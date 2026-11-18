H πρόληψη δεν απαιτεί έξοδα, παρά μόνο σωστή διαρρύθμιση του χώρου και απομάκρυνση πέντε καθημερινών αντικειμένων από τα θερμαντικά σώματα.

Σχεδόν οι μισές πυρκαγιές που οφείλονται σε εξοπλισμό θέρμανσης καταγράφονται κατά τους χειμερινούς μήνες, από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Όπως επισημαίνει ο πυροσβέστης και ιδρυτής του οργανισμού SAFE SOSS, Nicholai Allen, λίγα μόλις εκατοστά απόστασης αρκούν για να αποτρέψουν ένα σοβαρό ατύχημα.

Ακολουθούν τα πέντε αντικείμενα που πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή απόσταση από καλοριφέρ, σόμπες και αεραγωγούς θέρμανσης:

1. Ογκώδη έπιπλα

Σε μικρότερους χώρους, η τοποθέτηση επίπλων κολλητά στον τοίχο είναι συνηθισμένη πρακτική. Ωστόσο, αν στον τοίχο αυτό υπάρχει σώμα καλοριφέρ, η συνεχής ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να υπερθερμάνει ξύλινες επιφάνειες ή υφάσματα μέχρι το σημείο ανάφλεξης, ακόμη και χωρίς γυμνή φλόγα.

Επιπλέον, τα συνθετικά υφάσματα των καναπέδων ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να εκλύσουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις. Ο γενικός κανόνας επιβάλλει μια ζώνη ασφαλείας περίπου ενός μέτρου μεταξύ επίπλων και πηγών θερμότητας.

2. Σπρέι και δοχεία υπό πίεση

Αποσμητικά χώρου, σπρέι καθαρισμού ή καλλυντικά που συχνά φυλάσσονται στο μπάνιο κοντά σε θερμαντικά σώματα αποτελούν σοβαρή απειλή. Τα δοχεία υπό πίεση και τα χημικά σκευάσματα μπορούν να εκραγούν εάν υπερθερμανθούν.

3. Κουρτίνες και στόρια

Τα υφάσματα σκίασης είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα. Εάν υπάρχουν οριζόντια στόρια πάνω από το καλοριφέρ, πρέπει να παραμένουν ανεβασμένα όσο λειτουργεί η θέρμανση. Τα κάθετα στόρια που ακουμπούν σε θερμαντικά σώματα κινδυνεύουν να λιώσουν, ενώ οι μακριές κουρτίνες καλό είναι να κονταίνουν ώστε να μην καλύπτουν τα σώματα.

4. Χαρτικά και βιβλία

Η τοποθέτηση βιβλιοθήκης ή ραφιών ακριβώς πάνω από ένα καλοριφέρ εγκυμονεί κινδύνους. Η παρατεταμένη έκθεση του χαρτιού και του χαρτονιού στη ζέστη - ή η τυχαία πτώση ενός βιβλίου πάνω στο σώμα όταν λείπετε από το σπίτι - μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

5. Μπαταρίες λιθίου

Αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες αιτίες οικιακών πυρκαγιών. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου - είτε πρόκειται για μικρές συσκευές είτε για μεγαλύτερες μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών και εργαλείων - αποσταθεροποιούνται από τη θερμότητα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο «θερμικής διαφυγής», μιας αλυσιδωτής αντίδρασης που οδηγεί σε έκρηξη και φωτιά, γι’ αυτό και απαγορεύεται ρητά να φορτίζονται ή να στεγνώνουν κοντά σε καλοριφέρ.

Πηγή: Real Simple