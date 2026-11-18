Η θερμοκρασία του θερμοσίφωνα επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση ρεύματος, τη διάρκεια ζωής της συσκευής αλλά και την ασφάλεια του νερού που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Συνήθως δεν δίνουμε σημασία στον θερμοσίφωνα μέχρι να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, η θερμοκρασία στην οποία τον ρυθμίζουμε παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας, επηρεάζοντας από την απόδοση των οικιακών συσκευών και τη θερμοκρασία του ντους μέχρι τους λογαριασμούς ρεύματος.

Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων, ενώ αν είναι πολύ υψηλή, αυξάνονται οι κίνδυνοι εγκαυμάτων και η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η «χρυσή τομή» βρίσκεται στους 49°C. Πρόκειται για το ιδανικό σημείο που εξουδετερώνει τα επιβλαβή βακτήρια - όπως το βακτήριο της λεγιονέλλας - χωρίς όμως να σπαταλά ενέργεια ή να δημιουργεί κινδύνους εγκαυμάτων.

Όπως εξηγεί ο δρ Ahmed Harhara, ιδρυτής της Houston Home Tools, πολλοί πιστεύουν εσφαλμένα ότι υψηλότερη θερμοκρασία βελτιώνει την απόδοση, ενώ στην πραγματικότητα απλώς επιβαρύνει το δοχείο και μειώνει τη διάρκεια ζωής των θερμαντικών στοιχείων. Την ίδια ώρα, ρυθμίσεις πάνω από 54°C αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο σοβαρών εγκαυμάτων - ιδιαίτερα για παιδιά και ηλικιωμένους - ενώ φθείρουν πρόωρα τις εσωτερικές βαλβίδες και στεγανοποιήσεις. Αν κάποιος επιθυμεί υψηλότερη θερμοκρασία για λόγους απολύμανσης, οι επαγγελματίες προτείνουν την εγκατάσταση θερμοστατικής βαλβίδας ανάμιξης στη βρύση.

Αντιθέτως, η πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και λίγους βαθμούς χαμηλότερα (π.χ. στους 46°C) επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων, ιδιαίτερα αν ο θερμοσίφωνας δεν καθαρίζεται τακτικά.

Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση

Πέρα από τη σωστή ρύθμιση, η συντήρηση είναι απολύτως απαραίτητη. Ο επαγγελματίας υδραυλικός Will Demirdonder προτείνει τον ετήσιο καθαρισμό της δεξαμενής για την απομάκρυνση των ιζημάτων, καθώς και τον έλεγχο και την αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου κάθε τρία έως πέντε χρόνια. Η μικρή αυτή ράβδος προστατεύει τη δεξαμενή από τη διάβρωση, γλιτώνοντας το νοικοκυριό από το υψηλό κόστος μιας ολικής αντικατάστασης του θερμοσίφωνα.

Πηγή: Real Simple