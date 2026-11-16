Η εκτιμώμενη αύξηση κατά 43,2% σε σχέση με την πρόβλεψη για το 2026 συνεπάγεται και μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου για τη λειτουργία της εγκατάστασης, οι οποίες αποτυπώνονται στη μελέτη αντιστάθμισης λειτουργικών αναγκών που ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΕΣΦΑ, η συνολική ποσότητα αεριοποίησης LNG για το 2027 εκτιμάται σε 35.179.614.344 kWh, έναντι 24.562.083.420 kWh που είχε προβλεφθεί για το 2026. Η διαφορά ανέρχεται σε περίπου 10,62 TWh και αποτυπώνει την εκτίμηση του ΔΕΣΦΑ για αισθητά αυξημένη αξιοποίηση της εγκατάστασης κατά το επόμενο έτος.

Η Ρεβυθούσα, με βάση τον σχεδιασμό, αναμένεται να λειτουργεί σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ για τον υπολογισμό των αναγκών λαμβάνονται υπόψη η πρόβλεψη της ζήτησης, η κατανομή της αεριοποίησης ανά μήνα και ημέρα, τα ιστορικά στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

Το βασικό αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι για την αντιστάθμιση των λειτουργικών αναγκών της εγκατάστασης LNG το 2027 απαιτούνται 300.226.452 kWh. Η ποσότητα αυτή είναι αυξημένη κατά 16% έναντι των 258.161.418 kWh που είχαν υπολογιστεί για το 2026. Παρά την αύξηση, η απαιτούμενη ποσότητα αντιστάθμισης αντιστοιχεί μόλις στο 0,85% της συνολικής ποσότητας LNG που εκτιμάται ότι θα αεριοποιηθεί στη Ρεβυθούσα το 2027, ποσοστό που η ΡΑΑΕΥ χαρακτηρίζει εύλογο και ικανοποιητικό.

Η μεγαλύτερη επιμέρους ανάγκη προκύπτει από τη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), για την οποία υπολογίζεται κατανάλωση 140.350.968 kWh. Ακολουθεί το ανισοζύγιο ποσοτήτων, το οποίο υπολογίζεται σε 133.682.535 kWh, ενώ η λειτουργία των αεριοποιητών καύσης αντιστοιχεί σε 21.107.769 kWh. Επιπλέον, προβλέπονται 5.085.180 kWh για απώλειες στον πυρσό. Στον υπολογισμό του ΔΕΣΦΑ έχει ενσωματωθεί ο ελάχιστος ημερήσιος ρυθμός αεριοποίησης της Ρεβυθούσας, ο οποίος ανέρχεται σε 19.200.000 kWh, καθώς και η μέση θερμογόνος δύναμη του αεριοποιημένου LNG, που έχει υπολογιστεί σε 11,61 kWh/Nm³ με βάση τις μετρήσεις στον σταθμό της Αγίας Τριάδας (Ρεβυθούσα) για ολόκληρο το 2025.

Η εκτίμηση για συνεχή λειτουργία της εγκατάστασης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της μεθοδολογίας, καθώς διαμορφώνει τόσο τη συνολική αεριοποίηση όσο και τις ποσότητες φυσικού αερίου που απαιτούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Ειδικότερα, όταν υπάρχει ζήτηση αεριοποίησης, τίθεται σε λειτουργία μία από τις δύο μηχανές εσωτερικής καύσης της μονάδας ΣΗΘΥΑ, σε επίπεδο 92%, με κατανάλωση περίπου 1.380 Nm³ φυσικού αερίου ανά ώρα. Παράλληλα, η εγκατάσταση διαθέτει τέσσερις αεριοποιητές καύσης (SCVs), συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας αεριοποίησης 610 m³ LNG ανά ώρα.

Ωστόσο, η χρήση τους παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τη συνολική αεριοποίηση, με τον ΔΕΣΦΑ να εκτιμά για το 2027 μέσο συντελεστή χρήσης μόλις 0,06% της συνολικής ποσότητας αεριοποίησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ανισοζύγιο ποσοτήτων, καθώς αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συνιστώσα των λειτουργικών αναγκών. Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει συνολικό ποσοστό της τάξης του 0,38% επί της αεριοποίησης, το οποίο οδηγεί σε ποσότητα 133,68 GWh για το 2027. Η κάλυψη των αναγκών της Ρεβυθούσας έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω του πλαισίου προμήθειας που προέκυψε από διεθνή διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ.

Ο διαγωνισμός αφορούσε την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2026 έως 1 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης κατά ένα επιπλέον έτος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΔΕΣΦΑ υπέγραψε συμβάσεις προμήθειας LNG με τη Motor Oil, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τη Metlen Energy & Metals, τη ΔΕΗ και την Enerwave, δηλαδή με όλους τους μεγάλους προμηθευτές αερίου. Η διαδικασία δεν προβλέπει ενιαία αγορά της συνολικής ποσότητας, αλλά επιμέρους αιτήματα του ΔΕΣΦΑ προς τους επιλεγμένους προμηθευτές. Για κάθε αίτημα πραγματοποιείται μειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Το κάθε αίτημα περιλαμβάνει την απαιτούμενη ποσότητα LNG, την ημέρα παράδοσης και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.