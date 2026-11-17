Η Γαλλία υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση του έργου που αφορά τον διασυνδετήριο αγωγό Great Sea Interconnector (GSI), δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι «το υποστηρίζει για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αναφέρονται στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν επί του παρόντος γαλλικές εταιρείες και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε τέλος πως δεν πρόκειται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». «Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας» είπε ο εκπρόσωπος αποφεύγοντας άλλο σχόλιο.