβατική περίοδο αντίστοιχη εκείνης της Θεσσαλονίκης.

Ανάλογη θέση διατυπώνει ο ΣΘΕΒ, ο οποίος καλεί τη ΡΑΑΕΥ να αναθεωρήσει την προτεινόμενη τιμολογιακή μεταχείριση και να δημοσιοποιήσει τη μεθοδολογία και τις παραμέτρους που οδηγούν στις συγκεκριμένες αυξήσεις. Ζητά επίσης να εξηγηθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων προβλέπεται ειδική μεταβατική ρύθμιση για τη Θεσσαλονίκη.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι οι θεσσαλικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών Daniel του 2023, με ζημιές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υποδομές, γεγονός που δυσχεραίνει την απορρόφηση νέων ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στη βιομηχανία. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας επισημαίνει ότι οι οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές της Θεσσαλίας έχουν ήδη επιβαρυνθεί από σημαντικές αυξήσεις την περίοδο 2022-2026.

Ειδικότερα, ο βασικός συντελεστής χρέωσης ενέργειας αυξήθηκε κατά 42,1%, από 10,6184 ευρώ/MWh το 2022 σε 15,0842 ευρώ/MWh το 2026, ενώ με την προσαύξηση διείσδυσης η μεταβλητή χρέωση έφθασε τα 16,0903 ευρώ/MWh. Στο ίδιο διάστημα, η χρέωση δυναμικότητας αυξήθηκε κατά 116,2%.

Για το 2027, η πρόταση της Enaon EDA προβλέπει βασικό συντελεστή χρέωσης ενέργειας 18,8232 ευρώ/MWh, αυξημένο κατά 24,8% σε σχέση με τον βασικό συντελεστή του 2026. Η σωρευτική αύξηση από το 2022 φθάνει το 77,3%.

Ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά επίσης να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού της χρεώσιμης δυναμικότητας, καθώς και το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει από τη σχεδιαζόμενη σύνδεση του Τυρνάβου και του Αμπελώνα με αγωγό φυσικού αερίου το 2027, αντί της σημερινής τροφοδοσίας με συμπιεσμένο φυσικό αέριο.

Στο ίδιο ζήτημα παρεμβαίνει και το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας, το οποίο αναφέρει ότι η πρόταση προβλέπει αύξηση 35,4% στον μεσοσταθμικό δείκτη διανομής για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές το 2027 έναντι του 2026, με τη σωρευτική μεταβολή να φθάνει περίπου στο 44,2% έως το 2030, βάσει των πληθωριστικών παραδοχών της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας, Βασίλης Κόκκαλης, έχει ζητήσει από τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα τη συστράτευση των θεσμικών φορέων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά και να ελέγχονται από τη ΡΑΑΕΥ.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις αφορούν αποκλειστικά τις χρεώσεις διανομής και όχι το συνολικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ δεν αποτελούν ακόμη εγκεκριμένα τιμολόγια. Η τελική τους διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση της πρότασης της Enaon EDA από τη ΡΑΑΕΥ.